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एलपीजी संकट के बीच रांची के बाजारों में पारंपरिक चूल्हे की बढ़ी डिमांड, घरों की रसोई में फिर सुलगने लगी पुरानी आंच

घर की रसोई में जलता पारंपरिक चूल्हा. ( फोटो-ईटीवी भारत )