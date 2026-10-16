छात्राओं को साइबर अपराध से बचने के पुलिस ने बताए ट्रिक्स, SP बोले अनजान फ्रेंड रिक्वेस्ट से रहें सतर्क
पुलिस अधीक्षक ने छात्र- छात्राओं को सोशल मीडिया अकाउंट्स पर Two-Step Verification के बारे में दी जानकारी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 16, 2026 at 1:22 PM IST
अमेठी: मिशन शक्ति 6.0 के तहत पुलिस ने छात्राओं को साइबर अपराध और डिजिटल अरेस्ट के खतरे से बचाव के तरीके बताए. पुलिस लाइन गौरीगंज में आयोजित कैरियर गाइडेंस कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक सरवणन टी. ने छात्राओं से संवाद कर सोशल मीडिया के सुरक्षित इस्तेमाल, टू-स्टेप वेरिफिकेशन और साइबर ठगी की शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया की जानकारी दी. उन्होंने साइबर अपराध का शिकार होने पर तुरंत हेल्पलाइन नंबर 1930 पर सूचना देने और शिकायत दर्ज कराने की अपील की.
पुलिस अधीक्षक अमेठी सरवणन टी. ने गुरुवार को शारदीय नवरात्रि के अवसर पर मिशन शक्ति 6.0 अभियान के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं में सशक्तिकरण व विश्वास का वातावरण बनाने के उद्देश्य से कैरियर गाइडेंस प्रोग्राम के तहत विभिन्न विद्यालयों की छात्राओं के साथ पुलिस लाइन गौरीगंज में संवाद किया गया.
इस दौरान पुलिस अधीक्षक द्वारा विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों ह्वाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट आदि के उपयोग के दौरान होने वाले साइबर अपराध एवं उनसे सुरक्षा के बारे में विस्तार से उदाहरण के माध्यम से समझाया गया. पुलिस अधीक्षक ने छात्र- छात्राओं को सोशल मीडिया अकाउंट्स पर Two-Step Verification लागू करने और अनजान व्यक्तियों की फ्रेंड रिक्वेस्ट से बचने की सलाह दी गई.
साइबर अपराध और डिजिटल अरेस्ट एवं उससे बचने के तरीके और ऐसी घटना होने पर उसके संबंध में रिपोर्टिंग प्रणाली के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई. किसी भी प्रकार का साइबर अपराध होने पर तुरंत हेल्पलाइन नंबर 1930 पर संपर्क करें अथवा www.cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करने के साथ-साथ स्थानीय थाने पर सूचना देने की अपील किया.
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