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अमेठी की स्नेहा ने रचा इतिहास; UPPCS में हासिल की 92वीं रैंक, गांव व ससुराल वाले दे रहे बधाई

कुड़वा डालव गांव निवासी स्नेहा शुक्ला ने पीसीएस 2024 में सफलता हासिल कर क्षेत्र का नाम रोशन किया.

UPPCS में 92वीं रैंक हासिल करने वाली स्नेहा शुक्ला.
UPPCS में 92वीं रैंक हासिल करने वाली स्नेहा शुक्ला. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 30, 2026 at 2:56 PM IST

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अमेठी : उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने रविवार देर रात 2024 परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है. पीसीएस परीक्षा में अमेठी की स्नेहा शुक्ला ने अपने चौथे प्रयास में परीक्षा पास कर 92वीं रैंक प्राप्त की है. रिजल्ट की जानकारी मिलने के बाद स्नेहा के परिवार और इलाके में खुशी का माहौल है. शुभचिंतक और जानकार उनके घर पहुंचकर बधाई दे रहे हैं. उनके उज्जवल भविष्य की कामना कर रहे हैं.





स्नेहा मूल रूप से अमेठी तहसील क्षेत्र के कुड़वा डालव गांव की रहने वाली हैं. स्नेहा सुल्तानपुर जिले के धम्मौर स्थित हनुमत इंटर कॉलेज में जीव विज्ञान की प्रवक्ता के पद पर कार्यरत थीं. पिता वर्तमान में हरियाणा के एक राजकीय इंटर कॉलेज में प्राचार्य हैं. मां एक गृहिणी हैं. चार बहनों में स्नेहा सबसे बड़ी हैं. हाल ही में स्नेहा की शादी गौरीगंज तहसील क्षेत्र के पंडरी गांव निवासी विपुल पांडेय से हुई है. विपुल सहायक अध्यापक हैं.


स्नेहा की प्रारंभिक शिक्षा गांव के आसपास के स्कूलों में कक्षा एक से छह तक हुई. इसके बाद उन्होंने कक्षा सात से 12वीं तक की पढ़ाई हरियाणा में अपने पिता के पास रहकर पूरी की. इसके बाद आरआरपीजी कॉलेज, अमेठी से स्नातक और सुल्तानपुर के केएनआई कॉलेज से स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की.

स्नेहा का कहना है कि पढ़ाई और परीक्षा की तैयारी में उनके परिवार का पूरा सहयोग रहा. ऑनलाइन माध्यमों से पढ़ाई का काफी लाभ मिला. शादी होने के बाद ससुराल पक्ष से भी पूरा समर्थन मिला. स्नेहा ने कहा कि नायब तहसीलदार के रूप में उन्हें प्रशासन और फील्ड वर्क का नया अनुभव मिलेगा.

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