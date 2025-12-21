अमेठी का लेदर क्राफ्ट; 75 साल पुराना हुनर, देश–दुनिया में बिखेर रहा अपनी पहचान
कारीगर रामगोपाल यादव बताते हैं, कि उनके द्वारा बनाया 8 फीट का घोड़ा आज भी अमेरिका के फ्लोरिडा में आकर्षण का केंद्र है.
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के जिले अमेठी की पहचान सिर्फ सियासत तक सीमित नहीं है. यहां का अनोखा और दुर्लभ हुनर देश-विदेश तक अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है. पिछले 75 वर्षों से अमेठी का लेदर क्राफ्ट बारीक कारीगरी और खूबसूरती के लिए जाना जाता है. खास हस्तकला के शौकीन दुनिया के 25 देशों में हैं.
अमेठी के कारीगर पारंपरिक तरीके से लेदर क्राफ्ट तैयार करते हैं और बड़े व्यापारियों के जरिए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, दुबई, कनाडा, सऊदी अरब समेत कई देशों में इसका निर्यात किया जाता है. यह काम पूरी तरह हैंडमेड होता है. इसमें किसी भी तरह की मशीन का इस्तेमाल नहीं किया जाता.
इंदौर से सीखी यह कला: लेदर क्राफ्ट के कारीगर और अमेठी निवासी रामगोपाल यादव बताते हैं, कि उन्होंने यह हुनर 1960 में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से सीखा था. बताया कि इंदौर में कभी यह कला खूब प्रचलित थी, लेकिन अब वहां यह लगभग खत्म हो चुकी है. इसके बाद उन्होंने अमेठी लौटकर गांव के लोगों को यह हुनर सिखाया. आज अमेठी में करीब 100 से ज्यादा कारीगर इस काम से जुड़े हुए हैं. इसी से अपनी आजीविका चला रहे हैं.
रामगोपाल यादव बताते हैं, कि 60 के दशक में भुखमरी के दौर में काम की तलाश उन्हें मध्य प्रदेश ले गई थी. वहीं, उन्होंने लेदर क्राफ्ट को बेहद रुचि और लगन के साथ सीखा. वापस लौटकर उन्होंने इसे अपने गांव तक सीमित नहीं रखा, बल्कि कई लोगों को प्रशिक्षण देकर इस कला को जिंदा रखा. लेदर क्राफ्ट छोटे जानवरों की खाल से बनाया जाता है. इससे हाथी, घोड़ा, ऊंट, हिरण, जिराफ समेत कई जानवरों की कलाकृतियां तैयार की जाती हैं.
कैसे तैयार होता है क्राफ्ट: वह बताते हैं, कि एक लेदर क्राफ्ट तैयार करने में मेहनत लगती है. एक-एक क्राफ्ट करीब 40 बार हाथों से गुजरता है. तब जाकर फाइनल टच मिलता है. पहले तार से उसका सांचा तैयार किया जाता है. फिर उसमें धान का पुआल भरा जाता है. इसके बाद कागज को घोलकर पेस्ट बनाया जाता है. उसी से आकृति को मजबूती दी जाती है. अंत में पतला और मुलायम लेदर चढ़ाया जाता है. पॉलिश और श्रृंगार के बाद वह पूरी तरह तैयार हो जाता है.
300 से शुरू क्राफ्ट की कीमत: रामगोपाल यादव बताते हैं, कि लेदर क्राफ्ट की कीमत 300 रुपए से शुरू होकर हजारों रुपए तक जाती है. जितना बड़ा और ऊंचा क्राफ्ट होगा, उसकी कीमत उतनी ही ज्यादा होती है.
उन्होंने 9 फीट ऊंचा एक हाथी तैयार किया था, जो आज भी बंगाल में मौजूद है. वह उनके दिल के बेहद करीब है. इसके अलावा अमेरिका के फ्लोरिडा में 8 फीट का घोड़ा भी उनके द्वारा बनाया गया है, जो आज भी वहां आकर्षण का केंद्र बना हुआ है.
नई पीढ़ी इस हुनर से दूर: कारीगर आशीष पाल का कहना है, कि नई पीढ़ी इस हुनर को सीखने में रुचि नहीं दिखा रही है. इसमें मेहनत बहुत ज्यादा है और मजदूरी अपेक्षाकृत कम मिलती है. अब यह सिर्फ अमेठी तक सिमट कर रह गई है. यह अमेठी का एक खास और विशिष्ट क्राफ्ट है, जो पूरी तरह हाथ से बनाया जाता है. ज्यादातर लोग इसे घर की सजावट के लिए खरीदते हैं.
असली जानवर जैसा लुक देना खासियत: कारीगर मुश्ताक बताते हैं, कि वह पिछले 20 साल से इस कारोबार से जुड़े हुए हैं. इस कला की बारीकियां ही इसकी सबसे बड़ी खूबी है. अगर जानवर का लुक बिल्कुल असली जैसा न हो, तो क्राफ्ट में जान नहीं आती.
लेदर चढ़ाने के बाद खास पॉलिश और अलग-अलग रंगों के जरिए उसे असली जानवर जैसा रूप दिया जाता है. यही लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है. देश-विदेश से ऑर्डर आते हैं. ऑनलाइन भी इसकी बिक्री होती है. अलग-अलग जगहों पर प्रदर्शनियों के जरिए भी इसे सेल किया जाता है.
दक्षिण भारत से आता है कच्चा माल: कारीगर प्रदीप जाटव बताते हैं, कि लेदर क्राफ्ट में ज्यादातर बकरी की खाल का इस्तेमाल होता है, जो मुख्य रूप से कर्नाटक से मंगाई जाती है. कानपुर का लेदर इस काम के लिए उपयुक्त नहीं होता. इसलिए कच्चा माल दूसरे राज्यों से मंगाना पड़ता है.
इससे लागत बढ़ जाती है. यही वजह है, कि इसकी शुरुआती कीमत और मजदूरी आम क्राफ्ट के मुकाबले थोड़ी महंगी होती है. इसमें हाथी, घोड़ा, ऊंट, बारहसिंघा, भेड़िया, हिरण और जिराफ समेत कई जानवरों की कलाकृतियां बनाई जाती हैं, जो लोगों को बेहद दिलकश और शानदार लगती हैं.
अमेठी का यह लेदर क्राफ्ट आज भी अपनी पहचान बचाए हुए है. हालांकि कारीगरों का मानना है, कि अगर नई पीढ़ी को इससे नहीं जोड़ा गया और सरकारी स्तर पर सहयोग नहीं मिला, तो आने वाले समय में यह बेशकीमती हुनर खतरे में पड़ सकता है.
