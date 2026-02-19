ETV Bharat / state

अमेठी में जल निगम का कर्मचारी घूस लेते गिरफ्तार; रिटायरमेंट फंड के भुगतान के लिए मांगी थी रिश्वत

एंटी करप्शन टीम ने शिकायत मिलने के बाद बिछाया जाल, रंगे हाथ दबोचा.

अमेठी में जल निगम का कर्मचारी घूस लेते गिरफ्तार. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 19, 2026 at 5:50 PM IST

अमेठी: उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत अमेठी में एंटी करप्शन टीम को बड़ी सफलता मिली है. गुरुवार को जल निगम कार्यालय में तैनात वरिष्ठ सहायक इरसाद अहमद को विजिलेंस टीम अयोध्या ने 15 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया. यह कार्यवाही विभाग के एक रिटायरमेंट कर्मचारी के बकाया भुगतान के बदले घूस मांगने की शिकायत पर की गई है. एंटी करप्शन की टीम बाबू को हिरासत में लेकर जिले के मुंशीगंज थाने में पूछताछ कर रही है.

जिले के गौरीगंज स्थित जल निगम कार्यालय में गुरुवार को वरिष्ठ सहायक एहसान अहमद को विजिलेंस टीम ने 15,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ दबोच लिया. यह कार्यवाई विभाग से सेवानिवृत्त नलकूप चालक के शिकायत पर हुई है. उसने विजिलेंस टीम से शिकायत की थी कि उससे रिटायरमेंट भुगतान के एवज में रिश्वत मांगी जा रही है. पहले से तयशुदा कार्यक्रम के अनुसार टीम ने रिश्वत लेते हुए एहसान अली को हिरासत में ले लिया. जिसके बाद टीम आरोपी बाबू को मुंशी गंज थाने ले गई जहां बंद कमरे में पूछताछ की गई है.

बता दें कि जलनिगम विभाग में तैनात नलकूप चालक बृजेश सिंह पीपरपुर गांव के रहने वाले हैं. बृजेश सिंह 31 जनवरी 2026 को रिटायर हुए थे. बृजेश सिंह का रिटायरमेंट के बाद बकाया भुगतान अभी नहीं हुआ था. भुगतान कराने के लिए एहसान अली ने 15000 रुपये की रिश्वत की मांगी थी. पूरे मामले में प्रभारी निरीक्षक मुंशीगंज शिवाकांत तिवारी ने बताया कि एंटी करप्शन टीम थाने ले आई है. पूछताछ जारी है.

