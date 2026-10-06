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अल नीनो के प्रभाव के बीच काजरी के वैज्ञानिकों ने किसानों को कम पानी की फसल की खेती के बताए गुर

काजरी के निदेशक किसानों से संवाद करते हुए ( ETV Bharat Jodhpur )