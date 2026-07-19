नहर में मिली बोराबंद लाश; शव की शिनाख्त बनी पुलिस के लिए चुनौती
अमेठी जामो थाना क्षेत्र के बंधवा गांव के पास शनिवार को शारदा सहायक खंड 49 नहर से शव बरामद हुआ.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 19, 2026 at 7:59 AM IST
अमेठी : जामो थाना क्षेत्र के बंधवा गांव के पास शनिवार को शारदा सहायक खंड 49 नहर से पुलिस ने एक व्यक्ति का शव बरामद किया है. व्यक्ति की पहचान नहीं हो सकी है. पुलिस का दावा है कि हत्या के बाद साक्ष्य छुपाने के लिए शव नहर में फेंका गया है. हुलिया और कपड़ों के आधार पर शव की शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं. आसपास के थानों व जिलों से गुमशुदा लोगों के रिकार्ड का सत्यापन कराया जा रहा है.
प्रभारी निरीक्षक जामों विनोद सिंह ने बताया कि शनिवार देर शाम क्षेत्र के बंधवा गांव के पास शारदा सहायक खंड-49 नहर में शव पड़ा होने की सूचना मिली थी. मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने नहर से बोरे में बंद शव बरामद किया. प्राथमिक जांच में व्यक्ति के शव के पास पहचान संबंधी कोई साक्ष्य नहीं मिला. उसकी उम्र लगभग 40 साल लग रही थी. इसके बाद ग्रामीणों की मौजूदगी में शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया.
प्रभारी निरीक्षक जामों विनोद सिंह के अनुसार नहर में मिले अज्ञात व्यक्ति के शव को लोहे की जंजीर और भारी पत्थर से बांध कर बोरे में भरकर नहर में फेंका गया है. यह अवस्था हत्या के बाद साक्ष्य मिटाने की कोशिश है. शव कई दिन पुराना होने के कारण उसकी पहचान नहीं हो सकी है. चेहरा भी विकृत हो गया है. हालांकि आसपास के जिलों व थानों में दर्ज गुमशुदगी आदि की रिपोर्ट का सत्यापन कराया जा रहा है.