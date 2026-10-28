जैसलमेर में सूखे की मार के बीच राहत की खबर, 61 स्थानों पर खुलेंगे चारा डिपो
चारा डिपो के संचालन के लिए संबंधित ग्राम पंचायतों एवं निर्धारित संस्थाओं को आवश्यक दिशा-निर्देशों की पालना करनी होगी.
Published : October 28, 2026 at 3:32 PM IST
जैसलमेर: पश्चिमी राजस्थान में मानसून की बेरुखी ने किसानों और पशुपालकों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. जैसलमेर जिले में कम बारिश के चलते सूखे जैसे हालात बने हुए हैं. खेतों में फसल कमजोर है, वहीं पशुओं के लिए चारे का इंतजाम करना भी बड़ी चुनौती बन गया है. बाजार में चारे की कीमत 25 से 30 रुपए प्रति किलो तक पहुंचने से पशुपालकों पर आर्थिक बोझ बढ़ गया है. ऐसे में जिला प्रशासन की ओर से 61 स्थानों पर चारा डिपो खोलने की स्वीकृति से किसानों और पशुपालकों को राहत की उम्मीद जगी है.
सात तहसीलों में सूखे के हालात : सरहदी जिले में बारिश की कमी का असर खेतों से लेकर पशुओं के बाड़ों तक दिखाई दे रहा है. किसानों के सामने फसल बचाने की चुनौती है, तो पशुपालक महंगे चारे के कारण परेशान हैं. जिले की 7 तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है. इनमें छह तहसीलें गंभीर और जैसलमेर तहसील मध्यम सूखाग्रस्त श्रेणी में शामिल है. जिले में 10 लाख से अधिक पशुधन के पालन-पोषण के लिए चारे की उपलब्धता बड़ी चिंता बनी हुई है.
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जिला कलेक्टर ने जारी की स्वीकृति : जिला कलेक्टर अनुपमा जोरवाल ने जिले में 61 स्थानों पर चारा डिपो खोलने की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की है. उन्होंने बताया कि आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, जयपुर के निर्देशों की अनुपालना में यह कदम उठाया गया है. इन डिपो के माध्यम से अभावग्रस्त क्षेत्रों के पात्र लघु एवं सीमांत कृषकों को निर्धारित नियमों के अनुसार अनुदानित दर पर चारा उपलब्ध कराया जाएगा.
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ग्राम पंचायतों में संचालित होंगे डिपो : चारा डिपो के संचालन के लिए संबंधित ग्राम पंचायतों एवं निर्धारित संस्थाओं को आवश्यक दिशा-निर्देशों की पालना करनी होगी. चारे का वितरण निर्धारित दरों पर किया जाएगा तथा वितरण से जुड़े अभिलेखों का संधारण भी सुनिश्चित किया जाएगा. प्रशासन का उद्देश्य सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में किसानों को राहत पहुंचाने के साथ पशुधन का संरक्षण और चारे की सुलभ उपलब्धता सुनिश्चित करना है.
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चारा वितरण शुरू होने का इंतजार : चारा डिपो खोलने की पहल से किसानों और पशुपालकों को राहत की उम्मीद जरूर जगी है, लेकिन अब उनकी नजरें वितरण शुरू होने और पर्याप्त मात्रा में चारा मिलने पर टिकी हैं. महंगे चारे के कारण पशुपालन का खर्च बढ़ने से पशुपालकों की चिंता बढ़ी हुई है. ऐसे में अनुदानित दर पर चारा उपलब्ध होने से उन्हें आर्थिक संबल मिल सकता है. अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि चारा डिपो कब तक शुरू होते हैं और जरूरतमंद पशुपालकों तक समय पर सहायता पहुंच पाती है या नहीं.
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