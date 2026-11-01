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अमेठी के Pensioners के काम की खबर, जीवन प्रमाण पत्र Camp इन 13 जगहों पर लगेंगे, जानिए डेट और जगह

अमेठी: अमेठी में पेंशन पाने वाले बुजुर्गों और अन्य पेंशनरों को अब जीवन प्रमाण पत्र बनवाने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा. जिले में 2 नवंबर से 13 अलग-अलग स्थानों पर विशेष शिविर लगाए जाएंगे, जहां पेंशनरों का ऑनलाइन डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनाया जाएगा. सुबह 11 बजे से शुरू होने वाले इन शिविरों के लिए प्रशासन ने तारीख और स्थान निर्धारित कर दिए हैं. पेंशनरों को शिविर में आधार कार्ड, बैंक पासबुक, पीपीओ संख्या और आधार से लिंक मोबाइल फोन लेकर पहुंचना होगा.





जिला कोषागार अमेठी के वरिष्ठ कोषाधिकारी रामेंद्र कुमार ने शनिवार को बताया कि पेंशन पाने वाले बुजुर्गों और पेंशनरों को अब जीवन प्रमाण पत्र के लिए इधर उधर परेशान नहीं होना पड़ेगा. जिले में आगामी दो नवम्बर से कैंप लगाकर जीवन प्रमाण पत्र बनवाया जाएगा. उन्होंने बताया कि इस कैंप के जरिए पेंशनरों को काफी सहूलियत मिलेगी. वरिष्ठ कोषाधिकारी ने जनपद के समस्त पेंशनरों से अपील की है कि वे अपने संबंधित विकास खंड में निर्धारित तिथि पर शिविर में पहुंचकर ऑनलाइन जीवन प्रमाण पत्र बनवाने की सुविधा का लाभ उठाएं.





कल शिविर का होगा शुभारंभ

उन्होंने आगे बताया कि शिविरों की आगामी 2 नवंबर से शिविर की शुरुआत होगी. जनपद में कुल 13 स्थानों पर निर्धारित तिथियों में शिविर लगाकर पेंशनरों को जीवन प्रमाण पत्र बनवाने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी. शिविरों का आयोजन सुबह 11 बजे से किया जाएगा. इसके लिए पेंशनर अपने साथ आधार कार्ड, पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) संख्या, बैंक पासबुक और आधार से लिंक मोबाइल फोन अवश्य लेकर आएं.









13 स्थानों पर लगेंगे शिवर

