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छात्राओं को साइबर अपराध से बचने के पुलिस ने बताए ट्रिक्स, SP बोले अनजान फ्रेंड रिक्वेस्ट से रहें सतर्क

पुलिस अधीक्षक ने छात्र-छात्राओं को साइबर अपराध से रिलेटेड जानकारी दी. ( Photo Credit; ETV Bharat )

अमेठी: मिशन शक्ति 6.0 के तहत पुलिस ने छात्राओं को साइबर अपराध और डिजिटल अरेस्ट के खतरे से बचाव के तरीके बताए. पुलिस लाइन गौरीगंज में आयोजित कैरियर गाइडेंस कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक सरवणन टी. ने छात्राओं से संवाद कर सोशल मीडिया के सुरक्षित इस्तेमाल, टू-स्टेप वेरिफिकेशन और साइबर ठगी की शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया की जानकारी दी. उन्होंने साइबर अपराध का शिकार होने पर तुरंत हेल्पलाइन नंबर 1930 पर सूचना देने और शिकायत दर्ज कराने की अपील की.

सरवणन टी. पुलिस अधीक्षक अमेठी (Video Credit; ETV Bharat) पुलिस अधीक्षक अमेठी सरवणन टी. ने गुरुवार को शारदीय नवरात्रि के अवसर पर मिशन शक्ति 6.0 अभियान के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं में सशक्तिकरण व विश्वास का वातावरण बनाने के उद्देश्य से कैरियर गाइडेंस प्रोग्राम के तहत विभिन्न विद्यालयों की छात्राओं के साथ पुलिस लाइन गौरीगंज में संवाद किया गया.