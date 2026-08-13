अमेठी: दलित महिला से लव जिहाद और दुष्कर्म का आरोप, पुलिस पर केस दर्ज न करने का आरोप
अमेठी के बाजार शुकुल में लव जिहाद, दुष्कर्म और जबरन धर्म परिवर्तन की कोशिश का मामला सामने आया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 13, 2026 at 9:58 PM IST
अमेठी: अमेठी में लव जिहाद का मामला प्रकाश में आया है. जहां एक दलित महिला ने दो माह तक एक मुस्लिम युवक पर लव जिहाद, रेप और जान से मारने की धमकी देने का गंभीर आरोप लगाया है. पीड़िता ने आरोप लगाया है कि शिकायत के बाद भी पुलिस आरोपी युवक के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है. वहीं पुलिस आरोपी युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ करने का दावा कर रही है.
लखनऊ में बंधक बनाकर दुष्कर्म करने का दावा: जिले के बाजार शुकुल थाना क्षेत्र में रहने वाले एक व्यक्ति ने पुलिस अधीक्षक को दिए गए शिकायती पत्र में आरोप लगाया है कि 12 जून 2026 को उसकी पत्नी को तबरेज अहमद पुत्र पप्पू निवासी ग्राम नेवाज मदारगढ़ थाना शुकुल जबरदस्ती घर से उठा ले गए. लखनऊ में उसे बंधक बनाकर रखा था. वहां पर उसके साथ दुष्कर्म किया और बंधक बनाए रखा. पति ने इसकी शिकायत स्थानीय थाने पर की.
धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश: पुलिस ने मामले में छानबीन करने के बाद उसकी पत्नी को बरामद किया. वहीं आरोपी तबरेज अहमद को स्थानीय पुलिस ने थाने पर पिछले चार दिनों से बिठा रखा है. उसके खिलाफ अभियोग पंजीकृत नहीं किया जा रहा है. जबकि उसने उसकी पत्नी को जबरन बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म किया. डराया-धमकाया और जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाने की कोशिश की.
पुलिस पर लापरवाही के आरोप: उसने आधार कार्ड में पति के स्थान पर अपना नाम दर्ज करवा लिया है. पीड़ित ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया है कि स्थानीय थाने पर उसकी सुनवाई नहीं हो रही है. आरोपी के खिलाफ कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की जा रही है और उल्टा उसे ही परेशान किया जा रहा है. मेरी पत्नी की गुमशुदगी दिखाकर मामले को रफा-दफा करने का प्रयास किया जा रहा है.
पीड़िता की आपबीती और निकाह का दबाव: पीड़ित ने न्याय के लिए पुलिस अधीक्षक अमेठी से गुहार लगाते हुए अपनी पत्नी को जबरन उठा ले जाने, बंधक बनाकर दुष्कर्म करने और धर्म परिवर्तन कराने के संबंध में एफआईआर दर्ज कराकर सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है. पीड़ित महिला ने बताया कि तबरेज अहमद नाम का आदमी उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया. वहां उसके साथ दुष्कर्म किया और उसे निकाह पढ़ने के लिए कहा. उसे जबरदस्ती मांस खिलाने का प्रयास किया गया.
पीड़ित पति ने एसपी से लगाई गुहार: जब उसने ऐसा नहीं किया तो उसे छोड़ दिया है. अब न उसे पति अपने पास रख रहा है और न ही तबरेज रख रहा है. कभी कहता है कि रखेंगे और कभी कहता है कि नहीं रखेंगे. हमें तबरेज के ऊपर भरोसा नहीं है और हम उसके खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं.
आरोपी हिरासत में, विधिक कार्रवाई जारी: इस मामले में बाजार शुकुल प्रभारी निरीक्षक विवेक वर्मा ने बताया कि आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. तहरीर मिलते ही मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी. पुलिस अधीक्षक अमेठी सरवणन टी ने बताया कि आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. पीड़ित की शिकायत पर मामला पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है.
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