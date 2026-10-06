Special: रांची में भव्य पंडालों के बीच जिंदा है आस्था की सदियों पुरानी विरासत, रातू किला से डेली मार्केट तक पारंपरिक दुर्गा पूजा
रांची में दुर्गा पूजा के भव्य पंडालों के बीच आज भी सैकड़ों साल पुरानी परंपराएं जीवित हैं. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.
Published : October 6, 2026 at 6:09 PM IST
रांची: राजधानी रांची में दुर्गा पूजा का नाम आते ही ऊंचे पंडाल, आकर्षक लाइटिंग, विशाल प्रतिमाएं और अलग-अलग थीम वाली सजावट आंखों के सामने आ जाती है. लेकिन राजधानी की दुर्गा पूजा की पहचान सिर्फ इन भव्य पंडालों तक सीमित नहीं. शहर के कई हिस्सों में आज भी ऐसी पूजा समितियां और परिवार हैं, जहां आधुनिकता से ज्यादा महत्व परंपरा, रीति-रिवाज और वर्षों पुरानी आस्था को दिया जाता है. इन स्थलों पर मां दुर्गा की आराधना सिर्फ आयोजन नहीं, बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही विरासत है.
रातू किला: राजसी परंपरा की शुरुआत
रांची की दुर्गा पूजा के इतिहास में रातू किला की पूजा सबसे महत्वपूर्ण पड़ावों में शामिल है. मान्यता है कि वर्ष 1839 में रातू महाराज के शासनकाल के दौरान यहां दुर्गा पूजा की शुरुआत हुई. महाराजा चिंतामणि शरण नाथ शाहदेव के परिवार से जुड़ी यह परंपरा आज भी राजसी और पारंपरिक स्वरूप में जारी है. समय बदला, पूजा के तौर-तरीकों में बदलाव आया, लेकिन आस्था की मूल परंपरा अब भी कायम है. यही वजह है कि रातू की पूजा को रांची की ऐतिहासिक धार्मिक विरासत का हिस्सा माना जाता है.
अल्बर्ट एक्का चौक की श्री दुर्गा बाड़ी: डेढ़ सदी पुरानी बंगाली परंपरा
राजधानी के अल्बर्ट एक्का चौक स्थित श्री दुर्गा बाड़ी की कहानी करीब डेढ़ सदी पुरानी है. वर्ष 1883 से जुड़ी इस पूजा को रांची की सबसे पुरानी सार्वजनिक दुर्गा पूजाओं में गिना जाता है. यहां आज भी बंगाली परंपरा के अनुरूप मां की आराधना होती है. पूजा से जुड़े रीति-रिवाज इसे शहर के आधुनिक पंडालों से अलग पहचान देते हैं. खास तौर पर विजयादशमी के दिन मां की विदाई की पारंपरिक रस्म यहां का प्रमुख आकर्षण है.
डोरंडा जैप-1: गोरखाली परंपरा और शस्त्र पूजा
डोरंडा स्थित जैप-1 परिसर की दुर्गा पूजा भी रांची की ऐतिहासिक परंपराओं में अलग स्थान रखती है. डोरंडा क्षेत्र में वर्ष 1880 से दुर्गा पूजा की परंपरा जुड़ी होने की बात सामने आती है. यहां पूजा में गोरखाली परंपरा और सैन्य अनुशासन की झलक मिलती है. मां दुर्गा की आराधना के साथ शस्त्र पूजा की परंपरा इस स्थल को विशिष्ट बनाती है. धार्मिक आस्था के साथ सैनिक परंपरा और अनुशासन का अनोखा मेल यहां दिखाई देता है.
डेली मार्केट की तिवारी जी की पूजा: दो सौ साल पुरानी पारिवारिक आस्था
डेली मार्केट की तिवारी जी की दुर्गा पूजा आधुनिक थीम और विशाल पंडालों से अलग एक पारिवारिक परंपरा के रूप में जानी जाती है. तिवारी परिवार से जुड़ी इस पूजा को करीब दो सौ साल पुरानी परंपरा बताया जाता है. बाजार के विकास और यहां रहने वाले व्यापारिक समुदाय की आस्था के साथ इसका पुराना संबंध रहा है. आज भी यहां पूजा का स्वरूप अपेक्षाकृत सादा है. वैदिक रीति-रिवाजों और पारंपरिक तरीके से मां की आराधना होती है. अपर बाजार और डेली मार्केट के पुराने व्यापारी नवरात्र के दौरान यहां पहुंचकर मां का आशीर्वाद लेते हैं.
जगन्नाथपुर-धुर्वा: बरकागढ़ रियासत की विरासत
रांची के जगन्नाथपुर-धुर्वा क्षेत्र में शाहदेव परिवार की दुर्गा पूजा भी इतिहास और राजपरिवार की परंपराओं से जुड़ी मानी जाती है. इसे बरकागढ़ रियासत की दुर्गा पूजा के नाम से भी जाना जाता है. शाहदेव परिवार की धार्मिक परंपराओं का संबंध इस क्षेत्र के पुराने इतिहास से रहा है. दशहरा के दौरान यहां पारंपरिक पूजा के साथ अस्त्र-शस्त्र पूजा की परंपरा भी जुड़ी हुई है. परिवार की कुलदेवी के रूप में मां दुर्गा के चिंतामणि स्वरूप की आराधना किए जाने की परंपरा का भी उल्लेख मिलता है.
परंपराओं का संगम, न कि सिर्फ भव्यता
इन सभी पूजा स्थलों को एक साथ देखें तो साफ दिखाई देता है रांची की दुर्गा पूजा सिर्फ पंडालों की भव्यता की कहानी नहीं. एक तरफ करोड़ों रुपये की लागत से तैयार होने वाले विशाल पंडाल हैं, जिनकी चर्चा दूर-दूर तक होती है. दूसरी तरफ शहर के ऐसे पूजा स्थल हैं, जहां सैकड़ों साल पुरानी परंपरा आज भी बिना किसी बड़े दिखावे के आगे बढ़ रही है.
इन स्थलों की सबसे बड़ी खासियत यही है कि यहां हर साल नया कुछ बनाने की होड़ नहीं, बल्कि पुरानी परंपरा को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने की कोशिश दिखाई देती है. कहीं राजपरिवार की विरासत है, कहीं बंगाली रीति-रिवाज, कहीं सैन्य अनुशासन और शस्त्र पूजा, तो कहीं परिवार और व्यापारिक समुदाय की आस्था.
यही वजह है कि रांची की दुर्गा पूजा को केवल रोशनी, सजावट और भव्यता के पैमाने पर नहीं देखा जा सकता. शहर के इन ऐतिहासिक पूजा स्थलों में बीते समय की स्मृतियां, परिवारों की आस्था और कई पीढ़ियों की परंपराएं एक साथ जीवित हैं. आधुनिक रांची के बीच यही पुरानी पूजा परंपराएं राजधानी की उस सांस्कृतिक पहचान को बचाए हुए हैं, जिसे सिर्फ किसी थीम या सजावट से दोहराया नहीं जा सकता.
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