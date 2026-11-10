छठ को लेकर गोंदिया-पटना पूजा स्पेशल ट्रेन: रांची होकर 13 और 20 नवंबर को गोंदिया से पटना के लिए चलेगी रेलगाड़ी
छठ पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ के बीच गोंदिया-पटना पूजा स्पेशल ट्रेन रांची से होकर जाएगी. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.
Published : November 10, 2026 at 4:42 PM IST
रांचीः छठ महापर्व को लेकर ट्रेनों में यात्रियों की आवाजाही बढ़ गई है. बड़ी संख्या में लोग त्योहार मनाने के लिए अपने घर लौट रहे हैं। रांची रेलवे स्टेशन पर भी यात्रियों की भीड़ बढ़ने लगी है.
प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए रेलवे की ओर से अतिरिक्त ट्रेनों के परिचालन के साथ यात्री सुविधाओं और सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. इसी क्रम में छठ के अवसर पर यात्रियों की सुविधा के लिए गोंदिया-पटना-गोंदिया पूजा स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है. यह ट्रेन रांची होकर दोनों दिशाओं में परिचालित होगी.
रांची रेल मंडल की सीनियर डीसीएम श्रेया सिंह ने बताया कि त्योहार के दौरान यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए रेलवे की ओर से विशेष ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है. इसके अलावा मंडल के विभिन्न स्टेशनों पर रेलवे के अधिकारी और कर्मचारी मुस्तैद हैं. यात्रियों की सुविधा और भीड़ के बेहतर प्रबंधन के लिए आवश्यक इंतजाम किए जा रहे हैं, ताकि लोगों को यात्रा के दौरान किसी तरह की परेशानी न हो.
दो-दो दिन चलेगी पूजा स्पेशल
ट्रेन संख्या 08895 गोंदिया-पटना पूजा स्पेशल 13 और 20 नवंबर को गोंदिया से रवाना होगी. यह ट्रेन शुक्रवार को दोपहर 12:30 बजे गोंदिया से प्रस्थान करेगी. शनिवार रात 2:10 बजे हटिया और 2:30 बजे रांची पहुंचेगी. रांची से 2:40 बजे रवाना होकर मूरी, बोकारो स्टील सिटी, धनबाद, जसीडीह और किउल होते हुए शनिवार शाम 4:30 बजे पटना पहुंचेगी.
वहीं, वापसी में ट्रेन संख्या 08896 पटना-गोंदिया पूजा स्पेशल 14 और 21 नवंबर को पटना से चलेगी. यह ट्रेन शनिवार शाम 6:10 बजे पटना से प्रस्थान करेगी. रविवार सुबह 8:05 बजे रांची पहुंचेगी और 8:15 बजे यहां से रवाना होगी. इसके बाद हटिया, राउरकेला और रायपुर होते हुए सोमवार सुबह 3 बजे गोंदिया पहुंचेगी.
20 कोच के साथ होगा परिचालन
इस पूजा स्पेशल ट्रेन में कुल 20 कोच लगाए जाएंगे. इनमें वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी का एक, वातानुकूलित तृतीय श्रेणी के तीन, द्वितीय श्रेणी स्लीपर के 10 और सामान्य श्रेणी के चार कोच शामिल हैं. इसके अलावा एसएलआरडी के दो कोच भी रहेंगे. रेलवे के इस निर्णय से छठ के दौरान गोंदिया, रायपुर, राउरकेला, रांची, बोकारो, धनबाद और पटना के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को अतिरिक्त सुविधा मिलेगी.
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