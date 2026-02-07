ETV Bharat / state

वाराणसी में बुलडोजर एक्शन,दालमंडी के जर्जर 23 मकानों की ढहेंगी छतें और दीवारें; 9 है आखिरी डेट

गौर करें तो नगर निगम की इस कार्रवाई के साथ ही ही पीडब्ल्यूडी का भी एक्शन जारी है. इस बुलडोजर एक्शन में अब तक 27 मकान की रजिस्ट्री के बाद 12 मकान पहले और 4 मकानों को कल गिराया जा चुका है. बाकी के चिह्नित मकानों को भी हटाने की कार्रवाई की जा रही है.

बता दें कि इससे पहले 31 जनवरी को नगर निगम द्वारा जारी किए गए इस नोटिस में तीन दिन का समय देते हुए सभी मकानों को जो जर्जर स्थिति में उन्हें खाली करने के लिए कहा गया था. मगर लोगों ने अपना काम नहीं किया है.

इस बीच नगर निगम की तरफ से 23 मकानों को नोटिस जारी कर मकान खाली करने को कह दिया गया है. अगर ये लोग मकान खाली नहीं करते हैं, तो 9 फरवरी को इन जर्जर मकानों के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हो जाएगी. इसके चलते वहां पर लोगों में हड़कंप मचा हुआ है.

वाराणसी: वाराणसी के दालमंडी मार्केट में, जहां बाइक घुसाना मुश्किल रहता है, वहां बुलडोजर कार्रवाई चल रही है. बुलडोजर के निशाने पर अब दालमंडी के रजिस्ट्री किए गए मकान और जर्जर मकान हैं. इतना ही नहीं सड़क चौड़ीकरण को लेकर कुल 187 मकान गिराए जाने की कार्रवाई होनी है.

इस बारे में वाराणसी नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी संदीप श्रीवास्तव ने बताया कि नगर निगम ने दालमंडी में 23 मकान को जर्जर घोषित किया है. इन सभी मकानों को नोटिस जारी कर दिया गया है. सभी मकानों को खाली करने के लिए 3 दिन का वक्त दिया गया था, जो पूरा हो चुका है. अब इन मकानों को खाली करने के लिए नगर निगम की टीम आज से कार्रवाई शुरू करेगी. उन्होंने बताया कि हर हाल में इन जर्जर मकानों को 9 फरवरी से ढहा दिया जाएगा.

उन्होंने बताया कि मकान को पहले भी कई नोटिस दिए गए थे, लेकिन लोगों ने इसको ध्यान नहीं दिया है. इसको रिपीट करते हुए दोबारा नोटिस दिए गए हैं, क्योंकि मकान बेहद जर्जर स्थिति में है. इसलिए इनको खाली करने के लिए कहा गया है.

नगर निगम द्वारा नोटिस देने के बाद अब तक प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई है, जिसके बाद यहां पर मुनादी करवाई जा रही है. 9 फरवरी को इन मकानों को तोड़ने के लिए कार्रवाई शुरू की जाएगी. इसके पहले आज से नगर निगम और पीडब्ल्यूडी की टीम में इन मकानों को खाली करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है.

जान लें कि दालमंडी में सड़क चौड़ीकरण को लेकर 187 मकान गिराए जाने की कार्रवाई होनी है. जिन मकानों की रजिस्ट्री नहीं हुई है, उन मालिकों को अपने कागज लेकर आने के लिए लगातार कहा जा रहा है, लेकिन उनमें काफी सुस्ती दिखाई दे रही है. लोग आगे नहीं आ रहे हैं. इन सब के बीच जो मकान तोड़े जाने थे, उनकी रफ्तार भी बहुत धीमी थी. इसलिए अब बुलडोजर दालमंडी में प्रवेश कर चुका है और माना जा रहा है कि बहुत जल्द ही दालमंडी में जिन मकानों को रजिस्ट्री कर खरीद लिया गया उन्हें तोड़कर हटाने का काम पूरा हो जाएगा और मलबा भी साथ ही साथ हटाया जा रहा है.