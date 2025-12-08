धार्मिक पर्यटन को बढ़ावे की मंशा के बीच गलता तीर्थ में गौशाला शुरू, जयपुर की सड़कों पर नजर नहीं आएगा निराश्रित गोवंश
उद्घाटन करते हुए मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा-पुरातन वैभव लौटाने के उद्देश्य से गौशाला का निर्माण किया.
Published : December 8, 2025 at 1:37 PM IST
जयपुर: शहर में सड़कों पर निराश्रित गोवंश की समस्या खत्म करने के लिए अब शहर में संचालित अवैध डेयरियों को बाहर शिफ्ट किया जाएगा. जिन लोगों ने सेवा पूजा के लिए एक गोवंश रखा है, उन्हें चेतावनी दी जाएगी कि उनका गोवंश सड़कों पर ना घूमें. सोमवार को जयपुर के प्राचीन गलता तीर्थ में गौशाला की शुरुआत करते कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने ये बात कही. यहां धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने और पुरातन वैभव लौटाने के उद्देश्य से गौशाला का निर्माण किया गया है.
ऐतिहासिक और आध्यात्मिक धरोहर गलता तीर्थ में जिला प्रशासन जयपुर ने आधुनिक गौशाला का निर्माण कराया है. करीब 4500 स्क्वायर फीट क्षेत्र में फैली गौशाला में गोवंश के लिए अलग से चारा केंद्र भी है. आगामी समय में यहां गोवंश स्वास्थ्य परीक्षण के लिए चिकित्सा केंद्र बनाने की योजना है. गौशाला का शुभारंभ करते कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि गोविंद देव जी के शहर में गलता तीर्थ का पुरातात्विक और धार्मिक वैभव दोबारा जीवंत हो रहा है. जिला प्रशासन और संबंधित विभागों के प्रयासों से यहां दर्शनार्थियों की आवाजाही बढ़ी है. पूजा-पाठ सुचारू रूप से हो रहा है. मंदिरों का नियमित रख रखाव भी हो रहा है. सफाई व्यवस्थाओं में सुधार आया है.
धार्मिक पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा : मंत्री ने कहा कि गौशाला के निर्माण से न सिर्फ गोवंश का संरक्षण मजबूत होगा, बल्कि गलता तीर्थ अपने पुराने वैभव को पाकर फिर विश्वस्तरीय धार्मिक स्थल बन सकेगा. उन्होंने उम्मीद जताई कि जयपुर आने वाले अधिक से अधिक श्रद्धालु और सैलानी यहां पहुंचेंगे और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गौमाता के दर्शन का पुण्य लाभ लेंगे. मंत्री पटेल के अनुसार, धार्मिक स्थलों पर गौशाला का निर्माण आवश्यक है, क्योंकि गाय के दर्शन और सेवा के धार्मिक महत्व को देखते इसका संरक्षण जरूरी है. एक निजी कंपनी के सहयोग से तैयार इस गौशाला को प्रशासन ने आधुनिकीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया.
निराश्रित गोवंश का सड़कों पर घूमना चिंता का विषय: जिला प्रभारी मंत्री होने के नाते जोगाराम पटेल ने कहा कि राजधानी जयपुर प्रमुख पर्यटक शहर है. ऐसे में निराश्रित गोवंश का सड़कों पर घूमना चिंता का विषय है. इसके लिए नगर निगम को निराश्रित गोवंश को गौशालाओं तक पहुंचाने के निर्देश दिए हैं. जिन लोगों के व्यक्तिगत गोवंश हैं और उन्हें सड़कों पर छोड़ देते हैं, उन्हें कड़ी चेतावनी दी जा रही है. लक्ष्य है कि आने वाले समय में शहर की सड़कों पर कोई भी निराश्रित गोवंश न दिखे. शहर में संचालित अवैध डेयरियों को भी शिफ्ट किया जाएगा.