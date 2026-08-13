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अमेठी: दलित महिला से लव जिहाद और दुष्कर्म का आरोप, पुलिस पर केस दर्ज न करने का आरोप

अमेठी: अमेठी में लव जिहाद का मामला प्रकाश में आया है. जहां एक दलित महिला ने दो माह तक एक मुस्लिम युवक पर लव जिहाद, रेप और जान से मारने की धमकी देने का गंभीर आरोप लगाया है. पीड़िता ने आरोप लगाया है कि शिकायत के बाद भी पुलिस आरोपी युवक के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है. वहीं पुलिस आरोपी युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ करने का दावा कर रही है.

लखनऊ में बंधक बनाकर दुष्कर्म करने का दावा: जिले के बाजार शुकुल थाना क्षेत्र में रहने वाले एक व्यक्ति ने पुलिस अधीक्षक को दिए गए शिकायती पत्र में आरोप लगाया है कि 12 जून 2026 को उसकी पत्नी को तबरेज अहमद पुत्र पप्पू निवासी ग्राम नेवाज मदारगढ़ थाना शुकुल जबरदस्ती घर से उठा ले गए. लखनऊ में उसे बंधक बनाकर रखा था. वहां पर उसके साथ दुष्कर्म किया और बंधक बनाए रखा. पति ने इसकी शिकायत स्थानीय थाने पर की.

धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश: पुलिस ने मामले में छानबीन करने के बाद उसकी पत्नी को बरामद किया. वहीं आरोपी तबरेज अहमद को स्थानीय पुलिस ने थाने पर पिछले चार दिनों से बिठा रखा है. उसके खिलाफ अभियोग पंजीकृत नहीं किया जा रहा है. जबकि उसने उसकी पत्नी को जबरन बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म किया. डराया-धमकाया और जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाने की कोशिश की.

पुलिस पर लापरवाही के आरोप: उसने आधार कार्ड में पति के स्थान पर अपना नाम दर्ज करवा लिया है. पीड़ित ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया है कि स्थानीय थाने पर उसकी सुनवाई नहीं हो रही है. आरोपी के खिलाफ कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की जा रही है और उल्टा उसे ही परेशान किया जा रहा है. मेरी पत्नी की गुमशुदगी दिखाकर मामले को रफा-दफा करने का प्रयास किया जा रहा है.