इबोला संक्रमण के बीच भारत नेपाल-सीमा पर स्थाई चेक पोस्ट बनाने की उठी मांग
मिशन सेव इन इंडिया ने भारत-नेपाल की सीमा को संभावित स्वास्थ्य जोखिम बताते हुए सरकार से सभी प्रमुख बॉर्डरों पर स्थायी स्वास्थ्य चेकपोस्ट की.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 21, 2026 at 3:44 PM IST
गोरखपुर: वैश्विक स्तर पर इबोला संक्रमण को लेकर बढ़ती आशंकाओं के बीच, इंडो-नेपाल सीमा की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर स्वास्थ्य जागरूकता और सेवा के क्षेत्र में काम करने वाले चिकित्सक ने सरकार से उचित और जल्दी कदम उठाने की मांग की है.
सामाजिक संगठन "मिशन सेव इन इंडिया" ने भारत-नेपाल की खुली सीमा को संभावित स्वास्थ्य जोखिम बताते हुए सरकार से सभी प्रमुख बॉर्डरों पर स्थायी स्वास्थ्य चेकपोस्ट स्थापित करने की मांग उठाई है.
संगठन के प्रतिनिधि और जाने माने बाल रोग विशेषज्ञ डॉ आर.एन. सिंह ने कहाकि भारत-नेपाल की सैकड़ों किलोमीटर लंबी खुली जमीनी सीमा को नजरअंदाज करना भविष्य में गंभीर चुनौती बन सकता है. उनका कहना है कि दोनों देशों के बीच लगातार होने वाला आवागमन संक्रमण फैलने के जोखिम को बढ़ा सकता है.
डॉ सिंह ने दावा किया है कि वर्ष 2003 में सार्स संकट के दौरान उनके संगठन के प्रयासों से सोनौली-भैरहवा समेत कई सीमावर्ती क्षेत्रों में चेकपोस्ट और आइसोलेशन वार्ड स्थापित किए गए थे, जिससे निगरानी व्यवस्था मज़बूत हुई थी.
वहीं कोविड-19 महामारी के समय भी इंडो-नेपाल सीमा पर स्वास्थ्य जांच केंद्र बनाए गए थे, जिसने संक्रमण नियंत्रण में अहम भूमिका निभाई थी.
उन्होंने मांग करते हुए कहा कि मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए सभी प्रमुख इंडो-नेपाल बॉर्डरों पर स्थायी चेकपोस्ट स्थापित किए जाएं, जहां यात्रियों की स्वास्थ्य जांच, स्क्रीनिंग और ज़रूरत पड़ने पर आइसोलेशन की व्यवस्था उपलब्ध हो.
डॉ सिंह ने कहा कि यह व्यवस्था केवल इबोला संक्रमण तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि भविष्य में संभावित महामारी और संक्रामक बीमारियों से निपटने के लिए दीर्घकालिक सुरक्षा तंत्र के रूप में विकसित की जानी चाहिए.
उनके संगठन ने सरकार से अपील की है कि खुले सीमा क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाए और समय रहते ठोस कदम उठाए जाएं, ताकि किसी भी संभावित संक्रमण के प्रसार को प्रभावी ढंग से रोका जा सके.
उन्होंने कहा कि कोई भी वायरस ट्रांसपोर्टेशन के जरिए ही संक्रमण का स्तर बढ़ा लेता है. ट्रांसपोर्टेशन की यह प्रक्रिया यात्रा करने वाले लोगों के माध्यम से तय होती है. ऐसे में ईबोला जब इतना खतरनाक वायरस माना जा रहा है, तो भारत- नेपाल की खुली सीमा के साथ सोनौली बॉर्डर भी यहां से आने वाले यात्रियों की जांच का बड़ा केंद्र बनना चाहिए.
दुनिया के कई देशों के लोग नेपाल के रास्ते भारत में सुरक्षित तरीके से प्रवेश कर जाते हैं, जो साजिश में शामिल होते हैं, वह तो यह रास्ता अवश्य चुनते हैं.
ऐसा माना जाता है कि कुछ लोगों को आज के दौर में वायरस फैलाने की भी जिम्मेदारी मिली जाती है, इसलिए सरकार को उनकी मांग और उनके संगठन की मांग पर विचार करना जनहित में बहुत ज़रूरी है.