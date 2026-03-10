ETV Bharat / state

JNU में कुलपति के खिलाफ जनमत संग्रह, छात्रों ने डाले वोट

जातिगत टिप्पणियों के विवाद के बीच जेएनयूएसयू ने कुलपति को हटाने के लिए जनमत संग्रह की घोषणा की थी.

जेएनयू में कुलपति के खिलाफ जनमत संग्र
जेएनयू में कुलपति के खिलाफ जनमत संग्र (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 10, 2026 at 2:32 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) में कुलपति प्रो. शांतिश्री धूलिपुडी पंडित के खिलाफ छात्रसंघ द्वारा बुलाए गए जनमत संग्रह में मंगलवार को बड़ी संख्या में छात्रों ने हिस्सा लिया है. सुबह 10 बजे से शुरू हुआ जनमत संग्रह शाम चार बजे तक चलेगा. यह जनमत संग्रह कुलपति पर लगाए गए जातिसूचक टिप्पणी और प्रशासनिक कार्यप्रणाली से जुड़े आरोपों के विरोध में आयोजित किया गया. छात्रसंघ ने इस जनमत संग्रह का शीर्षक “A Casteist and Corrupt VC Has No Place in JNU” रखा है.

छात्रों की भारी भागीदारी, कई स्कूलों के बाहर लगाए गए बूथ

जेएनयू छात्रसंघ अध्यक्ष अदिति मिश्रा ने बताया कि विश्वविद्यालय के विभिन्न स्कूलों और केंद्रों के बाहर मतदान के लिए बूथ लगाए गए हैं, जहां छात्र बड़ी संख्या में मतदान कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि यह जनमत संग्रह छात्रों की भावनाओं को सामने लाने का एक लोकतांत्रिक माध्यम है. अदिति मिश्रा ने कहा कि यह रेफरेंडम उस कुलपति के खिलाफ है जिसे छात्र जातिवादी मानसिकता और भ्रष्ट प्रशासन का प्रतीक मानते हैं. उन्होंने कहा कि हमें विश्वास है कि छात्र भारी बहुमत से अपना मत देकर यह संदेश देंगे कि ऐसी कुलपति जेएनयू में स्वीकार नहीं.

जेएनयू छात्रसंघ अध्यक्ष अदिति मिश्रा (ETV Bharat)

पूर्व JNUTA सदस्यों की निगरानी में हो रही प्रक्रिया

जनमत संग्रह की प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाए रखने के लिए इसकी निगरानी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय शिक्षक संघ (JNUTA) के पूर्व सदस्य कर रहे हैं. छात्रसंघ का कहना है कि मतदान प्रक्रिया को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए विभिन्न स्कूलों के बाहर काउंसलरों और छात्रों को तैनात किया गया है, जो पूरी प्रक्रिया पर नजर रखे हुए हैं.

जातिसूचक टिप्पणी को लेकर पहले भी उठ चुका है विवाद

छात्रसंघ का आरोप है कि कुलपति द्वारा की गई जातिसूचक टिप्पणी को लेकर पहले भी विश्वविद्यालय परिसर में विरोध दर्ज कराया गया था. इस मामले में जेएनयू छात्रसंघ के पूर्व अध्यक्ष धनंजय ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से भी शिकायत की थी और कार्रवाई की मांग की थी. इसके अलावा, कई छात्र संगठनों और शिक्षकों ने शिक्षा मंत्रालय से भी कुलपति के बयान पर स्पष्टीकरण और कार्रवाई की मांग की थी. हालांकि, अब तक इस मामले में कोई कदम नहीं उठाया गया है.

शिक्षा मंत्रालय मार्च के दौरान छात्रों की गिरफ्तारी

छात्रसंघ का कहना है कि कुलपति के इस्तीफे की मांग को लेकर जब छात्रों ने शिक्षा मंत्रालय तक मार्च निकाला था, तब दिल्ली पुलिस ने लगभग 50 छात्रों को हिरासत में ले लिया था. छात्रसंघ अध्यक्ष अदिति मिश्रा ने कहा यह मार्च शांतिपूर्ण था, लेकिन इसके बावजूद कार्रवाई की गई. उन्होंने आरोप लगाया कि इस दौरान जेएनयू छात्रसंघ के पदाधिकारियों सहित 14 छात्रों को तिहाड़ जेल भेज दिया गया था.

11 मार्च को घोषित होगा परिणाम

छात्रसंघ अध्यक्ष अदिति मिश्रा ने कहा कि जनमत संग्रह का उद्देश्य विश्वविद्यालय समुदाय की राय को सामने लाना है. इस प्रक्रिया के जरिए छात्र यह दिखाना चाहते हैं कि विश्वविद्यालय में कुलपति की कार्यप्रणाली को लेकर असंतोष है. जनमत संग्रह के परिणाम 11 मार्च को दोपहर 2 बजे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में होने वाले प्रेस वार्ता में घोषित किए जाएंगे.

ये भी पढ़ें:

  1. JNUTA पर भ्रामक प्रचार का आरोप, जेएनयू प्रोफेसर ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखा खुला पत्र
  2. तिहाड़ जेल से रिहा हुए जेएनयू छात्रसंघ के 14 पदाधिकारी, छात्रसंघ ने बताया लोकतांत्रिक अधिकारों की जीत
  3. JNU में हिंसक प्रदर्शन पर पुलिस का ऐक्शन, JNUSU प्रेसिडेंट समेत 14 छात्र गिरफ्तार

TAGGED:

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय
JNU CASTEIST REMARKS CONTROVERSY
जेएनयू जातिवादी टिप्पणी विवाद
CONTROVERSY OVER CASTEIST REMARKS
JNU CASTE REMARKS ROW

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.