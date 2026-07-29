अमेठी में नवविवाहिता ने संदिग्ध हालात में की आत्महत्या, दो माह पहले हुई थी शादी
जायस कोतवाली क्षेत्र स्थित मुबारकपुर मुखेतिया गांव की घटना.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 29, 2026 at 1:04 PM IST
अमेठी : जायस कोतवाली क्षेत्र स्थित मुबारकपुर मुखेतिया गांव में बुधवार को एक नवविवाहिता ने संदिग्ध हालात में आत्महत्या कर ली. शादी के दो महीने बाद हुई ऐसी घटना से गांव में कई तरह की चर्चा है. बहरहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद ही कुछ कहने की बात कह रही है.
बताया गया कि डीह थाना क्षेत्र के दुर्गापुर गांव की निवासी रीतू की शादी बीती 8 मई को मुबारकपुर मुखेतिया निवासी शिवबहादुर के बेटे शैलेन्द्र कुमार से हुई थी. शैलेन्द्र महाराष्ट्र में नौकरी करता है. शादी के बाद रीतू दूसरी बार अपनी ससुराल आई हुई थी.
रीतू के ससुर शिव बहादुर ने बताया कि मंगलवार रात बहू ने सामान्य रूप से खाना बनाया था. परिवार के सभी सदस्यों को खाना भी खिलाया था. इसके बाद वह अपने कमरे में चली गई. बुधवार सुबह जब काफी देर तक उसके कमरे का दरवाजा नहीं खुला तो परिजनों को अनहोनी की आशंका हुई. खिड़की से देखने पर घटना का पता चला. इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई.
प्रभारी निरीक्षक जायस अमरेंद्र सिंह ने बताया कि मुबारकपुर मुखेतिया गांव में महिला की आत्महत्या की सूचना मिली थी. पुलिस टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य एकत्र किए हैं. प्राथमिक जांच कर ली गई है. विवाहिता के मायके वाले भी मौके पर पहुंच गए थे. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असली वजह स्पष्ट हो सकेगी. फिलहाल भी किसी पक्ष की ओर से तहरीर नहीं दी गई है.
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