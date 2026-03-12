ETV Bharat / state

सिलेंडर संकट के बीच इंडक्शन चूल्हे-डीजल भट्टी की तेज़ी से बढ़ी डिमांड, दौड़े-दौड़े खरीदने पहुंच रहे लोग

एलपीजी गैस सिलेंडरों की कमी महसूस की जा रही है. ऐसे में लोग इसके विकल्प की तलाश में दुकानों में पहुंच रहे हैं.

Amid gas cylinder shortage demand for induction stoves electric kettles and electric cookers has surged in Chandigarh
सिलेंडर संकट के बीच इंडक्शन चूल्हे-डीजल भट्टी की तेज़ी से बढ़ी डिमांड (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 12, 2026 at 7:56 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

चंडीगढ़ : ईरान-अमेरिका और इसरायल युद्ध का असर देश पर भी देखा जा रहा है. शादी के सीज़न में चंडीगढ़ में भी एलपीजी गैस की कमी ने लोगों की चिताएं बढ़ा दी है. कमर्शियल गैस सिलेंडर ना मिलने से होटल और रेस्टोरेंट के मालिक भी खासे परेशान हैं. वहीं जिन घरेलू उपभोक्ताओं का परिवार बड़ा है, उन्हें भी गैस सिलेंडर बुक करने की तारीख बढ़ाने से परेशानी महसूस हो रही है, ऐसे में लोग इसके विकल्पों को तलाशने में लगे हैं और इंडक्शन चूल्हे, इलेक्ट्रिक कैटल, इलेक्ट्रिक कुकर समेत बाकी विकल्पों की और रुख कर रहे हैं. वहीं रेस्टोरेंट मालिक भी कमर्शियल कमर्शियल इंडक्शन चूल्हे, डीजल भट्टियों की ओर रुख करने लगे हैं जिससे इन सभी आइटमों का बाजार भी बढ़ गया है.

गैस के विकल्पों की तलाश में ग्राहक : चंडीगढ़ के दो प्रमुख इलेक्ट्रिकल मार्केट इंडस्ट्रियल एरिया फेस टू और सेक्टर 18 के मार्केट में ग्राहक गैस के इलेक्ट्रॉनिक विकल्पों की तलाश में आ रहे हैं. वे जहां गैस की जगह इलेक्ट्रिक ऑप्शन्स को खरीद रहे हैं, वहीं रेस्टोरेंट और होटल मालिक भी अपने कारोबार को चलाए रखने के लिए अन्य विकल्पों की तलाश कर रहे हैं. ऐसे में इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में इन सामानों की खरीद में बीते दो दिनों में 40 से 60 फीसदी तक की वृद्धि दिखाई दे रही है.

सिलेंडर संकट के बीच इंडक्शन चूल्हे-डीजल भट्टी की तेज़ी से बढ़ी डिमांड (Etv Bharat)

डीजल भट्टियों की बढ़ी मांग : गैस की किल्लत के बाद डीजल भट्टियों की मांग तेजी से बढ़ गई है. डीजल भट्टियों के कारोबारियों के पास इसको लेकर लगातार फोन आ रहे हैं. लोग उनको एडवांस देने को तैयार हैं, लेकिन वे एडवांस लेने से इनकार कर रहे हैं क्योंकि इसकी डिमांड जितनी है, उतनी आपूर्ति नहीं हो पा रही है. डीजल भट्टियों और कमर्शियल इंडक्शन के कारोबार से जुड़े निखिल कहते हैं कि डिमांड तो ज्यादा है लेकिन सामान नहीं है. पहले साल में दस डीज़ल की भट्ठियों की मांग होती थी, लेकिन आज 100 की मांग पिछले दो दिनों में आ रही है. वे कहते हैं कि कमर्शियल इंडक्शन चूल्हों की भी भारी मांग आ रही है.

Amid gas cylinder shortage demand for induction stoves electric kettles and electric cookers has surged in Chandigarh
गैस की कमी के बीच विकल्पों की तलाश (Etv Bharat)

इंडक्शन चूल्हे, इलेक्ट्रिक कैटल-कुकर की बढ़ी मांग : इतना ही नहीं घरेलू उपभोक्ता अब गैस की कमी को देखते हुए इंडक्शन चूल्हे, कुकर और इलेक्ट्रिक कैटल की मांग भी करने लगे हैं. इस कारोबार से जुड़े हैप्पी कहते हैं कि इंडक्शन चूल्हे और अन्य सामान की मांग एक दम ऊपर हो गई है. पहले करीब दस से पंद्रह की मांग होती थी, लेकिन अब ये 40 से 60 की हो गई है. हालांकि वे कहते हैं कि इंडक्शन कुकर और कैटल से ज्यादा मांग इंडक्शन चूल्हे की हो रही है. इनकी मांग में 30 से 40 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. लोग इनकी मांग ज्यादा कर रहे हैं.

Amid gas cylinder shortage demand for induction stoves electric kettles and electric cookers has surged in Chandigarh
इलेक्ट्रिक कैटल, कुकर की बढ़ी डिमांड (Etv Bharat)

मांग में इजाफा : वहीं इंडक्शन चूल्हे की सप्लाई करने वाले कृष्ण दत्त भी कहते हैं कि इनकी मांग में एकदम तेजी आ गई है. गैस की कमी के चलते लोग इनको खरीदने के लिए आगे आ रहे हैं. वे भी कहते हैं कि डीजल भट्टियों की मांग भी एकदम बढ़ गई है. ज्यादातर लोग इंडक्शन चूल्हे खरीद रहे हैं.

Amid gas cylinder shortage demand for induction stoves electric kettles and electric cookers has surged in Chandigarh
इंडक्शन चूल्हे खरीदने पहुंच रहे लोग (Etv Bharat)

क्या कहते हैं ग्राहक ? : रेस्टोरेंट कारोबार से जुड़े सुमंत कहते हैं कि गैस की कमी की वजह से वे अन्य विकल्प तलाश रहे हैं. वे कहते हैं कि गैस की कमी की वजह से कमर्शियल इंडक्शन चूल्हे और डीजल भट्टी खरीदनी पड़ रही है. वे कहते हैं कि रेस्टोरेंट और ढाबे वालों को फिलहाल इसको विकल्प बनाना पड़ेगा. वहीं इंडक्शन खरीदने के लिए दुकान पर आए ग्राहक राजेश कहते हैं कि गैस की कमी की वजह से उन्होंने इंडक्शन चूल्हे को खरीदा है. डीजल की भट्टी खरीदने आए दिनेश शर्मा कहते हैं कि वे दुकान पर डीजल की भट्टी खरीदने आए थे, लेकिन उन्हें नहीं मिल पाई है. उन्हें अपने काम के लिए भट्टी चाहिए, लेकिन अभी नहीं मिल पाई है. हालांकि इलेक्ट्रिक मार्केट सेक्टर 18 में काम करने वाले आशीष कुमार कहते हैं कि अभी ज्यादा पैनिक नहीं है अभी हम नॉर्मल दिनों की तरह ही काम कर रहे हैं. वहीं कारोबारी मोहम्मद आसिफ कहते हैं कि मार्केट में रोजाना की तरह लोग आ रहे हैं.

Amid gas cylinder shortage demand for induction stoves electric kettles and electric cookers has surged in Chandigarh
चंडीगढ़ में इलेक्ट्रॉनिक की दुकान (Etv Bharat)

हरियाणा समेत देश की ताजा ख़बरें पढ़ने के लिए ईटीवी भारत ऐप डाउनलोड करें. यहां आपको मिलेंगी तमाम बड़ी ख़बरें, हर बड़ा अपडेट, वो भी सबसे सटीक और डिटेल एनालिसिस के साथ - Download App

ये भी पढ़ें : "मेरा नंबर कब आएगा", चंडीगढ़ में गैस सिलेंडर के लिए लगी लोगों की लंबी कतारें

ये भी पढ़ें : ईरान युद्ध की मार, नूंह में टाइल्स का बाज़ार बेजार, व्यापारी बोले - स्टॉक खत्म होने को है...

ये भी पढ़ें : रोहतक जिला परिषद की बैठक में हंगामा, दो पार्षदों में जमकर मारपीट, अपशब्दों के साथ डंडों से पीटा

TAGGED:

LPG GAS CYLINDER SHORTAGE
GAS SHORTAGE IN CHANDIGARH
INDUCTION STOVE
DIESEL BHATTI
CHANDIGARH GAS CYLINDER SHORTAGE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.