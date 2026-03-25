रामनगर में पाइपलाइन गैस परियोजना अटकी, सिलिंडर संकट के बीच एक हजार परिवार अब भी इंतज़ार में
सिस्टम की लेटलतीफी का खामियाजा रामनगर की जनता भुगत रही है. शहर में पाइपलाइन गैस परियोजना अधर में लटकी पड़ी है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : March 25, 2026 at 1:30 PM IST
रामनगर: उत्तराखंड में बढ़ते एलपीजी सिलिंडर संकट के बीच पाइपलाइन गैस परियोजना एक बार फिर चर्चा में आ गई है. रामनगर शहर के कई इलाकों में गैस सिलिंडर की किल्लत से लोग परेशान हैं. लंबी कतारों में लगने को मजबूर हैं, जबकि दूसरी ओर करीब 14 से 15 किलोमीटर लंबी अंडरग्राउंड गैस पाइपलाइन बिछने और एक हजार से अधिक कनेक्शन दिए जाने के बावजूद घरों तक गैस सप्लाई अब तक शुरू नहीं हो सकी है. यदि ये काम परियोजना समय से शुरू हो गई होती तो आज शहर की बड़ी आबादी की गैस की किल्लत का सामना नहीं करना पड़ता.
भाजपा जिला उपाध्यक्ष गणेश रावत ने इस विषय को गंभीर बताते हुए कहा कि खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते तनाव का असर गैस आपूर्ति पर भी देखने को मिल रहा है, जिसके कारण सिलिंडरों की समस्या बढ़ी है. उन्होंने बताया कि रामनगर में पम्पापुरी, भरतपुरी, टेड़ा रोड, दुर्गापुरी और लखनपुर सहित कई क्षेत्रों में पाइपलाइन बिछ चुकी है और बड़ी संख्या में परिवारों को कनेक्शन भी दिए जा चुके हैं. यदि यह परियोजना समय पर चालू हो गई होती तो कम से कम एक हजार परिवारों को सिलेंडर पर निर्भर नहीं रहना पड़ता.
गणेश रावत ने कहा कि अब केवल डीएसयू यानी डिस्ट्रिक्ट सप्लाई यूनिट स्थापित करने की जरूरत है, जहां से पूरे शहर में गैस सप्लाई की जाएगी. इसके लिए लगभग 1400 से 1500 वर्ग फीट जमीन की आवश्यकता है. उन्होंने बताया कि इस संबंध में जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल से वार्ता की गई है और नगर पालिका अथवा किसी अन्य विभाग के माध्यम से जमीन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है.
उनका कहना है कि जमीन मिलते ही परियोजना तेजी से आगे बढ़ सकती है और सिलिंडर की मारामारी में राहत मिलेगी. वहीं हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड के अधिकारी हिमांशु ने बताया कि कंपनी की ओर से तकनीकी तैयारी पूरी है, लेकिन रामनगर शहर में अब तक उपयुक्त स्थान उपलब्ध नहीं हो पाया है, जहां डीएसयू स्थापित किया जा सके. उन्होंने स्पष्ट किया कि जैसे ही जमीन उपलब्ध होगी, आगे की प्रक्रिया तुरंत शुरू कर दी जाएगी.
इस विषय में उपजिलाधिकारी रामनगर गोपाल सिंह चौहान ने बताया कि एचपीसीएल की यह परियोजना पहले से चल रही है और इसे दो चरणों में पूरा किया जाना था. पहला चरण लगभग पूरा हो चुका है, जबकि दूसरा चरण अभी प्रगति पर है.
उन्होंने कहा कि एचपीसीएल और नगर पालिका के साथ संयुक्त निरीक्षण कराया जाएगा, ताकि ऐसी जमीन चयनित हो सके, जो तकनीकी रूप से उपयुक्त हो. निरीक्षण के बाद चयनित भूमि कंपनी को हैंडओवर कर दी जाएगी.
जानकारों के अनुसार रिटिकुलेटेड एलपीजी सिस्टम एक आधुनिक व्यवस्था है, जिसमें पाइपलाइन के जरिए सीधे घरों तक गैस पहुंचती है. इससे सिलिंडर बुकिंग, डिलीवरी और स्टोरेज की समस्या समाप्त हो जाती है और उपभोक्ता जरूरत के अनुसार गैस का उपयोग कर सकते हैं.
फिलहाल शहर में गैस सिलिंडर संकट और पाइपलाइन परियोजना में देरी ने उपभोक्ताओं की नाराजगी बढ़ा दी है. लोगों का कहना है कि यदि प्रशासन समय रहते जमीन उपलब्ध करा देता, तो आज रामनगर के सैकड़ों घरों में पाइपलाइन गैस पहुंच रही होती.
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