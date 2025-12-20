ETV Bharat / state

दिल्ली में कड़ाके की सर्दी, बेघर लोगों के लिए रैन बसेरा बना सहारा, सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध

रात में ठहरने और दोपहर, रात में मुफ्त खाने की सुविधा : रैन बसेरा में बड़ी संख्या में लोग रात्रि विश्राम करते हैं, वहां उन्हें रात का खाना और दोपहर का खाना दिल्ली सरकार के तरफ से मुफ्त दिया जाता है. साथ ही चारपाई, बिस्तर, तकिया और ओढ़ने के लिए कंबल दिया जाता है. रैन बसेरा के केयरटेकर ने बताया कि एक दिसंबर से यह रैन बसेरा बनाया गया है, यहां पर सुबह दोपहर और शाम अलग-अलग शिफ्ट में तीन केयरटेकर की नियुक्ति हुई है जो यहां देख-रेख करते हैं.

नेहरू प्लेस स्थित रैन बसेरा में तैयारी पूरी : नेहरू प्लेस स्थित रैन बसेरा में DUSIB के द्वारा बेघर लोगों के लिए आश्रय गृह बनाया गया है. यहां वे लोग रहते हैं जो बेघर हैं या फिर दूसरे शहर से कुछ दिनों के लिए दिल्ली आते हैं. जिन लोगों के पास छत नहीं है, वो रैन बसेरा में ही रहकर अपनी रात काट लेते हैं.

नई दिल्ली : राजधानी दिल्ली में ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है. ऐसे में दिल्ली सरकार के द्वारा बेघर लोगों के लिए जगह-जगह रैन बसेरा बनाया गया है. जहां बेघर लोगों को दो समय का खाना और रहने, सोने और ओढ़ने की पूरी व्यवस्था की जाती है. यह कार्य डुसिब के अंतर्गत पूरे दिल्ली में किया जाता है.

दिल्ली सरकार ने बनाए दो प्रकार के रैन बसेरा : यहां पर दो प्रकार के रैन बसेरा बनाए गए हैं. जिसमें एक सिर्फ पुरुषों के लिए है तो वहीं दूसरा उन लोगों के लिए है जिनका परिवार है, यहां सबसे पहले वाटरप्रूफ टेंट लगाया गया है जो बारिश से लोगों को बचाता है, शौचालय की भी व्यवस्था यहां होती है. टेंट के अंदर फोल्डिंग बेड लगा है जिस पर गद्दा, चादर, तकिया और कंबल दिया जा रहा है.

रैन बसेरा में हर तरह की सुविधा देने की तैयारी : रैन बसेरा में खाने के लिए सुबह चाय के साथ बिस्कुट और दोपहर में खाना और रात का खाना भी दिया जाता है. वहीं शाम होते ही चार्जेबल लाइट लगा दिया जाता है. सेफ्टी मैनेजमेंट को देखते हुए यहां पर फायर एक्सटिंग्विशर भी लगाया गया है. साथ ही जिस रेन बसेरा में परिवार को रुकना है वहां पर भी फोल्डिंग बेड, गद्दा, बिछावन, तकिया और कंबल दिया जा रहा है. साथ ही अगर उनका बच्चा है तो उन्हें खेलने के लिए खिलौने भी दिया जाता है. इस टेंट में पति-पत्नी और बच्चा रह सकता है. रोजाना रात में लोग 10:00 बजे के बाद यहां आना शुरू कर देते हैं और सुबह 8:00 बजे से पहले सब चले जाते हैं.

बेघर लोगों के लिए रैन बसेरा बना सहारा : बता दें कि दिल्ली में दिसंबर और जनवरी के महीने में ठंड का कहर देखने को मिलता है इस दौरान बेघर लोग जो सड़क किनारे या फ्लाईओवर के नीचे भीषण ठंड में सोने पर मजबूर हो जाते हैं. ऐसे लोगों के लिए दिल्ली सरकार के द्वारा जगह-जगह पर टेंपरेरी टेंट दिल्ली आश्रय गृह के रूप में बनाती है जहां उन्हें रहने की उचित व्यवस्था की जाती है साथ ही दो वक्त का भोजन भी दिल्ली सरकार की तरफ से मुफ्त दिया जाता है.

