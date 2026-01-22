ETV Bharat / state

भगवान श्रीराम का राज्याभिषेक दिवस मनाने की मांग, सामने आया ये बड़ा दावा

राम राज्याभिषेक की 'असली तिथि' पर बड़ा दावा. चैत्र शुक्ल सप्तमी को हुआ था श्रीराम का अभिषेक. आचार्य कृष्णकांत शास्त्री ने क्या कगा, सुनिए...

राम राज्याभिषेक की 'असली तिथि' पर बड़ा दावा (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 22, 2026 at 3:53 PM IST

जयपुर: भगवान श्रीराम के राज्याभिषेक को लेकर सदियों से चली आ रही किवदंतियों और परंपरागत मान्यताओं के बीच अब एक ठोस तिथिगत दावा सामने आया है. श्री वृंदावन पीठ टाटियावास के आचार्य कृष्णकांत शास्त्री ने वाल्मीकि रामायण समेत पांच प्रमुख धर्मग्रंथों के शास्त्रीय प्रमाणों के आधार पर ये दावा किया है कि भगवान श्रीराम का राज्याभिषेक चैत्र शुक्ल सप्तमी को हुआ था.

आचार्य कृष्णकांत शास्त्री ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि ये दावा किसी परंपरा या अनुमान पर नहीं, बल्कि वाल्मीकि रामायण, स्कंद पुराण, पद्म पुराण, अग्निवेश रामायण, कृत्तिवास रामायण और आठ कांड वाली रामायण जैसे प्रामाणिक ग्रंथों के क्रमबद्ध श्लोकों पर आधारित है.

आचार्य कृष्णकांत शास्त्री ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur)

वनवास से पहले तय हो गया था राज्याभिषेक का दिन : आचार्य कृष्णकांत ने बताया कि माता सीता से विवाह के बाद अयोध्या नरेश महाराज दशरथ ने श्रीराम का राज्याभिषेक करने का निश्चय कर लिया था. इसका स्पष्ट उल्लेख वाल्मीकि रामायण (गीता प्रेस, कोड-75) के अयोध्या कांड में मिलता है.

चैत्रः श्रीमानयं मासः पुण्यः पुष्पितकाननः।

यौवराज्याय रामस्य सर्वमेवोपकल्प्यताम्॥

इसके साथ ही चौथे सर्ग के पहले और दूसरे श्लोक में लिखा है कि...

'गतेष्वथ नृपो भूयः पौरेषु सह मन्त्रिभिः।

मन्त्रयित्वा ततश्चक्रे निश्चयज्ञः स निश्चयम् ॥

'श्व एव पुष्यो भविता श्वोऽभिषेच्यस्तु मे सुतः ।

रामो राजीवपत्राक्षो युवराज इति प्रभुः ॥

जिसके अनुसार दशरथ जी मंत्रियों और नागरिकों से परामर्श कर पुष्य नक्षत्र में श्रीराम के राज्याभिषेक का निर्णय लेते हैं. आचार्य कृष्णकांत ने कहा कि हालांकि नियति के विधान अनुसार, जिस दिन अभिषेक होना था, उसी दिन श्रीराम को वनवास जाना पड़ा.

14 वर्ष बाद वापसी : पंचमी, षष्ठी और सप्तमी का क्रम - आचार्य कृष्णकांत के अनुसार, भ्रम यहीं से शुरू होता है, जबकि युद्ध कांड में श्रीराम की अयोध्या वापसी की तिथियां बिल्कुल स्पष्ट हैं.

  • चैत्र शुक्ल पंचमी - 14 वर्षों का वनवास से लौटना
  • चैत्र शुक्ल षष्ठी - भारद्वाज आश्रम, निषादराज गुह और भरत से मिलन
  • चैत्र शुक्ल सप्तमी - अयोध्या में राज्याभिषेक

उन्होंने बताया कि वनवास की अवधि पूर्ण होने पर भगवान रामचंद्र माता सीता, लक्ष्मण जी, हनुमान जी, महाराज सुग्रीव, जामवंत जी और अंगद के साथ पुष्पक विमान से वापस लौटते हैं. उस वक्त चैत्र शुक्ल पंचमी तिथि रही और इसका वर्णन युद्ध कांड के 124वें सर्ग के पहले श्लोक में मिलता है.

पूर्ण चतुर्दशे वर्षे पञ्चम्यां लक्ष्मणाग्रजः।

भरद्वाजाश्रमं प्राप्य ववन्दे नियतो मुनिम्॥

और इसके बाद सर्ग 125 के 24वें और सर्ग 126 के 54वें श्लोक में स्पष्ट लिखा है कि...

पञ्चमीमद्य रजनीमुषित्वा वचनान्मुनेः। भरद्वाजाभ्यनुज्ञातं द्रक्ष्यस्यत्रैव राघवम्॥

तां गङ्गां पुनरासाद्य वसन्तं मुनिसंनिधौ।

अविघ्नं पुष्ययोगेन श्वो रामं द्रष्टुमर्हसि ॥

आचार्य कृष्णकांत ने बताया कि इसमें हनुमान जी और निषाद राज गुह के बीच संवाद हो रहा है, जिसमें पंचमी तिथि की रात भारद्वाज ऋषि के आश्रम में बिताकर षष्ठी तिथि को भगवान का आगमन होगा और उनके दर्शन किए जा सकेंगे. इसी दिन श्री राम निषादराज से मिलते हैं और फिर नंदीग्राम पहुंचकर भरत जी से मिलाप करते हैं, जो राज्याभिषेक की भूमिका बनाता है.

पांच ग्रंथ, एक निष्कर्ष - सप्तमी को राज्याभिषेक :

  • वाल्मीकि रामायण
  • स्कंद पुराण
  • पद्म पुराण
  • अग्निवेश रामायण
  • कृत्तिवास रामायण
  • आठ कांड वाली रामायण

इन सभी में नंदीग्राम में षष्ठी को आगमन और सप्तमी को राज्याभिषेक महोत्सव का उल्लेख मिलता है. उनका कहना है कि इतने व्यापक और स्वतंत्र स्रोतों का एक ही निष्कर्ष पर पहुंचना, चैत्र शुक्ल सप्तमी तिथि को ऐतिहासिक-धार्मिक रूप से प्रामाणिक बनाता है.

25 मार्च 2026 को मनाने की तैयारी : आचार्य कृष्णकांत ने बताया कि आगामी चैत्र शुक्ल सप्तमी (25 मार्च 2026) तक देशभर में प्रमाणित ग्रंथों के आधार पर जनजागरूकता अभियान चलाया जाएगा. इसके तहत धार्मिक संवाद किए जाएंगे, ताकि राम राज्याभिषेक की वास्तविक तिथि को जनमानस तक पहुंचाया जा सके.

उन्होंने यह भी बताया कि ये प्रमाण चारों शंकराचार्य पीठों, जगद्गुरु रामभद्राचार्य, संत-महंतों, ज्योतिषाचार्यों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी तक पहुंचाए जाएंगे.

प्रतिष्ठा द्वादशी तो 'राज्याभिषेक दिवस' क्यों नहीं : बहरहाल, अयोध्या में राम मंदिर में धर्म ध्वजा की स्थापना और हर वर्ष प्रतिष्ठा द्वादशी मनाए जाने के बाद अब भगवान श्रीराम का राज्याभिषेक दिवस भी उसी भव्यता से मनाए जाने की आवाज उठी है. धर्मग्रंथों के प्रमाणों के साथ शुरू हुई ये पहल आने वाले समय में राम मंदिर परंपराओं में एक नया अध्याय जोड़ सकती है.

