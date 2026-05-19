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मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह का राहुल गांधी पर तंज- "अमेठी-रायबरेली में पिकनिक मनाकर अब यूरोप जाएंगे"

उत्तर प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह ने अमेठी में राहुल गांधी के दौरों पर तंज कसते हुए उन्हें 'पिकनिक' करार दिया.

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नीट परीक्षा में चूक की CBI जांच जारी, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा: मयंकेश्वर शरण सिंह. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 19, 2026 at 4:30 PM IST

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अमेठी: उत्तर प्रदेश सरकार में स्वास्थ्य चिकित्सा एवं शिक्षा राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा तंज कसा है. उन्होंने मंगलवार को अमेठी में मीडिया से बात करते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अमेठी में सिर्फ पिकनिक मनाने आते हैं.

उन्होंने कहा कि देश के नेता प्रतिपक्ष होने के नाते उन्हें हिंदुस्तान में कहीं भी आने-जाने की कोई रोक नहीं है. इसके साथ ही उन्होंने राहुल गांधी का तंजिया लहजे में स्वागत करते हुए कहा कि वे यहां पिकनिक मना कर और टहल कर चले जाएं.

राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह. (Video Credit: ETV Bharat)

विदेशी दौरों को लेकर साधा निशाना: राज्य मंत्री ने राहुल गांधी के बार-बार विदेश जाने की प्रवृत्ति को लेकर भी उन पर अप्रत्यक्ष रूप से बड़ा आरोप लगाया. उनका आशय था कि अमेठी और रायबरेली का दौरा खत्म करने के बाद राहुल गांधी किसी यूरोपीय देश की तरफ रवाना हो जाएंगे. उन्होंने चुटकी लेते हुए आगे कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि अमेठी-रायबरेली के बाद अब यूरोप के किस देश की तरफ क्या कार्यक्रम होता है, यह देखने वाली बात होगी. इसके साथ ही राज्य मंत्री ने देश में चल रहे NEET एंट्रेंस एग्जाम विवाद और महंगाई पर भी खुल कर अपने विचार रखे.

नीट मामले की सीबीआई जांच जारी: नीट परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर उन्होंने देश के युवाओं को आश्वस्त किया कि परीक्षा प्रक्रिया में चूक कहां से हुई, इसकी बेहद गहन जांच की जा रही है. वर्तमान में CBI द्वारा इस पूरे संवेदनशील मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है. इस पेपर लीक और धांधली के दोषियों के खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है और अब तक कई लोग पकड़े भी जा चुके हैं. उन्होंने साफ कहा कि भविष्य में भी दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी कतई बख्शा नहीं जाएगा.

आत्मनिर्भर भारत की वकालत की: देश में महंगाई और पेट्रो पदार्थों की लगातार बढ़ती कीमतों को लेकर राज्य मंत्री ने वैश्विक परिदृश्य का हवाला दिया. उन्होंने कहा कि वर्तमान में विश्व की जो आर्थिक और राजनैतिक स्थिति है, उससे आप सब लोग भली-भांति परिचित हैं. ऐसे कठिन समय में पूरे भारत को एकजुट होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस कल्पना को साकार करना चाहिए, जो भारत को पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाना चाहती है. उन्होंने याद दिलाया कि जिस तरह कोरोना काल की विपरीत परिस्थितियों में हमने पूरे विश्व को दिखाया था कि भारत संकटों का सामना कैसे करता है, ठीक उसी तरह हम इस दौर से भी मजबूती से आगे बढ़ेंगे.

ईंधन बचाने की अपील की: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'एनर्जी बचाओ' आह्वान की वकालत करते हुए मंत्री ने कहा कि हम सब नागरिकों की जिम्मेदारी है कि ईंधन का सदुपयोग करें. इस राजनीतिक वार्ता से पूर्व, राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह ने अमेठी के विकास भवन में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की. यह कार्यक्रम दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की ओर से निशुल्क ट्राई-साइकिल और सहायक उपकरण वितरण के लिए आयोजित किया गया था. तिलोई विधायक मयंकेश्वर शरण सिंह ने अपने हाथों से दिव्यांगजनों को ट्राई-साइकिल का वितरण कर उनके जीवन को सुगम बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया.

95 दिव्यांगों को मिली ट्राई-साइकिल: इस गरिमामयी कार्यक्रम के दौरान क्षेत्र के विधायक राकेश प्रताप सिंह, जिलाधिकारी संजय चौहान और पुलिस अधीक्षक सरवणन टी भी मुख्य रूप से मौजूद रहे. इस विशेष शिविर में जिले भर से चिन्हित किए गए कुल 95 लाभार्थी दिव्यांगजनों को आमंत्रित किया गया था. मुख्य अतिथि मयंकेश्वर शरण सिंह ने सभी लाभार्थियों को अपने हाथों से नई ट्राई-साइकिल और अन्य उपकरण सौंपे. इस सहायता को पाकर सभी दिव्यांगजनों के चेहरे खुशी से खिल उठे और उन्होंने आत्मनिर्भर बनने का संकल्प लिया.

मुख्यधारा से जोड़ने की प्रतिबद्धता: कई लाभार्थियों ने खुशी जाहिर करते हुए बताया कि अब उन्हें समाज में कहीं भी आने-जाने में आत्मनिर्भरता मिलेगी और वे किसी पर बोझ नहीं रहेंगे. इस मौके पर स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार दिव्यांगजनों के समग्र सशक्तिकरण और विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. सरकार की स्पष्ट मंशा है कि राज्य का कोई भी दिव्यांगजन खुद को समाज में कमजोर या उपेक्षित न समझे. उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए शासन स्तर से हर संभव मदद और निशुल्क उपकरण जैसे व्हीलचेयर, कान की मशीन आदि उपलब्ध कराए जा रहे हैं.

भविष्य में भी लगेंगे ऐसे शिविर: इस भव्य कार्यक्रम में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी, कर्मचारी और बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण व लाभार्थी मौजूद रहे. विभागीय अधिकारियों ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों से वास्तविक और पात्र दिव्यांगजनों का चिन्हांकन कर उन्हें लगातार विभिन्न सरकारी योजनाओं का सीधे लाभ दिया जा रहा है. उन्होंने आश्वस्त किया कि भविष्य में भी ऐसे लोक-कल्याणकारी शिविर आयोजित कर ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद दिव्यांगजनों को लाभान्वित किया जाएगा. निशुल्क ट्राई-साइकिल मिलने से गदगद दिव्यांगजनों ने उत्तर प्रदेश सरकार और मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह का आभार जताया.

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