ETV Bharat / state

अमेठी में भीषण सड़क हादसा; ट्रक और बुलेट की टक्कर में 3 युवकों की मौत, तीनों एक ही बाइक पर थे सवार

अमेठी सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत. ( Photo Credit; ETV Bharat )