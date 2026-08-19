अमेठी में सनसनीखेज वारदात; 3 साल पहले किया था प्रेम विवाह, अब ससुराल में फंदे पर लटकी मिली लाश
जायस थाना क्षेत्र के पूरे तोमड़ गांव का मामला.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 19, 2026 at 8:19 AM IST
अमेठी : जायस थाना क्षेत्र के पूरे तोमड़ गांव में मंगलवार को विवाहिता का शव संदिग्ध परिस्थितियों में घर के अंदर फंदे पर लटका मिला. घरवालों को जानकारी होते ही हड़कंप मच गया. युवती ने तीन साल पहले पड़ोसी युवक से प्रेम विवाह किया था. युवती की मां की तहरीर के आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है.
बताया गया कि जायस थाना क्षेत्र के पूरे तोमड़ गांव निवासी दिव्या (21) ने तीन साल पहले कासिमपुर निवासी रमजान अली उर्फ फुलरु से प्रेम विवाह किया था. विवाह के बाद ससुरालवालों ने उसका नाम बदल कर फिजा बानो करवा दिया था. मंगलवार को दिव्या उर्फ फ़िज़ा बानो का शव घर के अंदर फंदे से लटका हुआ मिला. दिव्या के मायकेवालों को जानकारी हुई तब वे लोग थाने पहुंचे.
दिव्या की मां आरती देवी ने पुलिस को तहरीर देकर बेटी के ससुरालीजनों पर प्रताड़ित करने, मारपीट करने और हत्या का आरोप लगाया है. पुलिस ने प्राथमिक जांच और पूछताछ के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है.
प्रभारी निरीक्षक थाना जायस अमरेंद्र सिंह ने बताया कि दिव्या उर्फ फिजा खान की मां आरती की तहरीर पर आत्महत्या के लिए उकसाने की धारा में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के असली कारणों का पता चल सकेगा.
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