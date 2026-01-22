ETV Bharat / state

अमेठी में समाज कल्याण के अफसरों पर ताबड़तोड़ एक्शन; अधिकारी के बाद प्रभार संभाल रहे PD भी नपे

सीडीओ सचिन सिंह ने बताया कि शासन को पत्र भेजकर जिले में नए समाज कल्याण अधिकारी की तैनाती की मांग हुई है.

अमेठी में ताबड़तोड़ कार्रवाई.
अमेठी में ताबड़तोड़ कार्रवाई. (Photo Credit: File Photo)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 22, 2026 at 10:50 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

अमेठी: जिले के प्रभारी समाज कल्याण अधिकारी नलिन राज के निलंबन के बाद विभाग का अस्थायी प्रभार संभाल रहे परियोजना निदेशक (PD) ऐश्वर्य यादव को भी हटा दिया गया है. बुधवार को समाज कल्याण विभाग का अतिरिक्त प्रभार निलंबित रह चुके डीसी मनरेगा शेर बहादुर को सौंपा गया. इससे पहले जिला समाज कल्याण अधिकारी मनोज शुक्ला और लिपिक गोकुल प्रसाद को भ्रष्टाचार के मामले में हटाया जा चुका है.

मुख्य विकास अधिकारी (CDO) सचिन सिंह ने बताया कि जिलाधिकारी के माध्यम से शासन को पत्र भेजकर जिले में नए समाज कल्याण अधिकारी की तैनाती की मांग की गई है. ताकि विभागीय कार्यों को सुचारु रूप से संचालित किया जा सके.

क्या है अमेठी में भ्रष्टाचार का मामला: अमेठी जिले में समाज कल्याण विभाग बीते एक वर्ष से भ्रष्टाचार से जुड़े विवादों के घेरे में है. करीब 1 साल पहले तत्कालीन समाज कल्याण अधिकारी मनोज शुक्ला और लिपिक गोकुल प्रसाद के बीच रिश्वत के पैसों को लेकर विवाद शुरू हुआ था.

मामला हाइलाइट होने पर शासन ने समाज कल्याण अधिकारी मनोज शुक्ला और लिपिक गोकुल प्रसाद को निलंबित कर दिया था. इसके बाद समाज कल्याण अधिकारी (विकास) नलिन राज को विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई. हालांकि, कार्यभार ग्रहण करने के बाद ही वह भी भ्रष्टाचार से अछूते नहीं रहे.

जांच में दोषी मिलने पर कार्रवाई: मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में भ्रष्टाचार के मामले में कार्रवाई न करने के आरोप में नलिन राज के खिलाफ जांच शुरू हो गई. जांच में दोषी पाए जाने पर मंगलवार को शासन ने नलिन राज को निलंबित कर दिया. इनके खिलाफ विभागीय जांच शुरु हो गई है.

इसके बाद परियोजना निदेशक डीआरडीए ऐश्वर्य यादव को समाज कल्याण अधिकारी का चार्ज दिया गया था. बुधवार को परियोजना निदेशक ऐश्वर्य यादव को भी हटा दिया गया. बुधवार को ही डीसी मनरेगा शेर बहादुर को समाज कल्याण विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है.

नए अधिकारी पर भी आरोप: नवनियुक्त समाज कल्याण अधिकारी शेर बहादुर का नाम भी पहले कई बार विवादों से जुड़ चुका है. हाल ही में भ्रष्टाचार को लेकर शासन ने शेर बहादुर सिंह को निलंबित कर दिया था. हालांकि जांच में क्लीन चिट मिलने के बाद पुनः डीसी मनरेगा के पद पर ज्वाइनिंग मिली.

दरअसल, समाज कल्याण विभाग में सामने आई अनियमितताओं की जांच अलग-अलग स्तरों पर जारी है. अपर आयुक्त अयोध्या मंडल और उपनिदेशक पंचायती राज द्वारा स्वतंत्र रूप से जांच की जा रही है. इस जांच में अभी कई अफसर फंस सकते हैं.

यह भी पढ़ें: स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद विवाद पर प्रवीण तोगड़िया बोले-जिन पर एक रखने की जिम्मेदारी है, वे बंटे हुए

TAGGED:

ACTION AGAINST OFFICIALS AMETHI
SOCIAL WELFARE OFFICER NALIN RAJ
OFFICERS REMOVER IN AMETHI NEWS
WHY AMETHI OFFICERS REMOVED
AMETHI LATEST NEWS UPDATES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.