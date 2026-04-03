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सदियों पुरानी तकनीक उदयपुर की झीलों को बना रही अनूठी, जानिये कैसे ?

झीलों का शहर उदयपुर : मेवाड़ में नदियों को जोड़ने की पहल भी काफी पहले शुरू हो चुकी थी. 19वीं सदी के उत्तरार्ध में तत्कालीन महाराणा फतहसिंह ने वर्ष 1890 में चिकलवास गांव के पास आयड़ नदी पर बांध बनवाकर अतिरिक्त वर्षा जल को फतहसागर झील तक पहुंचाने के लिए चिकलवास नहर का निर्माण करवाया. इससे पहले राणा राज सिंह प्रथम ने उबेश्वर क्षेत्र से निकलने वाली नदी को मोड़कर मोरवानी नदी में मिलाया, जिससे जल जनासागर और फतहसागर तक पहुंच सका. यह दर्शाता है कि उस समय भी जल संसाधनों के अधिकतम उपयोग के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया गया था.

उदयपुर देता जल संरक्षण का संदेश : मेहता ने बताया कि इस प्रणाली में मदार बड़ा और मदार छोटा तालाब महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. ये तालाब भरने के बाद थूर की पाल और चिकलवास पिकअप वियर के माध्यम से मदार नहर से फतहसागर झील को भरते हैं. जब मदार नहर की क्षमता से अधिक पानी आता है तो अतिरिक्त जल आयड़ नदी के जरिए उदयसागर झील तक पहुंचता है. इसी तरह, बड़ी तालाब के छलकने पर उसका पानी भी फतहसागर में पहुंचता है, जबकि स्वरूप सागर लिंक नहर के माध्यम से भी फतहसागर को भरा जाता है. पिछोला और फतहसागर के भरने के बाद अतिरिक्त पानी गुमानिया नाल से होकर आयड़ नदी में जाता है और वहां से उदयसागर, बेड़च नदी, वल्लभनगर बांध, बड़गांव बांध और घोसुंडा बांध तक पहुंचता है. अंततः यह जल बनास नदी के माध्यम से बीसलपुर बांध तक पहुंचकर एक विशाल जल चक्र को पूर्ण करता है.

उदयपुर में गर्मियों में भी झीलें रहतीं हैं लबालब : जल विशेषज्ञ अनिल मेहता ने बताया कि मेवाड़ क्षेत्र में जल संरक्षण और प्रबंधन के ऐसे उदाहरण मिलते हैं, जिन्हें विश्व में भी अत्यंत प्राचीन और उन्नत माना जाता है. अरावली पर्वतमाला से पश्चिम दिशा में बहने वाले वर्षा जल को सहेजने के लिए यहां प्राचीन काल से ही तालाबों और बांधों की शृंखला विकसित की गई. इन संरचनाओं को इस प्रकार जोड़ा गया कि एक जल स्रोत के भरने पर अतिरिक्त पानी स्वतः दूसरे स्रोत में पहुंच जाए और पूरे क्षेत्र में जल संतुलन बना रहे.

उदयपुर : झीलों की नगरी के नाम से मशहूर उदयपुर में हर साल गर्मी के मौसम में भी झीलों का भरा रहना लोगों के लिए किसी आश्चर्य से कम नहीं है. जहां एक ओर प्रदेश के कई हिस्सों में जल संकट गहराने लगता है, वहीं उदयपुर की फतेहसागर, पिछोला, उदयसागर और स्वरूप सागर जैसी प्रमुख झीलें पानी से लबालब नजर आती हैं. इसके पीछे कोई चमत्कार नहीं, बल्कि सदियों पुरानी जल प्रबंधन प्रणाली और प्राकृतिक स्रोतों का मजबूत नेटवर्क काम करता है. आम लोगों को पेयजल मुहैया करवाने के साथ ही देश भर से आए पर्यटक झीलों में बोटिंग का लुत्फ उठाते हैं.

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शहर के भीतर इन जलाशयों में आता पानी : उदयपुर शहर के भीतर स्थित गोवर्धन सागर, दूध तलाई, पिछोला झील, अमर कुंड, कुम्हारिया तालाब, रंगसागर, स्वरूप सागर और फतहसागर जैसे जलाशय न केवल जल संग्रहण के केंद्र हैं, बल्कि यह संपूर्ण जल प्रबंधन प्रणाली के महत्वपूर्ण अंग हैं. इन सभी संरचनाओं का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि वर्षा के जल का अधिकतम संचयन हो सके और पूरे वर्ष जल उपलब्धता बनी रहे.

पिछोला झील (ETV Bharat Udaipur)

उदयपुर को मिले कई अवार्ड : मेवाड़ के इस जल प्रबंधन कौशल को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सराहा गया है. वर्ष 2021-22 में उदयपुर आए विदेशी जल वैज्ञानिकों के एक दल ने अपने अध्ययन में माना कि यहां सदियों पहले जिस सूझबूझ के साथ जल संरक्षण की प्रणाली विकसित की गई, वह अद्भुत और अनुकरणीय है. इस क्षेत्र में हर वर्ष लगभग 6328 एमसीएफटी (मिलियन क्यूबिक फीट) वर्षा जल संग्रहित किया जाता है. प्रमुख जलाशयों की क्षमता भी इसकी मजबूती को दर्शाती है. उदयसागर 1100 एमसीएफटी, घोसुंडा 1123, बड़गांव 1112, वल्लभनगर 1076, पिछोला 483 और फतहसागर 427 एमसीएफटी तक पानी संग्रहित करने में सक्षम हैं.

फतेह सागर झील (ETV Bharat Udaipur)

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वर्षों पहले रखी गई नींव : झीलों को भरा रखने के लिए 70 के दशक से ही प्रयास शुरू हो गए थे. इसके लिए निकटवर्ती साबरमती बेसिन के अतिरिक्त पानी को डायवर्ट करने की योजना बनी. सबसे पहले देवास प्रथम बांध बना. लगभग 500 एमसीएफटी के देवास सेकंड बांधों के बन जाने से जब भी झीलें खाली होती हैं, इन बांधों के पानी से झीलों को लबालब कर दिया जाता है. शीघ्र ही देवास तृतीय व चतुर्थ के बांध भी बनेंगे और उदयपुर को जल समृद्धता प्रदान करेंगे.

पर्यटकों को अपनी ओर करती है आकर्षित : झीलों के भरे रहने का सीधा असर शहर की पर्यटन गतिविधियों पर भी पड़ता है. जब शहर की प्रमुख झीलें लबालब रहती हैं तो इसका असर पर्यटकों पर खास देखने को मिलता है. देश दुनिया से आने वाले पर्यटक भी इन झीलों में बोटिंग का लुत्फ लेने के साथ अपना समय व्यतीत करते हैं. ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए पर्यटक उमेश ने कहा कि अद्भुत है उदयपुर, जहां की नीली झीलें गर्मी के मौसम में भी लबालब नजर आती हैं. इन झीलों के कारण सुकून मिलता है. खासकर फतहसागर और पिछोला झील में बोटिंग का आकर्षण चरम पर रहता है, जहां देश-विदेश से आने वाले पर्यटक नौकायन का आनंद लेते हैं. शाम के समय झीलों का नजारा और भी मनमोहक हो जाता है जो उदयपुर की पहचान को और मजबूत करता है.

बोटिंग करते पर्यटक (ETV Bharat Udaipur)

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जलदाय विभाग के अधिकारी क्या बोले : अधिशासी अभियंता मोहित पाटीदार ने बताया कि देवास प्रथम एवं द्वितीय) का निर्माण उदयपुर शहर की पेयजल आपूर्ति के साथ-साथ शहर में स्थित झीलों को भरा रखने किया गया है. इस योजना के तहत चार स्टेज में प्रस्तावित बांधों में से दो स्टेज में बांधों का निर्माण हो चुका है. इसके निर्माण से झीलों में वर्ष पर्यन्त पानी उपलब्ध हो रहा है, जिससे शहर की पेयजल आपूर्ति के साथ-साथ पर्यटन एवं शहरी विकास को प्रोत्साहन मिल रहा है. वर्षाकाल में भरे इन बांधों से ग्रीष्मकाल में जल स्वास्थ्य विभाग की मांग पर उपलब्धता के अनुसार पिछोला एवं फतहसागर झील में लाया जाता है. हालांकि, 2005 से पहले कई बार झीलें खाली भी रहीं.