VB-GRAMG; अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने की ठोस पहल : सतीश शर्मा

उत्तर प्रदेश सरकार के राज्यमंत्री एवं प्रभारी मंत्री सतीश शर्मा ने शनिवार को बीजेपी कार्यालय में गिनाईं योजना की खूबियां.

मीडिया से मुखातिब राज्यमंत्री एवं प्रभारी मंत्री सतीश शर्मा.
मीडिया से मुखातिब राज्यमंत्री एवं प्रभारी मंत्री सतीश शर्मा. (Photo Credit : ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 25, 2026 at 8:04 AM IST

अमेठी : विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन (VB-GRAMG) को लेकर भाजपा काफी उत्साहित है. मनरेगा को समाप्त कर लाई गई इस योजना को भाजपा अपने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य से जोड़कर प्रस्तुत कर रही है. इसके लिए भाजपा के मंत्री, सांसद, विधायक एवं तमाम जनप्रतिनिधि प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं. इसी कड़ी में बीते शनिवार को उत्तर प्रदेश सरकार के राज्यमंत्री एवं प्रभारी मंत्री सतीश शर्मा शनिवार अमेठी पहुंचे और बीजेपी कार्यालय में प्रेस वार्ता कर खूबियां गिनाईं.

मीडिया को जानकारी देते राज्यमंत्री एवं प्रभारी मंत्री सतीश शर्मा. (Video Credit : ETV Bharat)

राज्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ग्रामीण भारत अब केवल योजनाओं का लाभार्थी नहीं, बल्कि विकास का भागीदार बन रहा है. विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने की ठोस पहल है. भाजपा का ग्रामीण विकास मॉडल जरूरत-केंद्रित सोच से आगे बढ़कर उत्पादकता, परिवर्तन और भविष्य-उन्मुख विकास पर आधारित है. यह मिशन सीधे विकसित भारत 2047 के लक्ष्य से जुड़ा हुआ है.

प्रभारी मंत्री ने बताया कि विकसित भारत गारंटी का रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम के तहत रोजगार सृजन और ग्रामीण विकास को एकीकृत दृष्टि से आगे बढ़ाया जा रहा है. इसके अंतर्गत हर ग्रामीण परिवार को 125 दिन का रोजगार सुनिश्चित किया जा रहा है. ग्राम स्तरीय योजनाओं का राष्ट्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर प्राथमिकताओं से समन्वय किया जा रहा है. इसके अलावा महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से स्वरोजगार से जोड़कर आर्थिक रूप से सशक्त किया जा रहा है. युवाओं को कौशल विकास और स्थानीय रोजगार से जोड़ा जा रहा है. भाजपा जिलाध्यक्ष सुधांशु शुक्ला ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है. इस अवसर पर भाजपा प्रवक्ता चन्द्रमौलि सिंह सहित कई पदाधिकारी उपस्थित रहे.

संपादक की पसंद

