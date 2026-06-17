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बयानबाजी और तल्खी के बीच कोटा एयरपोर्ट पर ठहाके लगाते हुए नजर आए गहलोत-पायलट

कोटा एयरपोर्ट पर हंसी–मजाक करते गहलोत, पायलट और डोटासरा ( Source - Sachin Pilot X handle )