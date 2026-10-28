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जैसलमेर में सूखे की मार के बीच राहत की खबर, 61 स्थानों पर खुलेंगे चारा डिपो

चारे के लिए भटकते पशु ( ETV Bharat Jaisalmer )

जैसलमेर: पश्चिमी राजस्थान में मानसून की बेरुखी ने किसानों और पशुपालकों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. जैसलमेर जिले में कम बारिश के चलते सूखे जैसे हालात बने हुए हैं. खेतों में फसल कमजोर है, वहीं पशुओं के लिए चारे का इंतजाम करना भी बड़ी चुनौती बन गया है. बाजार में चारे की कीमत 25 से 30 रुपए प्रति किलो तक पहुंचने से पशुपालकों पर आर्थिक बोझ बढ़ गया है. ऐसे में जिला प्रशासन की ओर से 61 स्थानों पर चारा डिपो खोलने की स्वीकृति से किसानों और पशुपालकों को राहत की उम्मीद जगी है.