ETV Bharat / state

धार्मिक पर्यटन को बढ़ावे की मंशा के बीच गलता तीर्थ में गौशाला शुरू, जयपुर की सड़कों पर नजर नहीं आएगा निराश्रित गोवंश

गलता तीर्थ में गौशाला का उद्धाटन करते मंत्री पटेल ( ETV Bbharat Jaipur )