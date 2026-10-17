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बीजेपी में जाने की अटकलों के बीच कांग्रेसी दिग्गज़ अजय राय ने ठोंकी पिंडरा से ताल

वाराणसी: कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भले ही अध्यक्ष पद से हटाए गए हो और चर्चाओं का बाजार गर्म रहा हो कि वह कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में जाने वाले हैं. इन सब के बीच अजय राय ने कांग्रेस से ही अपने पुराने पिंडरा विधानसभा में नवरात्र के सप्तमी तिथि से दर्शन पूजन के साथ ही चुनाव प्रचार की शुरुआत कर दी है.

अजय राय ने आज यह ऐलान भी कर दिया है कि वह पिंडरा विधानसभा से ही चुनाव लड़ेंगे और हर नवरात्र की तरह इस नवरात्र में भी माता रानी का आशीर्वाद लेकर पिंडरा के अपने परिवार के साथ डटकर चुनावी मैदान में खड़े होंगे.

उन्होंने कहा कि मंदिर पुराना था, बहुत ऐतिहासिक है, उसका जीर्णोद्धार पूरे पिंडरा परिवार के लोगों ने मिलकर कराया है और हम सब लोग उसमें हर वर्ष जाते हैं और माता का आशीर्वाद लेते हैं.

अजय राय में आज अपने पिंडरा विधानसभा से प्रचार की शुरुआत के पहले कहा कि आज सप्तमी का दिन है, ये माता रानी का दिन है और हर नवरात्र में हम लोग माता श्री दरबार में जाते हैं, माँ का आशीर्वाद लेते हैं और वहाँ के हमारे पिंडरा परिवार के सहयोग से पूरा मंदिर का निर्माण हुआ है.

बता दें कि वाराणसी की पिंडरा विधानसभा पहले कोलसला थी, जहां से अजय राय 5 बार चुनाव जीत चुके हैं. इस वक्त यहां से भाजपा के अवधेश राय विधायक हैं, जो लगातार दो बार से इलेक्शन जीत रहे हैं.

उन्होंने इन कयासों को भी ख़त्म कर दिया कि वह कहीं जाने वाले हैं. उनका कहना है कि कांग्रेस हमारा परिवार है और राहुल गांधी ने उन पर जो भरोसा किया है, वह उस भरोसे को पूरा करेंगे.

उन्होंने कहा कि आज हम सब लोग वहीं जा रहे हैं. पूरा पिंडरा परिवार जुट रहा है और उन सब का प्यार, उन सबका आशीर्वाद वहाँ मिलने जा रहे हैं.

अजय राय से जब यह पूछा गया कि आपको लेकर कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है. ख़ासकर अभी विधानसभा में कि कहाँ जा रहे हैं तो, उनका कहना था कि "मैं कहीं नहीं जा रहा हूं जहां था, वही रहूंगा. मैं कांग्रेस का सिपाही हूं. मैं केवल पद के लालच में नहीं रहता हूं. पद तो आता-जाता रहता है. पाँच बार विधायक रहा. मंत्री भी रहा हूँ, मात्र 32 साल की उम्र में मैं मंत्री बन गया था, पच्चीस साल, आठ महीने में विधायक बन गया. सबसे एंग एमएलए मैं था 1996 में. जब उत्तराखंड और यूपी एक था और निश्चित तौर से लोगों का प्यार मेरे साथ है."

अजय राय ने कहा कि "मैं निर्दल जीत के कांग्रेस साथ आया था. सत्ता पानी होती तो, बसपा की सरकार थी. मायावती कैबिनेट मंत्री बना रही थीं. आप चाहें तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी से पूछ सकते हैं. उनका कितनी बार फोन आया मेरे पास, वो बड़े भाई के तौर पर हैं. निश्चित तौर से लोगों का प्यार ज़रूरी है. सत्ता पाना नहीं चाहता हूं. और जो आज देश को लूटने वाले लोग, देश को बर्बाद करने वाले लोग, नौजवानों का भविष्य खराब करने वाले लोग हैं. ऐसे लोगों को उखाड़ना, भगाना ये हमारा कर्तव्य है."

उन्होंने कहा कि "बीजेपी के लोगों ने निश्चित तौर से कांटा लगा के रखा ही है पूरे देश में. वो कांटा मेरे पास खुद पड़ा हुआ है, वो मैं रखा हूँ, खुद ही रखा हूँ. भारतीय जनता पार्टी के लोग आज केवल जनता को ठगना, लोगों को पैसे-रुपये दिखाना, लालच देना, प्रलोभन देने का काम कर रहे हैं. वो तो मेरे साथ लगातार 14 साल से प्रयास कर रहे हैं. 2014 में क्या, 2019 में, 2024 में, 24 में तो पूरे घुटने के बल बैठ गए थे. पूरी भाजपा, मोदी जी कि कैसे भी इनको ठीक करो. पर वो जानते नहीं हैं. हम लोग बाबा विश्वनाथ के भक्त हैं, महादेव हैं ना पीछे, ये देखिए विराजमान हैं, बाबा विश्वनाथ के भक्त हैं. तो निश्चित तौर से इनको उखाड़ना और इनको भगाना हम सब का काम है. क्योंकि देश को बर्बाद करने वाले, नौजवानों का भविष्य बर्बाद करना, किसानों को बर्बाद करना, बच्चियों के साथ इतने रेप हुए, पूरे प्रदेश के अंदर अत्याचार हुआ, तो निश्चित तौर से हमारा एक-एक कार्यकर्ता डटा है."

अजय राय ने कहा कि "बीजेपी की हिम्मत नहीं है कि मुझे कॉल करें, क्योंकि जानते हैं डिगने वाले नहीं, हटने वाले नहीं हैं और वो लोग केवल जनता को ठगने के लिए हैं. और केवल और केवल चोरी और बेईमानी उनका काम है. उन्होंने कहा कि मैं आराधना मिश्रा को शुभकामनाएं देता हूँ. मंगल कामना करता हूँ. खूब मेहनत करें, परिश्रम करें, लोगों के बीच में जाएं. कार्यकर्ताओं का सम्मान करें. कार्यकर्ताओं के बीच में रहें. राहुल गांधी से लगातार बातचीत, संपर्क हो रहा है, लगातार संपर्क हो रहा है. और निश्चित तौर से हम लोगों का एक ही ध्येय है भाजपा को उखाड़ना और इनको भगाना."