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राजस्थान दिवस : तिथि विवाद पर राठौड़ ने कसा तंज, बोले- जो सवाल उठा रहे वे शुभ कार्यों में मुहूर्त क्यों निकलवाते हैं?

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ( ETV Bharat Jaipur )