ETV Bharat / state

अमेठी में पोस्टर वॉर; अखिलेश यादव की तुलना 'रहमान डकैत' से, योगी आदित्यनाथ बने 'धुरंधर

अमेठी में यूथ अगेंस्ट माफिया ने अखिलेश यादव की तुलना फिल्म के डकैत पात्र से की है, जबकि सीएम योगी को धुरंधर बताया है.

Photo Credit: ETV Bharat
सपा सरकार के कार्यकाल को बताया 'ल्यारी राज. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 7, 2026 at 9:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

अमेठी: अमेठी में बॉलीवुड फिल्म 'धुरंधर' को लेकर एक नया सियासी पोस्टर वॉर छिड़ गया है. इस पोस्टर में समाजवादी पार्टी की पिछली सरकार की तुलना फिल्म में दिखाए गए 'ल्यारी राज' (अराजकता) से की गई है. विवादित पोस्टर में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को फिल्म के एक नकारात्मक पात्र 'रहमान डकैत' के स्टाइल में दिखाकर निशाना साधा गया है. वहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 'धुरंधर' के रूप में चित्रित करते हुए उनके सुशासन की प्रशंसा की गई है.

सरकारी भवनों पर लगीं विवादित होर्डिंग्स: 'यूथ अगेंस्ट माफिया' नामक संगठन ने इस पोस्टर को लगाने की जिम्मेदारी ली है. तहसील परिसर और रेलवे स्टेशन सहित गांव के बाजारों में लगाए गए इन पोस्टरों को लेकर प्रशासन ने अब जांच के आदेश दिए हैं.

जानकारी देते एसडीएम आशीष सिंह (Video Credit: ETV Bharat)

होर्डिंग में जनता से सीधा सवाल पूछा गया है कि "आपको क्या चाहिए- धुरंधर का काम या अखिलेश का ल्यारी राज?". इन पोस्टरों में अतीक अहमद जैसे माफियाओं के कारनामों से जुड़ी अखबारों की कतरनें भी चस्पा की गई हैं.

समाजवादी पार्टी और बीजेपी आमने-सामने: समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजेश मिश्रा ने इस होर्डिंग पर आपत्ति जताते हुए इसे सरकार की विफलता बताया है. उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों से आहत होकर अराजक तत्वों ने ऐसी हरकत की है. दूसरी तरफ, बीजेपी जिला महामंत्री विशु मिश्रा ने पोस्टर का बचाव करते हुए कहा कि राष्ट्रप्रेमी युवा उत्तर प्रदेश को दोबारा 'ल्यारी' नहीं बनने देंगे. उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यों को युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत बताया है.

प्रशासन ने शुरू की जांच: 'यूथ अगेंस्ट माफिया' के पदाधिकारी शुभम सिंह ने कहा कि उन्होंने केवल प्रदेश के नागरिकों से सुशासन और अराजकता के बीच चुनाव करने का सवाल पूछा है. उन्होंने बताया कि आम लोगों की फीडबैक आने के बाद संगठन अपने अगले कदम की घोषणा करेगा. इधर, अमेठी के एसडीएम आशीष सिंह ने कहाकि सरकारी भवनों पर इस तरह की होर्डिंग लगाना नियमों के विरुद्ध है. मामले की गहन जांच कराई जा रही है और दोषियों के खिलाफ कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ें- कुशीनगर में आगजनी रोकने के लिए प्रशासन अलर्ट, डीएम ने जारी किया एडवाइजरी

TAGGED:

AKHILESH YADAV VS YOGI ADITYANATH
DHURANDHAR MOVIE POSTER
YOUTH AGAINST MAFIA
LIYARI RAJ VS DHURANDHAR SP VS BJP
AMETHI POSTER WAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.