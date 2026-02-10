नाबालिक से फूफा ने किया रेप, गर्भवती हुई किशोरी, पुलिस ने फूफा को भेजा जेल
अपर्णा यादव कि अमेठी वन स्टाफ सेंटर में पीड़िता से मुलाकात कर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 10, 2026 at 9:05 PM IST
अमेठी: अमेठी से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. जहां एक नाबालिग किशोरी से उसके सगे फूफा ने कई महीनों तक रेप किया, शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई कर आरोपी फूफा गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.
पीपरपुर थाना प्रभारी निरीक्षक श्रीराम पांडे के अनुसार क्षेत्र के एक महिला ने 22 जनवरी को पुलिस को पत्र देकर शिकायत दर्ज कराई कि उसकी 14 वर्षीय पुत्री अपने नागेंद्र गौतम के साथ चली गई है. उसने पुलिस को नाबालिक बेटी और आरोपी का मोबाइल नंबर भी शेयर किया, जिस पर पुलिस ने गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू की.
पुलिस ने अपने प्राथमिक जांच में मोबाइल सीडीआर के आधार पर कई लोगों को शामिल किया, लगभग बीस दिन बाद पुलिस मुख्य आरोपी फूफा संदीप कुमार निवासी ग्राम डिहवा ब्लॉक दूबेपुर थाना धम्मौर जनपद सुल्तानपुर तक पहुंची और आरोपी के साथ लड़की को बरामद कर लिया. पुलिस ने जब लड़की का मेडिकल चेकअप कराया तो लड़की गर्भवती निकली. पुलिस ने लड़की को इन स्टॉप सेंटर भेज कर आरोपी फूफा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया.
वहीं इस पूरे प्रकरण में उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने अमेठी वन स्टाफ सेंटर में पीड़िता से मुलाकात की और पीड़िता के परिजनों को न्याय का भरोसा दिलाया, सोथ ही कठोर कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया. उन्होंने इस घटना को बहुत ही नकारात्मक एवं निंदनीय बताया.
इस संवंध में प्रभारी निरीक्षक पीपरपुर श्रीराम पांडे ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है. मामले में विधिक कार्रवाई जारी है.