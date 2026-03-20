राजस्थान दिवस : तिथि विवाद पर राठौड़ ने कसा तंज, बोले- जो सवाल उठा रहे वे शुभ कार्यों में मुहूर्त क्यों निकलवाते हैं?
राजस्थान दिवस की तारीख के बजाय तिथि को लेकर विपक्ष ने सवाल उठाए तो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने पलटवार किया.
Published : March 20, 2026 at 7:25 PM IST
जयपुर: राजस्थान दिवस को अंग्रेजी कैलेंडर की तारीख के बजाय हिंदू तिथि के आधार पर मनाने के भजनलाल सरकार के फैसले से सियासत गरमा गई है. विपक्ष ने इस पर सवाल उठाए तो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने शुक्रवार को पलटवार किया. राठौड़ ने कहा कि जो लोग तिथि पर सवाल उठा रहे हैं, वे पहले यह बताएं कि अपने निजी जीवन में शादी जैसे शुभ कार्यों के लिए वे मुहूर्त क्यों निकलवाते हैं? उन्होंने स्पष्ट किया कि राजस्थान की स्थापना चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को हुई थी, इसलिए उसी तिथि पर उत्सव मनाना परंपरा और संस्कृति के अनुरूप है. अंग्रेजी तारीख से मनाने वालों को भी पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन परंपरागत तिथि को लेकर विवाद खड़ा करना अनुचित है. राठौड़ ने गैस किल्लत को लेकर भी विपक्ष पर भ्रामक बयानबाजी का आरोप लगाया.
मध्य पूर्व में चल रहे युद्ध पर राठौड़ ने कहा कि युद्ध कहीं भी हो, उसका नुकसान वैश्विक स्तर पर होता है. उन्होंने कहा कि युद्ध कभी समाधान नहीं होता, बल्कि समस्याओं का हल बातचीत के जरिए निकालना चाहिए. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि भारत में आवश्यक वस्तुओं की कोई कमी नहीं है और सरकार पूरी तरह सतर्क है. राठौड़ ने कहा कि देश में गैस, पेट्रोल, डीजल और अन्य दैनिक जरूरत की वस्तुओं का पर्याप्त भंडार मौजूद है. कोई व्यक्ति आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी करता है या कृत्रिम संकट पैदा करने की कोशिश करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वह कृत्रिम कमी का माहौल बनाकर लोगों में भय और भ्रम फैलाने की कोशिश करता है.
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विपक्ष के पास कोई विचार या एजेंडा नहीं: राठौड़ ने विपक्ष की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि आज विपक्ष के पास कोई ठोस नीति, विचार या एजेंडा नहीं बचा है. उन्होंने आरोप लगाया कि संसद से लेकर राज्य स्तर तक विपक्ष केवल हंगामा करने और जनता को भ्रमित करने का काम कर रहा है. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका सरकार को जनहित के मुद्दों पर घेरने की होती है, लेकिन वर्तमान में विपक्ष उस स्थिति में ही नहीं है. कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि वह किसी भी मुद्दे पर तर्कसंगत बहस करने के बजाय केवल विरोध के लिए विरोध करती है. संसद में भी कांग्रेस का यही रवैया देखने को मिलता है, जहां मुद्दों पर चर्चा के बजाय हंगामा किया जाता है.
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पार्टी चुनाव के लिए तैयार : पंचायत चुनावों को लेकर उन्होंने कहा कि भाजपा हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है. चुनाव की तारीख घोषित करना निर्वाचन आयोग का काम है, जैसे ही आचार संहिता लागू होती है, पार्टी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर जाती है. उन्होंने विश्वास जताया कि भाजपा का संगठन मजबूत है और कार्यकर्ता हर परिस्थिति में पार्टी को मजबूती देने का काम करते हैं. राठौड़ ने प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चल रही चर्चाओं पर कहा कि यह विषय पार्टी का नहीं, बल्कि सरकार के अधिकार क्षेत्र का है.