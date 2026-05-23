अमेठी पॉक्सो केस: 16 साल की लड़की से छेड़खानी करने वाले उमाशंकर को 4 साल की जेल
किशोरी से छेड़छाड़ और धमकी देने के मामले में सुलतानपुर कोर्ट ने दोषी उमाशंकर को 4 वर्ष कारावास और 10,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 23, 2026 at 9:09 PM IST|
Updated : May 23, 2026 at 9:52 PM IST
अमेठी: उत्तर प्रदेश के अमेठी में एक विशेष न्यायालय ने POCSO के एक मामले में फैसला सुनाया है. न्यायालय ने जामो थाना क्षेत्र में एक 16 वर्षीय किशोरी के साथ अभद्रता करने और उसे जान से मारने की धमकी देने के मामले में आरोपी को दोषी करार दिया है. न्यायालय ने आरोपी की घिनौनी करतूत को अक्षम्य मानते हुए उसे चार वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साल 2024 फरवरी में दर्ज इस मामले में करीब 15 महीने के भीतर फैसला आने को पुलिस ने ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ अभियान की एक और सफलता बताया है.
'ऑपरेशन कन्विक्शन' से मिला त्वरित न्याय: अमेठी के पुलिस अधीक्षक सरवणन टी ने बताया कि अपराधियों के विरुद्ध न्यायालय में चल रहे गंभीर अभियोगों में सजा दिलाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है. इस अभियान के अन्तर्गत चिह्नित मामलों में अभियोजन अधिकारी, न्यायालय पैरोकार एवं जिला मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के चलते पॉक्सो के इस मामले में आरोपी को दोष सिद्ध कराने में बड़ी सफलता मिली है. न्यायालय सुलतानपुर में थाना जामो अमेठी से संबंधित इस गंभीर अभियोग में अभियुक्त उमाशंकर पुत्र दुबरी (निवासी राजामऊ, थाना जामो) को न्यायालय ने कानूनी रूप से दोषी पाया है. इसके बाद शनिवार को न्यायालय एएसजे-12 सुलतानपुर द्वारा अभियुक्त को विभिन्न धाराओं में सजा सुनाई गई है.
अभियुक्त पर लगाया गया आर्थिक जुर्माना: अदालत ने अभियुक्त को आईपीसी की धारा 506 में एक वर्ष के कठोर कारावास और धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट के तहत 4 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही दोषी उमाशंकर पर 10,000 रुपए का नकद अर्थदण्ड (जुर्माना) भी लगाया गया है. यदि दोषी तय समय सीमा के भीतर इस अर्थदण्ड को अदा नहीं करता है, तो उसे एक माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा. इस पूरे मामले की शुरुआत पीड़ित परिवार द्वारा दी गई एक लिखित तहरीर के आधार पर हुई थी.
10 दिन के भीतर दाखिल हुई थी चार्जशीट: पीड़िता के पिता की तहरीर के अनुसार अभियुक्त ने उनकी 16 वर्षीय नाबालिग पुत्री के साथ सरेराह छेड़छाड़ की थी और विरोध करने पर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी थी. इसी शिकायत के आधार पर 16 फरवरी 2024 को थाना जामो पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था. मामले की गंभीरता को देखते हुए उपनिरीक्षक हवलदार यादव द्वारा इस पूरे प्रकरण की त्वरित वैज्ञानिक विवेचना की गयी. विवेचना के दौरान पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने के उपरांत, पुलिस ने महज 10 दिन के भीतर आरोप पत्र संख्या-ए-54 दिनांक 26 फरवरी 2024 को न्यायालय में प्रेषित कर दिया था.
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