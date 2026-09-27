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अमेठी में किसानों को मुआवजे में राहत; दफ्तरों की दौड़ खत्म, गांव में ही जुटाए जा रहे दस्तावेज

अमेठी : राष्ट्रीय राजमार्ग-931 के चौड़ीकरण से प्रभावित किसानों को मुआवजा दिलाने के लिए जिला प्रशासन ने गांव में शिविर लगा दिया है. इस कड़ी में शनिवार को नेवादा किशुनगढ़ में लगाए गए विशेष शिविर में किसानों के भुगतान संबंधी पत्रावलियां मौके पर ही संकलित की गईं. इससे किसानों को तमाम औपचारिकताओं के लिए अधिकारियों के कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे.





अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व ज्योति सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-931 प्रतापगढ़-अमेठी-गौरीगंज-मुसाफिरखाना मार्ग के किलोमीटर 0.00 से 68.00 तक 2 लेन प्लस पेव्ड शोल्डर चौड़ीकरण कार्य प्रगति पर है. परियोजना से प्रभावित किसानों को समयबद्ध एवं सुगमता के साथ प्रतिकर राशि उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है.





अपर जिलाधिकारी ने बताया कि शिविर में ग्राम प्रधान एवं जागरूक किसानों के सहयोग से बड़ी संख्या में भू-स्वामियों की भुगतान संबंधी पत्रावलियां मौके पर ही संकलित की गईं. कहा कि जिला प्रशासन का प्रयास है कि परियोजना से प्रभावित प्रत्येक पात्र किसान को उसकी प्रतिकर राशि बिना किसी अनावश्यक विलंब के सीधे बैंक खाते में उपलब्ध कराई जाए. इसी उद्देश्य से गांव स्तर पर शिविर आयोजित कर आवश्यक अभिलेखों का सत्यापन एवं संकलन किया जा रहा है.





एडीएम ने बताया कि परियोजना से प्रभावित अन्य गांवों में भी चरणबद्ध तरीके से इसी प्रकार के प्रतिकर भुगतान शिविर आयोजित किए जाएंगे. जिससे अधिक से अधिक किसानों को स्थानीय स्तर पर सुविधा उपलब्ध हो सके और प्रतिकर भुगतान की प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके. इसके लिए संबंधित विभागों को समन्वित रूप से कार्य के निर्देश दिए गए हैं.