अमेठी में समाज कल्याण के अफसरों पर ताबड़तोड़ एक्शन; अधिकारी के बाद प्रभार संभाल रहे PD भी नपे

अमेठी: जिले के प्रभारी समाज कल्याण अधिकारी नलिन राज के निलंबन के बाद विभाग का अस्थायी प्रभार संभाल रहे परियोजना निदेशक (PD) ऐश्वर्य यादव को भी हटा दिया गया है. बुधवार को समाज कल्याण विभाग का अतिरिक्त प्रभार निलंबित रह चुके डीसी मनरेगा शेर बहादुर को सौंपा गया. इससे पहले जिला समाज कल्याण अधिकारी मनोज शुक्ला और लिपिक गोकुल प्रसाद को भ्रष्टाचार के मामले में हटाया जा चुका है.

मुख्य विकास अधिकारी (CDO) सचिन सिंह ने बताया कि जिलाधिकारी के माध्यम से शासन को पत्र भेजकर जिले में नए समाज कल्याण अधिकारी की तैनाती की मांग की गई है. ताकि विभागीय कार्यों को सुचारु रूप से संचालित किया जा सके.

क्या है अमेठी में भ्रष्टाचार का मामला: अमेठी जिले में समाज कल्याण विभाग बीते एक वर्ष से भ्रष्टाचार से जुड़े विवादों के घेरे में है. करीब 1 साल पहले तत्कालीन समाज कल्याण अधिकारी मनोज शुक्ला और लिपिक गोकुल प्रसाद के बीच रिश्वत के पैसों को लेकर विवाद शुरू हुआ था.

मामला हाइलाइट होने पर शासन ने समाज कल्याण अधिकारी मनोज शुक्ला और लिपिक गोकुल प्रसाद को निलंबित कर दिया था. इसके बाद समाज कल्याण अधिकारी (विकास) नलिन राज को विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई. हालांकि, कार्यभार ग्रहण करने के बाद ही वह भी भ्रष्टाचार से अछूते नहीं रहे.

जांच में दोषी मिलने पर कार्रवाई: मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में भ्रष्टाचार के मामले में कार्रवाई न करने के आरोप में नलिन राज के खिलाफ जांच शुरू हो गई. जांच में दोषी पाए जाने पर मंगलवार को शासन ने नलिन राज को निलंबित कर दिया. इनके खिलाफ विभागीय जांच शुरु हो गई है.