अमेठी का लेदर क्राफ्ट; 75 साल पुराना हुनर, देश–दुनिया में बिखेर रहा अपनी पहचान

अमेठी का लेदर क्राफ्ट. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के जिले अमेठी की पहचान सिर्फ सियासत तक सीमित नहीं है. यहां का अनोखा और दुर्लभ हुनर देश-विदेश तक अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है. पिछले 75 वर्षों से अमेठी का लेदर क्राफ्ट बारीक कारीगरी और खूबसूरती के लिए जाना जाता है. खास हस्तकला के शौकीन दुनिया के 25 देशों में हैं. अमेठी के कारीगर पारंपरिक तरीके से लेदर क्राफ्ट तैयार करते हैं और बड़े व्यापारियों के जरिए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, दुबई, कनाडा, सऊदी अरब समेत कई देशों में इसका निर्यात किया जाता है. यह काम पूरी तरह हैंडमेड होता है. इसमें किसी भी तरह की मशीन का इस्तेमाल नहीं किया जाता. इंदौर से सीखी यह कला: लेदर क्राफ्ट के कारीगर और अमेठी निवासी रामगोपाल यादव बताते हैं, कि उन्होंने यह हुनर 1960 में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से सीखा था. बताया कि इंदौर में कभी यह कला खूब प्रचलित थी, लेकिन अब वहां यह लगभग खत्म हो चुकी है. इसके बाद उन्होंने अमेठी लौटकर गांव के लोगों को यह हुनर सिखाया. आज अमेठी में करीब 100 से ज्यादा कारीगर इस काम से जुड़े हुए हैं. इसी से अपनी आजीविका चला रहे हैं. रामगोपाल यादव बताते हैं, कि 60 के दशक में भुखमरी के दौर में काम की तलाश उन्हें मध्य प्रदेश ले गई थी. वहीं, उन्होंने लेदर क्राफ्ट को बेहद रुचि और लगन के साथ सीखा. वापस लौटकर उन्होंने इसे अपने गांव तक सीमित नहीं रखा, बल्कि कई लोगों को प्रशिक्षण देकर इस कला को जिंदा रखा. लेदर क्राफ्ट छोटे जानवरों की खाल से बनाया जाता है. इससे हाथी, घोड़ा, ऊंट, हिरण, जिराफ समेत कई जानवरों की कलाकृतियां तैयार की जाती हैं. देश–दुनिया में बिखेर रहा अपनी पहचान. (Photo Credit: ETV Bharat) कैसे तैयार होता है क्राफ्ट: वह बताते हैं, कि एक लेदर क्राफ्ट तैयार करने में मेहनत लगती है. एक-एक क्राफ्ट करीब 40 बार हाथों से गुजरता है. तब जाकर फाइनल टच मिलता है. पहले तार से उसका सांचा तैयार किया जाता है. फिर उसमें धान का पुआल भरा जाता है. इसके बाद कागज को घोलकर पेस्ट बनाया जाता है. उसी से आकृति को मजबूती दी जाती है. अंत में पतला और मुलायम लेदर चढ़ाया जाता है. पॉलिश और श्रृंगार के बाद वह पूरी तरह तैयार हो जाता है. 300 से शुरू क्राफ्ट की कीमत: रामगोपाल यादव बताते हैं, कि लेदर क्राफ्ट की कीमत 300 रुपए से शुरू होकर हजारों रुपए तक जाती है. जितना बड़ा और ऊंचा क्राफ्ट होगा, उसकी कीमत उतनी ही ज्यादा होती है.