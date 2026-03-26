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मिडिल ईस्ट युद्ध हालातों के बीच सीएम ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, विपक्ष ने किया आश्वस्त, वैश्विक आपदा में हम सरकार के साथ

सीएम भजनलाल ने बुलाई सर्वदलीय बैठक ( Photo Source- CMO )

जयपुर: मध्य पूर्व में बने युद्ध और तनावपूर्ण हालातों के बीच मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सर्वदलीय बैठक बुलाई. गुरुवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में हुई इस बैठक में सीएम भजनलाल शर्मा ने सभी राजनीतिक दलों से एकजुट होकर स्थिति से निपटने की अपील की. बैठक में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि वर्तमान परिस्थिति न तो केंद्र सरकार, न राज्य सरकार और न ही किसी राजनीतिक दल द्वारा उत्पन्न की गई है, बल्कि यह व्यापक वैश्विक परिस्थितियों का परिणाम है. सरकार हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है और विपक्ष का सकारात्मक सहयोग चाहिए. उधर, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि इस वैश्विक संकट में विपक्ष सरकार के साथ है। साथ ही विपक्ष ने सरकार को अपनी ओर से कई महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए. घबराने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत: मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने प्रदेशवासियों को आश्वस्त करते हुए कहा कि राज्य में आवश्यक वस्तुओं का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और सरकार पूरी स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है. उन्होंने बताया कि सभी जिला कलेक्टरों को सख्त मॉनिटरिंग के निर्देश दिए जा चुके हैं, ताकि किसी भी प्रकार की कमी या अव्यवस्था न हो. सीएम ने जनता से अपील की कि घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि सतर्क और जागरूक रहने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि यह समय सामूहिक जिम्मेदारी निभाने का है. सरकार के साथ-साथ हर नागरिक का कर्तव्य है कि वह सहयोग करे और अफवाहों से बचे. मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी कि अवैध भंडारण और कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. साथ ही सरकार जनता को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान भी चला रही है. सुनिए क्या बोले टीकाराम जूली और श्रीचंद कृपलानी (ETV Bharat Jaipur) इसे भी पढ़ें- राहत की खबर! राजस्थान को मिलेगा केंद्र से 10% अतिरिक्त कमर्शियल गैस आवंटन, मुख्यमंत्री ने जताया आभार