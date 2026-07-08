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एनिमल वेलफेयर और पब्लिक सेफ्टी के बीच संतुलन तलाशने की चुनौती, आखिर समाधान क्या?

क्या समाधान स्ट्रीट डॉग्स को हटाने में है या फिर उनके को-एक्जिस्टेंस (सह-अस्तित्व) का मॉडल डेवलप करने में है? अंकुर जाकड़ की रिपोर्ट...

डॉग बाइट के बढ़ते मामले
डॉग बाइट के बढ़ते मामले (ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 8, 2026 at 10:14 AM IST

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जयपुर : पार्कों में घूमते स्ट्रीट डॉग्स, सड़कों पर गाड़ियों के पीछे दौड़ते डॉग्स और आए दिन सामने आने वाले डॉग बाइटिंग के मामलों के बीच बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर इंसानों और स्ट्रीट डॉग्स के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए? एक ओर आमजन बच्चों, बुजुर्गों और राहगीरों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं तो दूसरी ओर पशु प्रेमी इन बेजुबानों के भोजन, पानी और जीवन के अधिकार की बात कर रहे हैं. कॉलोनियों से लेकर कोर्ट तक पहुंची ये बहस अब केवल डॉग लवर्स बनाम आमजन का विवाद नहीं रह गई है, बल्कि ये एनिमल वेलफेयर और पब्लिक सेफ्टी के बीच संतुलन तलाशने की चुनौती बन चुकी है. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या समाधान स्ट्रीट डॉग्स को हटाने में है या फिर उनके को-एक्जिस्टेंस (सह-अस्तित्व) का मॉडल डेवलप करने में?

स्ट्रीट डॉग्स को लेकर अलग-अलग मत : जयपुर सहित प्रदेश के विभिन्न शहरों की कॉलोनियों, पार्कों और सार्वजनिक स्थलों में इन दिनों एक नई बहस तेजी से उभर रही है. एक ओर डॉग लवर्स हैं, जो स्ट्रीट डॉग्स को भोजन, पानी और संरक्षण देना अपना नैतिक दायित्व मानते हैं तो दूसरी ओर आमजन हैं, जो डॉग बाइट, सड़क दुर्घटनाओं और बच्चों-बुजुर्गों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं. सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्देशों के बाद ये विवाद और गहरा गया है. कॉलोनियों और पार्कों में रहने वाले कई लोग डॉग्स की बढ़ती संख्या और डॉग बाइट की घटनाओं को लेकर चिंता जता रहे हैं. स्थानीय निवासियों का कहना है कि पार्क, गली और सार्वजनिक स्थानों पर डॉग्स की मौजूदगी से बच्चों और बुजुर्गों में भय का वातावरण रहता है. कई बार वाहन चालकों के पीछे दौड़ने वाले डॉग्स सड़क दुर्घटनाओं का कारण भी बनते हैं. ऐसे में लोगों की मांग है कि सार्वजनिक स्थलों पर डॉग्स की संख्या नियंत्रित की जाए और उनकी आवाजाही पर प्रभावी रोक लगे.

स्ट्रीट डॉग्स को लेकर अलग-अलग राय... (ETV Bharat Jaipur)

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असल लड़ाई सोच की : एनिमल वेलफेयर एक्टिविस्ट सांतना खुराना का मानना है कि समाज में ये धारणा बन गई है कि एक तरफ डॉग लवर्स हैं और दूसरी तरफ डॉग हेटर्स, जबकि वास्तविकता इससे अलग है. कुछ लोग डॉग्स से प्रेम करते हैं तो कुछ उनसे डरते हैं, लेकिन इनका उद्देश्य एक ही है बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों की सुरक्षा. इसके अनुसार विवाद का कारण और समाधान को लेकर अलग-अलग सोच है. कोई डॉग्स को हटाने की बात करता है तो कोई सह-अस्तित्व की. ऐसे में वास्तविक जिम्मेदारी नगर निगम की है, जिसे एनिमल बर्थ कंट्रोल (ABC) और वैक्सीनेशन कार्यक्रम को प्रभावी रूप से लागू करना चाहिए.

एबीसी प्रोग्राम और जवाबदेही में छिपा समाधान
एबीसी प्रोग्राम और जवाबदेही में छिपा समाधान (ETV Bharat GFX)

एनिमल राइट्स बनाम पब्लिक सेफ्टी : स्ट्रीट डॉग्स को लेकर सबसे बड़ा सवाल पशु अधिकार और आमजन की सुरक्षा के बीच संतुलन का है, जहां नागरिक सुरक्षित सार्वजनिक स्थान चाहते हैं, वहीं एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट ये तर्क देते हैं कि डॉग्स भी जीवित प्राणी हैं और उन्हें भी जीने, भोजन और पानी पाने का अधिकार है. विशेषज्ञों का कहना है कि दोनों पक्षों को एक-दूसरे के विरोधी के रूप में देखने के बजाय समाधान आधारित दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है. डॉग्स का समय पर स्टेरलाइजेशन, वैक्सीनेशन और मैनेजमेंट हो तो अधिकांश विवाद खुद ब खुद खत्म हो सकते हैं.

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फीडिंग को लेकर बढ़ रहा टकराव : कई कॉलोनियों और पार्कों में डॉग फीडिंग को लेकर आए दिन विवाद सामने आते हैं. कुछ निवासी आरोप लगाते हैं कि फीडिंग से एक स्थान पर बड़ी संख्या में डॉग्स एकत्र हो जाते हैं, जिससे लोगों को परेशानी होती है. वहीं, डॉग फीडर्स का कहना है कि वे बिना गंदगी फैलाए भोजन उपलब्ध कराते हैं और भोजन के बर्तन भी वापस उठा लेते हैं. करीब 27 वर्षों से डॉग फीडिंग कर रहे गुलशन भाटिया का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को लेकर गलतफहमियां पैदा हो गई हैं. लोग ये समझ रहे हैं कि फीडिंग पूरी तरह प्रतिबंधित हो गई है, जबकि ऐसा नहीं है. उनका कहना है कि यदि डॉग्स को नियमित भोजन और पानी मिले तो उनका व्यवहार भी शांत रहता है और बाइटिंग की घटनाएं कम होती हैं.

डॉग बाइट के पीछे प्रमुख कारण
डॉग बाइट के पीछे प्रमुख कारण (ETV Bharat GFX)

फीडिंग के लिए तय हो स्थान : एनिमल वेलफेयर एक्टिविस्ट और विशेषज्ञों का मानना है कि फीडिंग को लेकर सबसे व्यवहारिक समाधान निर्धारित फीडिंग पॉइंट हो सकते हैं. इससे कॉलोनियों के बीच विवाद कम होंगे और डॉग्स को भी एक व्यवस्थित स्थान पर खाना मिल सकेगा. फीडिंग पॉइंट के साथ-साथ वहां पानी की व्यवस्था, छाया, स्टेरलाइजेशन और वैक्सीनेशन की निगरानी भी की जा सकती है. इससे डॉग्स का व्यवहार ज्यादा नियंत्रित रहेगा और आमजन को भी असुविधा नहीं होगी.

कानूनी स्थिति स्पष्ट
कानूनी स्थिति स्पष्ट (ETV Bharat GFX)

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विदेशी मॉडल में है समाधान : सांतना खुराना के अनुसार आज जिन देशों को स्ट्रीट डॉग मुक्त माना जाता है, वहां भी दो दशक पहले स्थिति लगभग भारत जैसी ही थी. अंतर केवल इतना है कि उन देशों ने एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम को सख्ती से लागू किया, बड़े स्तर पर शेल्टर बनाए और पालतू जानवरों को छोड़ने वालों पर भारी जुर्माने लगाए. पड़ोसी देश भूटान में भी एबीसी प्रोग्राम के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं. वहां लोग और डॉग्स के बीच बेहतर सह-अस्तित्व देखने को मिलता है. यही मॉडल भारतीय शहरों में भी लागू हो सकता है.

विदेशी मॉडल में है समाधान
विदेशी मॉडल में है समाधान (ETV Bharat GFX)

डॉग बाइट के पीछे प्रमुख कारण : वेटरनरी विशेषज्ञ डॉ. सुनील चावला बताते हैं कि डॉग बाइट की घटनाओं के कई व्यवहारिक कारण होते हैं. जब कोई मादा डॉग बच्चों को जन्म देती है तो वो ज्यादा प्रोटेक्टिव हो जाती है. ऐसे समय में यदि कोई व्यक्ति उसके पिल्लों के पास जाता है तो वो खतरा महसूस कर सकती है. इसके अलावा भूख, प्यास, डर, लगातार प्रताड़ना या अपने क्षेत्र में अनजान व्यक्ति की मौजूदगी भी आक्रामक व्यवहार का कारण बन सकती है. उनका कहना है कि डॉग्स को समझने और उनके व्यवहार को साइंटिफिक अप्रोच से देखने की आवश्यकता है.

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कानूनी स्थिति स्पष्ट : लीगल एक्सपर्ट एडवोकेट मुरली सैनी के अनुसार भारतीय कानूनों में पशुओं को भी संरक्षण प्राप्त है. प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट और एनिमल बर्थ कंट्रोल नियमों के तहत किसी भी डॉग को प्रताड़ित करना, मारना या अवैध रूप से हटाना कानूनन गलत है. उन्होंने बताया कि एबीसी नियमों के अनुसार स्टेरलाइजेशन और वैक्सीनेशन के बाद डॉग्स को उसी स्थान पर छोड़ा जाता है जहां से उन्हें पकड़ा गया था. हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई के बाद भी इन नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. हालांकि, न्यायालय ने ये भी स्पष्ट किया है कि एयरपोर्ट, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल जैसे संवेदनशील सार्वजनिक स्थानों पर लोगों की सुरक्षा सर्वोपरि है और वहां उचित प्रबंधन किया जाना चाहिए. इसी बिंदु को लेकर समाज में अलग-अलग व्याख्याएं सामने आ रही हैं.

सड़क किनारे डॉग्स को खिलाता युवक
सड़क किनारे डॉग्स को खिलाता युवक (ईटीवी भारत)

पेट डॉग और स्ट्रीट डॉग को लेकर जिम्मेदारी : विशेषज्ञों का कहना है कि पेट डॉग और स्ट्रीट डॉग को अलग-अलग नजरिए से देखने की जरूरत है. कोई पालतू डॉग किसी व्यक्ति को काटता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी उसके मालिक की होती है. ऐसे मामलों में कानूनी कार्रवाई सीधे मालिक के खिलाफ की जा सकती है. डॉग मालिकों के लिए वैक्सीनेशन, ट्रेनिंग, पट्टा और सुरक्षा उपकरणों का उपयोग आवश्यक माना जाता है. वहीं, स्ट्रीट डॉग्स के मामले में प्रशासनिक प्रबंधन और एबीसी कार्यक्रम ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.

डॉग्स को खाना खिलाती महिला
डॉग्स को खाना खिलाती महिला (ईटीवी भारत)

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एबीसी प्रोग्राम और जवाबदेही में छिपा समाधान : सभी विशेषज्ञों की राय लगभग एक समान है कि स्ट्रीट डॉग्स की समस्या का स्थायी समाधान उन्हें हटाने में नहीं बल्कि उनकी आबादी को नियंत्रित करने में है. एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम, व्यापक स्टेरलाइजेशन, वैक्सीनेशन, शेल्टर, फीडिंग पॉइंट और जनजागरूकता इसके प्रमुख आधार हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि यदि नगर निगम और स्थानीय निकाय निर्धारित लक्ष्य के अनुसार एबीसी प्रोग्राम को लागू करें, नियमित निगरानी करें और नागरिकों के साथ समन्वय बनाएं तो आने वाले वर्षों में डॉग बाइट और डॉग-ह्यूमन संघर्ष के मामलों में बड़ी कमी लाई जा सकती है.

डॉग्स का झुंड
डॉग्स का झुंड (ईटीवी भारत)

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