अमेठी में लापता अधेड़ की तलाश खत्म; गोमती नदी में मिला शव, मौत की वजह को लेकर संदेह बरकरार
थाना भाले सुल्तान क्षेत्र के महमदपुर गांव का मामला.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 30, 2026 at 1:25 PM IST
अमेठी : भाले सुल्तान थाना क्षेत्र के महमदपुर गांव निवासी लापता राममनोहर यादव (45) का शव गोमती नदी में मिला है. राम मनोहर का शव बरामद होने के बाद इलाके में सनसनी है और परिवार में कोहराम मचा है. पुलिस ने प्राथमिक जांच और साक्ष्य जुटाने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.
बताया गया कि थाना भाले सुल्तान के महमदपुर गांव निवासी राममनोहर यादव (45) दो दिन पूर्व घर से अचानक लापता हो गए थे. परिजनों ने राम मनोहर को आसपास के संभावित स्थानों पर तलाश किया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला. इसके बाद परिजनों ने थाने पहुंच कर गुमशुदगी दर्ज कराई.
गुमशुदगी दर्ज करने के बाद पुलिस टीम राम मनोहर की तलाश में जुटी थी. शुक्रवार सुबह कुछ ग्रामीणों ने गोमती नदी के किनारे कोटवा के पास शव पड़ा की सूचना दी. इसके बाद परिजन और पुलिस टीम मौके पर पहुंची. परिजनों के शिनाख्त करने के बाद पुलिस ने राम मनोहर के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा.
प्रभारी निरीक्षक थाना भाले सुल्तान अजेंद्र पटेल ने बताया कि लापता राम मनोहर की तलाश में टीमें लगी हुई थीं. शुक्रवार सुबह ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो शव की शिनाख्त राम मनोहर के रूप में हुई. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद अन्य कार्यवाही की जाएगी.
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