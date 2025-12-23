ETV Bharat / state

अमेठी में घने कोहरे का कहर, आपस में टकराए ट्रक, 2 की मौत; 18 घायल

लखनऊ–वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर बीती रात हुई दुर्घटना, जनरथ बस भी ट्रक से भिड़ी.

amethi road accident dense fog multiple vehicles collide two killed
अमेठी में भीषण सड़क हादसा. (etv bharat)
ETV Bharat Uttar Pradesh Team

December 23, 2025

December 23, 2025

अमेठी: जिले के मुसाफिरखाना कोतवाली क्षेत्र में लखनऊ–वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर बीती रात घने कोहरे के चलते भीषण सड़क हादसा हो गया. मंगलम डिग्री कॉलेज के पास ओवरब्रिज से पहले एक के बाद एक कई वाहन आपस में टकरा गए. हादसे में दो लोगों की मौत हो गई. इस हादसे में 18 लोग घायल हो गए.

रात दो बजे हुआ हादसा: अपर पुलिस अधीक्षक अमेठी ज्ञानेंद्र सिंह के अनुसार रात करीब दो बजे लखनऊ से सुल्तानपुर की ओर जा रहा एक ट्रक डिवाइडर से टकराकर पलट गया. उसके पीछे चल रहे चार अन्य ट्रकें भी आपस में टकरा गए. इस दौरान पीछे से आ रही यात्रियों से भरी रोडवेज की जनरथ बस के चालक ने इमरजेंसी ब्रेक लगाया, कोहरे के कारण बस पलटे ट्रक से जा टकराई. बस के पीछे चल रही एक कार भी बस से भिड़ गई. एक साथ कई वाहनों की टक्कर से मौके पर अफरा-तफरी मच गई.

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और राहत-बचाव कार्य शुरू किया. सभी घायलों को अस्पताल भेजा गया. डॉक्टरों ने दो लोगों को मृत घोषित कर दिया. 18 घायलों में 14 की हालत सामान्य बताई जा रही है, जबकि दो गंभीर घायलों को बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया है.

मृतकों में एक की पहचान मोहम्मद शमशाद निवासी जायस के रूप में हुई है, जबकि दूसरे मृतक की पहचान अभी नहीं हो सकी है. दोनों ट्रक चालक बताए जा रहे हैं. वहीं गंभीर रूप से घायल दोनों व्यक्ति ट्रक के खलासी हैं. पुलिस ने डिवाइडर लगाकर यातायात बहाल कराया और दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटाने की कार्रवाई जारी है.

अपर पुलिस अधीक्षक अमेठी ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि राहत बचाव कार्य जारी है. हादसे में घायल सभी लोगों को बेहतर उपचार के लिए हायर सेंटर भेज दिया गया है.

December 23, 2025

