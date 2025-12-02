ETV Bharat / state

सीएम भजनलाल का दिल्ली दौरा, PM समेत कई मंत्रियों से करेंगे मुलाकात, मंत्रिमंडल में फेरबदल की अटकलें तेज!

जयपुर : राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं. हाल ही में भाजपा संगठन की सूची आने के बाद अब सरकार के मंत्रिमंडल में विस्तार और फेरबदल भी इसी सप्ताह तय माना जा रहा है. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज दिल्ली में रहेंगे. अध्यक्ष मदन राठौड़ की दोपहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होनी है. इसके बाद माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी पीएम मोदी से मिले. सत्ता और संगठन के प्रमुख नेताओं की दिल्ली में एक साथ मौजूदगी और पीएम मोदी से मुलाकात के राजनीतिक पंडितों यही माने निकाल रहे हैं कि अब भजनलाल सरकार के दो वर्ष पूर्ण होने से पहले ही प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार होगा.

सीएम-अध्यक्ष आज दिल्ली में : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ आज दिल्ली में रहेंगे. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ सोमवार रात को पाली से सीधे दिल्ली में रवाना हो गए थे. मदन राठौड़ राज्यसभा सांसद होने के चलते संसद की कार्यवाही में शामिल होंगे. इसी दौरान दोपहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात का समय निर्धारित है, जबकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज सुबह दिल्ली रवाना हुए. सीएम भजनलाल की आज पीएम मोदी से मुलाकात हो सकती है. मुख्यमंत्री कार्यालय से दी गई जनकारी के अनुसार सीएम भजनलाल शर्मा आज दिल्ली दौरे पर रहेंगे. इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, पंचायती राज एवं मत्स्य पालन मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह से मुलाकात करेंगे. पंचायती राज्य के विभिन्न मुद्दे और राज्य के विकास पर चर्चा होगी. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आगामी प्रस्तावित राजस्थानी प्रवासी दिवस समारोह के लिए केन्द्रीय मंत्रीयों और प्रमुख व्यक्तियों को आमंत्रित भी करेंगे.

पढ़ें. अब किसी बात की परेशानी नहीं होगी, वो सरकार चली गई जो चेहरा देख कर काम करती थी : CM भजनलाल

मंत्रिमंडल विस्तार काउंटडाउन ! : राजनीतिक विश्लेषक विवेकानंद शर्मा बताते हैं कि पिछले दिनों भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने अपनी नई टीम की घोषणा कर दी है. अब इसके बाद मंत्रिमंडल फेरबदल या विस्तार की अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन जिस तरह से अध्यक्ष और सीएम एक साथ दिल्ली गए हैं और प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे, इससे साफ है कि मंत्रिमंडल विस्तार काउंटडाउन शुरू हो गया है. हालांकि, ये अलग बात है कि अभी ये साफ नहीं है कि पार्टी गुजरात की तर्ज पर सब का इस्तीफा लेकर नए सिरे से मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे. फिलहाल सरकार में मुख्यमंत्री सहित 24 मंत्री हैं, जबकि 30 मंत्री बनाए जा सकते हैं. छह पद रिक्त हैं. ऐसे में सामाजिक और क्षेत्रिय संतुलन को साधने के लिहाज से मंत्री बनाए जाएंगे. विवेकानंद ने कहा कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की टीम में जिस तरह से विधायकों को बाहर किया गया, उससे साफ है कि जिन विधायकों को संगठन में जगह नहीं मिली वो मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं.