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गांव-गांव पहुंच रही अमेठी पुलिस: 4 महीने में 372 प्रोग्राम, बहू-बेटियों से बातचीत कर सुलझा रही पारिवारिक विवाद

अमेठी: अमेठी में पुलिस अब सिर्फ अपराध होने के बाद कार्रवाई तक सीमित नहीं रहना चाहती. महिला सुरक्षा और पारिवारिक विवादों के समाधान के लिए पुलिस गांव-गांव जाकर महिलाओं और किशोरियों से सीधे संवाद कर रही है. इसी पहल के तहत अमेठी पुलिस के बहू-बेटी सम्मेलन लगातार आगे बढ़ रहे हैं. पुलिस के मुताबिक, जून 2026 से अब तक 372 बहू-बेटी सम्मेलन किए जा चुके हैं, जिनमें 14,032 महिलाएं और किशोरियां शामिल हुई हैं.

पुलिस टीम लोगों को जरूरत के समय मदद के लिए 112, 1076, 1098, 181, 108, 102 और 1930 जैसे हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दे रही है. इसके लिए पंपलेट भी बांटे जा रहे हैं. पुलिस का कहना है कि छोटी-छोटी बातों से शुरू होने वाले पारिवारिक विवाद कई बार बड़े विवाद में बदल जाते हैं. ऐसे में शुरुआती स्तर पर संवाद और काउंसलिंग से स्थिति को बिगड़ने से रोकने की कोशिश की जा रही है.

गांव-गांव पहुंच रही महिला पुलिस टीम: मिशन शक्ति अभियान के तहत पुलिस की टीमें गांव-गांव पहुंचकर महिलाओं से बातचीत कर रही हैं. यहां महिलाओं की व्यक्तिगत समस्याओं, घरेलू विवाद, सुरक्षा और किशोरियों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जा रही है. साथ ही बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ जैसे अभियानों को लेकर जागरूकता फैलाई जा रही है. महिलाओं को सरकार की विभिन्न योजनाओं और उनके लिए उपलब्ध सहायता के बारे में भी जानकारी दी जा रही है.

पुलिस के अनुसार, बहू-बेटी सम्मेलनों के माध्यम से चार महीने में 89 पारिवारिक विवादों में सुलह-समझौता कराया गया. पुलिस का दावा है कि संवाद और काउंसलिंग के जरिए इन परिवारों को टूटने से बचाया गया. इसके अलावा 10 नाबालिग लड़कियों को घर से भागने से रोकने में भी पुलिस को सफलता मिली. पुलिस का मानना है कि समय रहते बातचीत और समझाइश से कई विवाद गंभीर रूप लेने से पहले ही रोके जा सकते हैं.

महिलाओं और किशोरियों से सीधे संवाद: पुलिस के आंकड़ों के अनुसार इन सम्मेलनों में 8,955 महिलाएं और 5,077 किशोरियां शामिल हुईं. इस दौरान महिला सुरक्षा, पारिवारिक विवाद, किशोरियों की समस्याओं और सामाजिक मुद्दों पर बातचीत की गई. महिलाओं को उनकी सुरक्षा से जुड़े कानूनी प्रावधानों और उपलब्ध सहायता के बारे में भी जानकारी दी गई. पुलिस का कहना है कि इस पहल का मकसद घटना होने के बाद कार्रवाई करने के साथ-साथ समस्याओं की शुरुआत में ही पहचान करना है.

इंस्टाग्राम से शुरू हुई दोस्ती, घर से भागने तक पहुंची बात: बहू-बेटी सम्मेलन और महिला काउंसलिंग की जरूरत को अमेठी का एक मामला भी दिखाता है. गौरीगंज थाना क्षेत्र की रहने वाली 14 वर्षीय किशोरी की मुलाकात अमेठी के 15 वर्षीय किशोर से इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी. दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ा और मामला प्रेम संबंध तक पहुंच गया. दोनों घर से निकलकर थाने पहुंचे और पुलिस को पूरी बात बताई.

दोनों शादी करने की जिद पर अड़े थे. इसके बाद महिला पुलिस टीम ने दोनों की काउंसलिंग की और उन्हें समझाने का प्रयास किया. पुलिस ने दोनों के परिजनों को बुलाया और समझाइश के बाद दोनों को उनके परिवारों के सुपुर्द कर दिया. इस मामले में पुलिस ने नाबालिगों की उम्र और उनकी स्थिति को देखते हुए काउंसलिंग पर जोर दिया.

महिला संबंधी अपराधों को रोकने की कवायद. (Photo Credit: ETV Bharat)

पति-पत्नी के विवाद में काउंसलिंग से बदला फैसला: मिशन शक्ति केंद्र, महिला थाना अमेठी में सुनीता नाम की महिला भी अपनी समस्या लेकर पहुंचीं. उन्होंने बताया कि उनके पति के साथ लंबे समय से विवाद चल रहा है और पति उन्हें अपने साथ नहीं रखना चाहते. सुनीता ने यह भी कहा कि वह खुद भी पति के साथ नहीं रहना चाहती थीं और पति व ससुराल वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराना चाहती थीं. इसके बाद पुलिस ने दोनों पक्षों को बुलाकर मामले की काउंसलिंग की.

महिलाओं और किशोरियों से सीधे संवाद की पहल. (Photo Credit: ETV Bharat)

काउंसलिंग के दौरान दोनों पक्षों के बीच बातचीत कर पुराने विवाद को पीछे छोड़कर साथ रहने की कोशिश करने पर सहमति बनी. पुलिस के मुताबिक, बातचीत के बाद पति-पत्नी एक साथ जीवन बिताने के लिए तैयार हो गए. इसी तरह जामों थाना क्षेत्र की रहने वाली केश कुमारी का भी पति के साथ घरेलू विवाद चल रहा था. वह भी अपने पति के खिलाफ केस दर्ज कराने की तैयारी में थीं.

बातचीत से दूर हुआ घरेलू विवाद: केश कुमारी के मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों को बुलाकर काउंसलिंग की. दोनों को पुराने मतभेद भुलाकर आपसी समझ के साथ जीवन आगे बढ़ाने की सलाह दी गई. पुलिस के अनुसार, बातचीत के बाद दोनों पक्ष एक साथ रहने के लिए राजी हो गए. इसके बाद केश कुमारी अपने पति के साथ रहने लगीं.

बहू-बेटी सम्मेलन का हो रहा असर. (Photo Credit: ETV Bharat)

इन मामलों के जरिए पुलिस यह बताने की कोशिश कर रही है कि पारिवारिक विवादों में समय रहते संवाद की भूमिका अहम हो सकती है. हालांकि, महिला अपराध के गंभीर मामलों में पुलिस की कार्रवाई और कानूनी प्रक्रिया अपनी जगह जरूरी है. वहीं ऐसे मामलों में जहां दोनों पक्ष बातचीत से समाधान चाहते हैं, काउंसलिंग विवाद को आगे बढ़ने से रोकने में मदद कर सकती है. अमेठी पुलिस अब इसी संवाद मॉडल को गांव-गांव तक पहुंचाने पर जोर दे रही है.

बहू-बेटियों से संवाद कर सुलझा रही पारिवारिक विवाद. (Photo Credit: ETV Bharat)

चार महीने के आंकड़े, पुलिस ने गिनाई उपलब्धियां: पुलिस अधीक्षक अमेठी सरवणन टी ने बताया कि महिला संबंधी अपराधों को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत बहू-बेटी सम्मेलन चलाए जा रहे हैं. उनके मुताबिक, जून 2026 से अब तक 372 सम्मेलन किए गए हैं, जिनमें 14,032 महिलाएं और किशोरियां शामिल हुईं. उन्होंने बताया कि 89 पारिवारिक विवाद संवाद के जरिए सुलझाए गए हैं. वहीं 10 नाबालिग लड़कियों को घर से भागने से रोकने में भी पुलिस सफल रही है.

गांव-गांव पहुंच रही अमेठी पुलिस (Photo Credit: ETV Bharat)

पुलिस अधीक्षक के मुताबिक, बहू-बेटी सम्मेलन के जरिए महिलाओं को जागरूक और सशक्त करने की दिशा में काम किया जा रहा है. अब देखना यह होगा कि गांव-गांव तक पहुंच रही यह पहल महिला सुरक्षा और पारिवारिक विवादों के समाधान में लंबे समय में कितना असर डालती है. फिलहाल पुलिस इन सम्मेलनों को अपराध नियंत्रण के साथ सामाजिक संवाद का एक माध्यम बता रही है.

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