उदयपुर के चार साइक्लिस्ट ने दी कोहरे, ठंड और बारिश को मात, 1050 किमी दूर कैंची धाम पहुंचे
कठिन हालात में यात्रा के दौरान टीम ने प्रतिदिन 200 से 250 किमी तक साइकिल चलाई.
Published : January 27, 2026 at 2:22 PM IST
उदयपुर: झीलों की नगरी उदयपुर के युवाओं ने फिर साबित किया कि इरादे मजबूत हों तो कोई भी दूरी बड़ी नहीं होती. शहर के चार उत्साही साइक्लिस्टों ने कड़ाके की ठंड, घने कोहरे और लगातार बारिश जैसी कठिन परिस्थितियों के बीच 1050 किलोमीटर का लंबा सफर साइकिल से तय कर नैनीताल के बाबा नींब करौरी महाराज के कैंची धाम तक पहुंचकर मिसाल कायम की.
साइक्लिस्ट जितेंद्र पटेल ने बताया कि वे ऋषभ जैन, रचित सिंघवी और शुभम कोठारी के साथ 22 जनवरी को उदयपुर के सरदारपुरा क्षेत्र स्थित हनुमान मंदिर से बाबा के दर्शन का संकल्प लेकर यात्रा पर निकले थे.लक्ष्य सिर्फ दूरी तय करना नहीं था, बल्कि भक्ति, अनुशासन और फिटनेस का संदेश देना भी था. जितेंद्र पटेल और ऋषभ जैन पहले से ही आयरनमैन प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले चुके हैं. यात्रा के दौरान टीम ने प्रतिदिन 200 से 250 किमी तक साइकिल चलाई. रास्ते में अजमेर, कोटपूतली, गाजियाबाद और हल्द्वानी जैसे शहरों से होते नैनीताल पहुंचे.
आसान नहीं थी यात्रा : साइक्लिस्टों ने बताया कि उत्तर भारत की कड़ाके की सर्दी, कम दृश्यता वाला घना कोहरा और अचानक हुई बारिश ने कई बार राह रोकने की कोशिश की. इसके बावजूद टीम ने हिम्मत नहीं हारी. उनके साथ लवदेव बागड़ी और कार्तिकेय सिंघवी क्रू मेंबर थे, जिन्होंने न सिर्फ लॉजिस्टिक सहयोग दिया बल्कि 450 किमी तक साइक्लिंग टीम का हौसला भी बढ़ाया.
तिरंगा लहराया: 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर यह दल कैंची धाम पहुंचा. वहां तिरंगा फहराकर यात्रा को देशभक्ति के रंग में रंगा. यात्रा केवल खेल उपलब्धि नहीं, बल्कि युवाओं के लिए प्रेरणा है कि भक्ति, फिटनेस और संकल्प एक साथ हों तो कोई भी लक्ष्य दूर नहीं है.
