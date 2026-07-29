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अमेठी में नवविवाहिता ने संदिग्ध हालात में की आत्महत्या, दो माह पहले हुई थी शादी

अमेठी : जायस कोतवाली क्षेत्र स्थित मुबारकपुर मुखेतिया गांव में बुधवार को एक नवविवाहिता ने संदिग्ध हालात में आत्महत्या कर ली. शादी के दो महीने बाद हुई ऐसी घटना से गांव में कई तरह की चर्चा है. बहरहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद ही कुछ कहने की बात कह रही है.



बताया गया कि डीह थाना क्षेत्र के दुर्गापुर गांव की निवासी रीतू की शादी बीती 8 मई को मुबारकपुर मुखेतिया निवासी शिवबहादुर के बेटे शैलेन्द्र कुमार से हुई थी. शैलेन्द्र महाराष्ट्र में नौकरी करता है. शादी के बाद रीतू दूसरी बार अपनी ससुराल आई हुई थी.





रीतू के ससुर शिव बहादुर ने बताया कि मंगलवार रात बहू ने सामान्य रूप से खाना बनाया था. परिवार के सभी सदस्यों को खाना भी खिलाया था. इसके बाद वह अपने कमरे में चली गई. बुधवार सुबह जब काफी देर तक उसके कमरे का दरवाजा नहीं खुला तो परिजनों को अनहोनी की आशंका हुई. खिड़की से देखने पर घटना का पता चला. इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई.