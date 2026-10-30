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अमेठी में लापता अधेड़ की तलाश खत्म; गोमती नदी में मिला शव, मौत की वजह को लेकर संदेह बरकरार

लापता अधेड़ का शव बरामद. ( Photo Credit : ETV Bharat )

अमेठी : भाले सुल्तान थाना क्षेत्र के महमदपुर गांव निवासी लापता राममनोहर यादव (45) का शव गोमती नदी में मिला है. राम मनोहर का शव बरामद होने के बाद इलाके में सनसनी है और परिवार में कोहराम मचा है. पुलिस ने प्राथमिक जांच और साक्ष्य जुटाने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

बताया गया कि थाना भाले सुल्तान के महमदपुर गांव निवासी राममनोहर यादव (45) दो दिन पूर्व घर से अचानक लापता हो गए थे. परिजनों ने राम मनोहर को आसपास के संभावित स्थानों पर तलाश किया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला. इसके बाद परिजनों ने थाने पहुंच कर गुमशुदगी दर्ज कराई.