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Special: रांची में भव्य पंडालों के बीच जिंदा है आस्था की सदियों पुरानी विरासत, रातू किला से डेली मार्केट तक पारंपरिक दुर्गा पूजा

डिजाइन इमेज ( ETV Bharat )

रांची: राजधानी रांची में दुर्गा पूजा का नाम आते ही ऊंचे पंडाल, आकर्षक लाइटिंग, विशाल प्रतिमाएं और अलग-अलग थीम वाली सजावट आंखों के सामने आ जाती है. लेकिन राजधानी की दुर्गा पूजा की पहचान सिर्फ इन भव्य पंडालों तक सीमित नहीं. शहर के कई हिस्सों में आज भी ऐसी पूजा समितियां और परिवार हैं, जहां आधुनिकता से ज्यादा महत्व परंपरा, रीति-रिवाज और वर्षों पुरानी आस्था को दिया जाता है. इन स्थलों पर मां दुर्गा की आराधना सिर्फ आयोजन नहीं, बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही विरासत है.