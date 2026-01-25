ETV Bharat / state

VB-GRAMG; अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने की ठोस पहल : सतीश शर्मा

मीडिया से मुखातिब राज्यमंत्री एवं प्रभारी मंत्री सतीश शर्मा. ( Photo Credit : ETV Bharat )