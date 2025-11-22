ETV Bharat / state

अमेठी में भीषण सड़क हादसा; ट्रक और बुलेट की टक्कर में 3 युवकों की मौत, तीनों एक ही बाइक पर थे सवार

टक्कर से बाइक के परखच्चे उड़ गए, उस पर सवार दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई. तीसरे ने अस्पताल में दम तोड़ा.

अमेठी सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत. (Photo Credit; ETV Bharat)
Published : November 22, 2025 at 9:38 AM IST

अमेठी: उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में तेज रफ्तार एक बार फिर 3 परिवारों पर कहर बनकर टूटी. अमेठी कोतवाली क्षेत्र के थौरा गांव के पास शुक्रवादर देर रात तेज रफ्तार ट्रक और बुलेट बाइक में आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई. इसमें बुलेट सवार 3 युवकों की मौत हो गई.

टक्कर इतनी भयानक थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए और उस पर सवार दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि, तीसरे युवक को राहगीरों और पुलिस ने मिलकर गंभीर अवस्था में अस्पताल पहुंचाया. जहां इलाज के दौरान उसने भी दम तोड़ दिया.

महाराजपुर निवासी शेरा लाल कोरी के घर से बरात शुक्रवार देर रात पीपरपुर थाना क्षेत्र के हारीपुर गांव गई थी. इसी बरात में शामिल होने महाराजपुर निवासी टिंकू सिंह (32), बजरंग सिंह (25) और बृजेश सिंह (29) हारीपुर गांव गए हुए थे. देर रात तीनों युवक बुलेट से अपने घर लौट रहे थे. जब वे थौरा गांव के पास पहुंचे, तभी सामने से आ रही तेज रफ्तार डीसीएम ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी.

हादसे की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और तुरंत पुलिस को जानकारी दी. अमेठी कोतवाली पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर 2 शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और गंभीर रूप से घायल तीसरे युवक को अस्पताल में भर्ती कराया. जहां इलाज के दौरान उसने भी दम तोड़ दिया. पुलिस ने दुर्घटना में शामिल वाहन को कब्जे में लेकर आवश्यक विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है।

दुर्घटना की जानकारी जैसे ही युवकों के गांव पहुंची, वहां कोहराम मच गया. घरों में मातम छा गया. परिजन रो-रोकर बेहाल हो गए. तीन युवा दोस्तों की एक साथ हुई मौत से पूरा क्षेत्र शोक में डूब गया. प्रभारी निरीक्षक अमेठी रवि सिंह ने बताया कि सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है. शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. वाहन को कब्जे में लेकर अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है.

