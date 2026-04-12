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Special : अजमेर में 18वीं सदी से बन रहे सरकंडे से बने मुड्डे, देश-विदेश में बनी धाक, अब झेल रहे परेशानी

इस कारण उन्होंने स्वाभिमान के साथ उन्होंने सरकंडे से मुड्डा बनाने का व्यवसाय शुरू किया. पुष्कर और पास ही नागौर जिले के सटे गांवों से सरकंडे लाकर उन्होंने व्यवसाय शुरू किया. अंग्रेजों और उस दौर के रईसों को आराम दायक सरकंडे का बना मुड्डा काफी पसंद आने लगा. समय के साथ कारीगरों ने अपने आपको अपडेट किया. आजाद भारत में भी मुड्डों की डिमांड बनी रही.

प्लास्टिक और लकड़ी की कुर्सी से मिलता है ज्यादा आराम : जाटव समाज में मुड्डों के बेहतरीन कारीगरों में बेनी प्रसाद जाटव भी हैं. 80 बरस की उम्र होने के बाद भी हाथों के हुनर में कोई कमी नहीं आई है. बुजुर्ग बेनी प्रसाद जाटव बताते हैं कि 18वीं सदी में भरतपुर से उनके बुजुर्ग अजमेर आए थे. उस दौर में अंग्रेजों का राज था. मजदूरी के लिए अंग्रेज बुलाते थे. कुछ दिन जाटव समाज के लोगों ने जाकर भी देखा, लेकिन उन्हें अंग्रेजों की गुलामी पसंद नहीं आई.

मुड्डों के निर्माण के बाद होने वाली बिक्री से मिले मुनाफे से इन 500 परिवार के 1500 लोगों का गुजारा होता है. इन परिवारों में तीन से चार लोग ही सरकारी नौकरी में जा पाए हैं. वहीं, अब कुछ युवा अपने पुश्तैनी काम को छोड़ प्राइवेट नौकरियों की और रुख कर रहे हैं. मुड्डा कारोबार को विचारों रूप से चलाना और अपना गुजारा करना इन परिवारों के लिए संघर्ष बन गया है. इसके बावजूद भी इस पुस्तक काम को संघर्ष करते हुए जाटव समाज के लोग आगे बढ़ा रहे हैं.

अजमेर में मुड्डा बनाकर बेचने का काम बड़े पैमाने पर होता है. सरकंडे को मुंज की रस्सी से बांधकर सुनियोजित तरीके से मुड्डा, मुड्डी कारीगर बनाते हुए आपको अजमेर में ऋषि घाटी पर दिख जाएंगे. कुछ लोग रोड के सहारे किराए की दुकानों में तो कुछ बाबू गढ़ की पहाड़ी पर बने घरों में मुड्डों को बनाने का काम करते हैं. जाटव समाज के 500 घरों की यहां बस्ती है. हर घर में परिवार के सभी सदस्य मुड्डों को बनाने में दिनभर लगे रहते हैं.

जाटव समाज के लोग कर रहे ये काम : ऐसा नहीं है कि आधुनिकता के दौर में मुड्डों को लोग पसंद नहीं किया जा रहा, लेकिन परिवहन के लिए माल भाड़ा महंगा है और कच्चा माल महंगा होने के बावजूद अजमेर में डेढ़ हजार से अधिक जाटव समाज के लोग मुड्डों को बनाने और बेचने का काम कर रहे हैं. इस काम में पूरा परिवार जुटता है, तब जाकर अजमेर में मुड्डों का कारोबार धीमी रफ्तार से ही सही लेकिन चल रहा है.

अजमेर: राजस्थान के अजमेर में मुड्डों (मूढ़ा) का कारोबार 18वीं सदी से चल रहा है. अंग्रेजों के जमाने से लेकर अभी तक आराम से बैठने के लिए मुड्डों को काफी पसंद किया जाता है. एक समय था जब अजमेर में बने मुड्डे देश के कई राज्यों में जाते थे. वहीं, विदेशों में भी मुड्डों की काफी डिमांड होने लगी थी. वर्ष 2010 तक मुड्डों का कारोबार रफ्तार से दौड़ रहा था, लेकिन प्लास्टिक की कुर्सियों और टेबल के बाजार में आने के बाद मुड्डों के कारोबार की रफ्तार आधी रह गई है.

जाटव समाज के लोग कर रहे मुड्डे बनाने का काम (ETV Bharat Ajmer)

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उन्होंने बताया कि 1975 के दशक तक ट्रैन से मुड्डों को मुंबई, एमपी, यूपी, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, गुवाहाटी तक भेजा करते थे, लेकिन इसके बाद ट्रेन ने मुड्डों के परिवहन पर प्रतिबंद लगा दिया गया. इसके बाद कई व्यापारी और शौकीन लोग ट्रकों में मुड्डों को ले जाने लगे. बेनी प्रसाद बताते हैं कि सीआरपीएफ और पुलिस लाईन में भी मुड्डों की डिमांड रहती थी. राजस्थान के कई जिलों में मुड्डों को पसंद किया जाता. कई कारीगर तो वहीं जाकर मुड्डे बनाते थे.

उन्होंने बताया कि मार्केट में प्लास्टिक के कुर्सी टेबल की डिमांड ज्यादा है. इससे मुड्डों के कारोबार पर काफी फर्क पड़ा है. हालांकि, इसके बाद भी मुड्डों की डिमांड है, लेकिन परिवहन काफी महंगा पड़ता है. इस कारण लोग अपने गंतव्य स्थान तक नहीं ले जा पाते हैं. देश में आज भी अजमेर के मुड्डों की धाक है. इसकी गुणवत्ता अच्छी है, इसीलिए लोग देश के कई कोनों से अजमेर में बने मुड्डे ले जाते हैं. हालांकि, ज्यादा मुड्डे अब राजस्थान के जिलों में बिक रहे हैं.

एक मुड्डे को बनाने में लगता है साढ़े 3 घंटे का समय (ETV Bharat Ajmer)

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18वीं सदी से अजमेर में हो रहा कारोबार : कारीगर विनोद जाटव बताते हैं कि मुड्डों बनाने और बेचने का कारोबार ही उनकी आजीविका है. 500 घरों की बस्ती में बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक यही काम करते हैं. प्लास्टिक की डोरिया आने से काम में कुछ सुधार आया है. प्लास्टिक की टेबल कुर्सी आने से फर्क तो पड़ा है, लेकिन मुड्डों में बैठने वालों को प्लस्टिक की कुर्सियों की तुलना में ज्यादा आराम महसूस होता है.

उन्होंने बताया कि लोग पसंद करते हैं, इसीलिए यह कारोबार अभी भी चल रहा है. कारोबार ने कुछ रफ्तार पकड़ी है, लेकिन कच्चा माल महंगा हो गया है. मुड्डों को बनाने में सरकंडे, मुज की रस्सी, प्लास्टिक की रस्सी, रेग्जीन, पन्नी, धागा और साइकिल के पुराने टायर का उपयोग होता है. एक मुड्डे को तैयार करने में साढ़े तीन घंटे का समय लगता है. हालांकि, टायर और रेग्जीन को सिलने वाला कारीगर बिल्कुल अलग होता है.

सरकंडे, मुज की रस्सी, प्लास्टिक की रस्सी से बनते हैं मुड्डे (ETV Bharat Ajmer)

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बैंक लोन देने में करते हैं आनाकानी : उन्होंने बताया कि ऑर्डर पर अलग-अलग डिजाइन के सोफा सेट भी बनाए जाते हैं. उनका आरोप है कि व्यवसाय को बढ़ाने के लिए उन्होंने बैंक से लोन लेने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने लोन नहीं मिला. सरकार की ओर से मुड्डों के कारोबार को कोई सहयोग नहीं है, जबकि हैंडीक्राफ्ट के लिए भी अजमेर से मुड्डों को मंगाया जाता है. यह कारोबार भी हैंडीक्राफ्ट की श्रेणी में आता है, लेकिन बैंक लोन देने में आनाकानी करते हैं.

मुड्डों के कारोबारी शशिपाल जाटव बताते हैं कि 50 वर्षों से मुड्डों के कारोबार से जुड़े हैं. इससे पहले भी पीढ़ी दर पीढ़ी यह कारोबार चलता आ रहा है. वो खुद परिवार में चौथी पीढ़ी के हैं, जो यह व्यवसाय कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि 15 वर्ष पहले तक बड़े पैमाने पर हुआ करता था. अभी काम कम हो गया है. प्लास्टिक की कुर्सियां और टेबल आने से कारोबार आधा ही रह गया है. देशभर में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अजमेर में बने मुड्डों की सप्लाई होती है.

मुड्डा के कारोबार की रफ्तार (ETV Bharat Ajmer)

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उन्होंने बताया कि यहां बने मुड्डों की गुणवत्ता काफी अच्छी है. यहीं से सीखकर कई लोग अन्य जिला और राज्यों में भी यह कारोबार कर रहे हैं. शशि पाल जाटव बताते हैं कि अजमेर से स्कॉटलैंड, नीदरलैंड, नाइजीरिया, जापान आदि कई देशों में अजमेर के बने मुड्डों की धाक है. हालांकि, अधिकांश दुकानें किराए की हैं, जिनमें कच्चा माल नहीं जा पाता है. यदि सरकार कम रेट पर दुकानों के लिए भूमि आवंटित करें तो कारोबार का विस्तार होगा.

ऑनलाइन आर्डर मिलते हैं : उन्होंने बताया कि समाज के कुछ लोग ऑनलाइन ऑर्डर भी लेने लगे हैं. उनके माध्यम से ही अन्य कारीगरों को मुड्डों को बनाने और बेचने के ऑर्डर मिलते हैं. ऑनलाइन ऑर्डर मिलने से कुछ ज्यादा फायदा नहीं है. निर्धारित दाम पर बेचना मजबूरी है. परिवहन को लेकर माल भाड़ा भी महंगा पड़ता है. परिवार का हर सदस्य मिलजुल कर काम करता है तब जाकर आजीविका चल पाती है.