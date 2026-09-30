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अमेठी में सड़क पर जन्मीं जुड़वां बेटियां, स्थानीय लोगों ने पेश की मानवता की मिसाल

अमेठी : दोना पत्तल बेचकर जीवनयापन करने वाले दंपती के साथ बीते मंगलवार को ऐसी घटना हुई जो जीवनभर यादगार रहेगी. अमेठी के परसावां गांव निवासी सूरज और उसकी पत्नी दोना पत्तल बेचकर जीवनयापन करते हैं. बीते सोमवार दोनों वाराणसी दोना पत्तल बेचने गए थे. इन दिनों ज्योति गर्भवती थी. मंगलवार शाम लौटते वक्त ज्योति को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई और अमेठी स्टेशन से बाहर निकलते ही सड़क पर प्रसव की नौबत आ गई.

ज्योति की प्रसव पीड़ा से कराहते देख सूरज ने गुहार लगाई तो आसपास के लोग और महिलाएं मदद के लिए दौड़ पड़ीं. लोगों ने झटपट एक पन्नी लाकर निजता के लिए घेरा बना दिया और महिलाओं ने सहारा देकर प्रसव कराया. ज्योति ने दो जुड़वां बच्चियों को जन्म दिया है. बाद में एंबुलेंस से प्रसूता व दोनों नवजातों को नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया. जहां से एक बच्ची को जिला अस्पताल रेफर किया गया है.

सूरज वनवासी ने बताया कि वह दोना पत्तल बनाने का काम करता है. सोमवार को पत्नी के साथ दोना पत्तल देने वाराणसी गए थे. इसके बाद दोनों काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस से मंगलवार शाम करीब साढ़े पांच बजे अमेठी रेलवे स्टेशन पर पहुंचे थे. जहां से उतरकर घर की तरफ जा रहे थे, लेकिन ज्योति को अचानक प्रसव पीड़ा शुरू हो गई. स्थानीय लोगों की मदद से ज्योति ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है. पहले से एक बेटा से है.



अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी पीके उपाध्याय ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार निगरानी कर रही है. ज्योति का घर अमेठी के परसावा गांव में है. एक बच्चे की हालत कम ठीक थी, उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया है. परिजन भी जिला अस्पताल पहुंच गए हैं.