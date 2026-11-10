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छठ को लेकर गोंदिया-पटना पूजा स्पेशल ट्रेन: रांची होकर 13 और 20 नवंबर को गोंदिया से पटना के लिए चलेगी रेलगाड़ी

छठ पूजा को लेकर ट्रेन में भीड़ ( ETV Bharat )

रांचीः छठ महापर्व को लेकर ट्रेनों में यात्रियों की आवाजाही बढ़ गई है. बड़ी संख्या में लोग त्योहार मनाने के लिए अपने घर लौट रहे हैं। रांची रेलवे स्टेशन पर भी यात्रियों की भीड़ बढ़ने लगी है.

प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए रेलवे की ओर से अतिरिक्त ट्रेनों के परिचालन के साथ यात्री सुविधाओं और सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. इसी क्रम में छठ के अवसर पर यात्रियों की सुविधा के लिए गोंदिया-पटना-गोंदिया पूजा स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है. यह ट्रेन रांची होकर दोनों दिशाओं में परिचालित होगी.