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अमेठी में जमीन के टुकड़े के लिए रिश्तों का कत्ल, घात लगाकर सगे भाई को मार डाला

मुसाफिरखाना थाना क्षेत्र के भद्दौर गांव में जमीन के लिए खूनी वारदात.

अमेठी में सगे भाई का मर्डर.
अमेठी में सगे भाई का मर्डर. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 20, 2026 at 10:45 AM IST

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अमेठी : मुसाफिरखाना थाना क्षेत्र के भद्दौर गांव में जमीन के लिए खून के रिश्ते का कत्ल करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां एक जघन्य वारदात में सगे भाई ने अपने बेटे के साथ मिलकर भाई की हत्या कर दी. हत्या की खबर मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की.



परिजन रामचंद्र के अनुसार मुसाफिरखाना थाना क्षेत्र के भद्दौर गांव निवासी राम करन (40) पुत्र स्व. राम नरेश चौहान का शव सोमवार सुबह गांव के बाहर खून से लथपथ मिला था. राम करन रविवार शाम अपने खेत से वापस आ रहा था. गांव के बाहर उसका भाई गया प्रसाद और भतीजा पहले से घात लगाकर बैठे थे. दोनों ने राम करन पर हमला कर दिया. इस हमले में राम करन की दर्दनाक मौत हो गई.


राम करन के पिता की मौत हो चुकी है. इसके बाद से राम करन और गया प्रसाद के बीच जमीन को लेकर विवाद चल रहा है. इसी रंजिश में पिता-पुत्र ने मिल कर राम करन की हत्या कर दी. वारदत के बाद से इलाके में सनसनी है. प्रभारी निरीक्षक मुसाफिरखाना विवेक सिंह ने बताया कि दोनों भाइयों के बीच जमीन विवाद है. पंचनामा करवा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है.

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