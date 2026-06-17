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बयानबाजी और तल्खी के बीच कोटा एयरपोर्ट पर ठहाके लगाते हुए नजर आए गहलोत-पायलट

कोटा एयरपोर्ट पर गहलोत-पायलट के बीच सियासी गुफ्तगू भी हुई.

Gehlot, Pilot and Dotasra at Kota Airport
कोटा एयरपोर्ट पर हंसी–मजाक करते गहलोत, पायलट और डोटासरा (Source - Sachin Pilot X handle)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 17, 2026 at 7:01 PM IST

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कोटा: पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट कैंप के नेताओं के बीच पिछले दिनों हुई सियासी बयानबाजी और तल्खी के बीच बुधवार को कोटा एयरपोर्ट पर एक ऐसा भी नजारा देखने को मिला जब गहलोत-पायलट ने एक साथ जमकर ठहाके भी लगाए और आपस में सियासी गुफ्तगू भी की.

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के कोटा एयरपोर्ट पर आने से पहले उनके स्वागत के लिए पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और पूर्व डिप्टी सीएम अशोक गहलोत किसी बात पर आपस में खूब ठहाके लगाते हुए नजर आए. वहीं पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत और पायलट वेटिंग लॉज में अगल-बगल वाली सीट पर बैठे और दोनों के बीच सियासी चर्चा भी हुई. दोनों के बीच हुई चर्चा को अब नरमी और सुलह के तौर पर भी देखा जा रहा है.

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राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के दौरे के मद्देनजर पार्टी नेता एकजुट होते दिखाई दे रहे हैं. विश्लेषकों का मानना है कि कहीं न कहीं पार्टी हाईकमान की ओर से भी दोनों नेताओं को इस बारे में बयानबाजी नहीं करने और एक साथ रहकर पार्टी को मजबूत करने को भी कहा गया है. हालांकि पिछले दिनों पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी मीडिया से बातचीत करते हुए संकेत दिए थे कि उन्होंने किसी पर आरोप नहीं लगाया उनके जो दिल में था, उन्होंने कह दिया. आज के बाद वो कभी भी इस मुद्दे पर बात नहीं करेंगे. वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री राजेश पायलट की पुण्यतिथि के मौके पर दौसा में सचिन पायलट ने भी कहा था कि अशोक गहलोत जिस तरह अपने पुत्र वैभव गहलोत से स्नेह और लगाव रखते हैं. उसी तरह मुझे भी स्नेह और लगाव रखते हैं.

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कोटा एयरपोर्ट पर गहलोत पायलट
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