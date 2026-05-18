अमेठी में चलती रोडवेज बस बनी आग का गोला, चालक की सूझ बूझ से बची मुसाफिरों की जान
अयोध्या प्रयागराज हाइवे पर सोमवार को उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की अनुबंधित बस दुर्गापुर कस्बे के पास हुई दुर्घटनाग्रस्त.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 18, 2026 at 2:52 PM IST
अमेठी : अयोध्या प्रयागराज हाइवे पर सोमवार को उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की अनुबंधित बस दुर्गापुर कस्बे के पास अचानक आग की लपटों में घिर गई. हादसे के वक्त बस यात्रियों से भरी थी. हालांकि चालक की सूझ बुझ से बड़ा हादसा टल गया. चालक ने आग लगते ही बस सड़क किनारे खड़ी कर दी और यात्रियों को नीचे उतरवा दिया. काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया.
बताया गया कि अयोध्या प्रयागराज हाइवे पर पीपरपुर थाना क्षेत्र के दुर्गापुर बाजार में सुल्तानपुर की तरफ जा रही बस में अचानक आग लग गई. आग लगने की जानकारी होते ही चालक और परिचालक ने सूझबूझ दिखाते हुए बस रोककर सभी यात्रियों को तत्काल बाहर निकाल लिया. वहीं कुछ ही मिनटों में बस आग का गोला बन गई और पूरी तरह जलकर राख हो गई. वहीं बस में आग लगने की खबर से दुर्गापुर चौराहे पर अफरा-तफरी मच गई. राष्ट्रीय राजमार्ग होने के कारण जाम लगने लगा. इसी बीच पहुंची पुलिस ने स्थिति संभाली और यातायात शुरू कराया.
प्रभारी निरीक्षक अरुण कुमार मिश्रा ने बताया कि बस में आग लगने की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी. किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है. वहीं एआरएम अमेठी काशी प्रसाद ने बताया कि प्रारंभिक जांच में शार्ट सर्किट लगने से आग लगने की बात सामने आई है. जांच रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को भेज दी गई है.
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