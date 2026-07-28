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अमेठी में महिला न्याय की पोल खुली; राज्य महिला आयोग की सदस्य के पास दोबारा फरियाद लेकर पहुंचीं महिलाएं

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य प्रियंका मौर्या ने सोमवार को अमेठी पहुंची थीं.

अमेठी में राज्य महिला आयोग का जनसुनवाई कार्यक्रम.
अमेठी में राज्य महिला आयोग का जनसुनवाई कार्यक्रम. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 28, 2026 at 1:44 PM IST

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अमेठी/बागपत : राज्य महिला आयोग की सदस्य प्रियंका मौर्य के जनसुनवाई कार्यक्रम में महिलाओं के उत्पीड़न मामलों में एक्शन को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं. जनसुनवाई के दौरान पहुंचीं कई महिलाओं ने कहा कि पिछली सुनवाई में अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे, लेकिन उन्हें अब तक राहत नहीं मिली है. ऐसे में वे दोबारा आयोग के पास पहुंची हैं. प्रियंका मौर्य ने इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए ठोस एक्शन लेने की चेतावनी दी है.

बागपत में राज्य महिला आयोग की सदस्य मीनाक्षी भराला.
बागपत में राज्य महिला आयोग की सदस्य मीनाक्षी भराला. (Photo Credit : ETV Bharat)



उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य प्रियंका मौर्या सोमवार को एकदिवसीय दौरे पर अमेठी पहुंची थीं. यहां उन्होंने जनसुनवाई कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत की. उन्होंने बताया कि आज की जनसुनवाई में लगभग 18 से 20 मामले पटल पर आए. इनमें जमीन विवाद, घरेलू हिंसा, किडनैपिंग समेत कई केस थे. उन्होंने जिलास्तरीय अधिकारियों की कार्य शैली पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि पिछली जनसुनवाई वाले मामलों में से काफी मामले हमारे पास दोबारा आए हैं. ऐसे में अधिकारियों की लापरवाही साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है. कई मामलों में उचित तरीके से निस्तारण न होने की बात सामने आई है.

राज्य महिला आयोग की सदस्य प्रियंका मौर्य ने कहा कि ऐसे मामलों का हम संज्ञान लेंगे. जितनी भी महिलाएं हमारे पास आ रही हैं उनका त्वरित निस्तारण कराया जाएगा. उन्हें न्याय मिले और इसे हम ही सुनिश्चित करेंगे. उन्होंने कहा कि मेरे पास तीन से चार ऐसे मामले आए हैं जो पिछली जनसुनवाई में भी आए थे. मैंने अधिकारियों को निर्देश दिया था फिर भी वह लोग हमारे पास दोबारा आए हैं.


सोशल मीडिया इस्तेमाल से बिखर रहे परिवार : डॉ. मीनाक्षी भराला

बागपत में आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम के दौरान राज्य महिला आयोग की सदस्य मीनाक्षी भराला ने कहा कि फ्री इंटरनेट और सोशल मीडिया के ज्यादा इस्तेमाल से परिवार बिखर रहे हैं. उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारियों और कामकाजी लोगों को ही फ्री डाटा मिलना चाहिए. आम लोगों के लिए यह सुविधा बंद कर देनी जानी चाहिए.


मीनाक्षी ने दावा किया कि मुफ्त डाटा मिलने के बाद महिलाओं के घर टूटने के मामलों में करीब 50 प्रतिशत तक बढ़ोतरी हुई है. महिलाएं दिन-रात सोशल मीडिया पर नाच-गाने और अन्य गतिविधियों में समय बिता रही हैं. जिससे पारिवारिक जीवन प्रभावित हो रहा है. हालांकि मीनाक्षी भराला ने कहा कि यह उनका व्यक्तिगत मत है.

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