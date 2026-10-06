अल नीनो के प्रभाव के बीच काजरी के वैज्ञानिकों ने किसानों को कम पानी की फसल की खेती के बताए गुर
कजरी निदेशक ने कहा कि हम किसानों को प्रेरित करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मोठ की खेती करें.
Published : October 6, 2026 at 5:45 PM IST
जोधपुर: अल नीनो के असर के चलते इस बार राजस्थान में खासतौर से पश्चिमी राजस्थान में बारिश कम होने से खेत सूखे रह गए हैं. किसानों की फसलें खराब हो गई. कई जगह पर तो पशुओं के चारे का भी संकट बना हुआ है. ऐसे हालातों में भविष्य में किसानों को बचाने और जागरूक करने के लिए काजरी संस्थान ने पहल की है. काजरी के वैज्ञानिकों ने किसानों को कम पानी में तैयार होने वाली फसलों के प्रति जागरूक करने के लिए काम शुरू किया है. इसके तहत किसानों को काजरी स्थित खेतों पर बुलाकर प्रशिक्षण दिया जा रहा है.
केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान (काजरी) ने निदेशक डॉ हनुमान सहाय जाट ने बताया कि हम चाहते थे कि किसान यहां आकर देखें कि हम कैसे खेती करते हैं. उन्होंने कहा कि अल नीनो के चलते बारिश कम हुई है. जोधपुर में भी कम बारिश हुई. ऐसे हालात में हम किसानों को प्रेरित करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मोठ की खेती करें. यह दो बारिश में हो जाती है. हम अगले साल यहां विकसित किस्म के बीज भी उपलब्ध करवा देंगे. जबकि मूंग सहित अन्य दो बारिश में नहीं होती हैं. जिन किसानों के पास पशु हैं, उनके लिए चारे वाली फसलों में बाजारा व ज्वार होता है. नैपियर घास के लिए थोड़ा ज्यादा पानी देना पड़ता है. इसी तरह से काजरी में विकसित मोठ किस्म कि फसल दो बारिश के बाद लंबे समय तक हरी रहती है.
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किसानों ने की बीज की मांग : किसानों ने बताया कि इस बार बारिश नहीं होने से ज्यादातर फैसलें खराब हो गई हैं. मोठ की खेती के लिए कजरी का बीज ही चाहिए. कजरी हमें भेज देता है, तो हम इसका उपयोग कर लेंगे. किसान हंसराज ने बताया कि हमें आज यह भी बताया गया कि कम पानी और कम समय में फसल कैसे तैयार होती है. किसान नैनुराम ने बताया कि हमारी जमीन बालू मिट्टी जैसी है. यहां बाजरा और मोठ हो सकते हैं. किसान रूपाराम ने बताया कि अगली बार काजरी बीज देगा, तो हम इनका उपयोग करेंगे.
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तकनीक से कराया परिचय : वैज्ञानिक डॉक्टर हंसराज मेल ने किसानों को फील्ड विजिट में बताया कि वह खेत में हल चलाते समय एक–दूसरे के बीच में कम से कम 45 सेंटीमीटर का अंतर रखे. इससे फसल खराब कम होती है और उसे उर्वरक भी पूरे मिलते है. उन्होंने किसानों को फसलों के पकने और फली लगने के बीच तुलनात्मक अंतर भी बताए. पानी देने के तरीके, कौनसी किस्म काम में लेने और उसकी कैसे देखरेख करें, इस संंबंध में भी जानकारी दी गई.
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बम्पर बीज देगा काजरी अगले साल: काजरी के वैज्ञानिक अब तक मोठ की 11 तरह की किस्म विकसित कर चुके हैं. इनमें से काफी किस्म बाजार में उपलब्ध हो गई है. काजरी परिसर में 6 हेक्टर में इस बार मोठ की खेती की गई. 25 दिन बिना बारिश के बाद भी अच्छा उत्पादन हुआ है. निदेशक ने बताया कि यह उत्पादन बीज के रूप में अगले वर्ष किसानों के लिए उपलब्ध होगा. जिससे वो कम पानी भी इसका उत्पादन कर सकेंगे.