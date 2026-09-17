आयुध निर्माण की बारीकियां सीखेंगे ITI अमेठी के छात्र, कोरवा आयुध से 3 साल का करार
आईटीआई के छात्र अब रक्षा हथियारों और उनके उत्पादन की आधुनिक कार्यप्रणाली को करीब से देख और समझ पाएंगे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 17, 2026 at 8:24 PM IST
अमेठी: जनपद के आठ आईटीआई के 150 से ज्यादा छात्र अब रक्षा निर्माण की बारीकियां सीखेंगे. इसके लिए आयुध फैक्ट्री प्रोजेक्ट कोरवा और राजकीय आईटीआई अमेठी के बीच तीन साल का समझौता (एमओयू) हुआ है.
इस समझौते से अमेठी में तकनीकी शिक्षा का दायरा बढ़ेगा. आईटीआई के छात्र अब रक्षा हथियारों और उनके उत्पादन की आधुनिक कार्यप्रणाली को करीब से देख और समझ पाएंगे.
नोडल प्रधानाचार्य शिवाकांत द्विवेदी के अनुसार, 8 सितंबर को हुए एमओयू से जिले के तकनीकी विद्यार्थियों टर्नर, फिटर और मशीनिस्ट के लिए रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में ट्रेनिंग का रास्ता खुल गया है. अमेठी जिला प्रशासन के तहत हुए इस करार से विद्यार्थी कोरवा स्थित रक्षा उत्पादन इकाई का 15 दिवसीय भ्रमण, कार्यशालाओं और परिचयात्मक कार्यक्रम में शामिल हो सकेंगे, इसका मकसद सिर्फ फैक्ट्री दिखाना नहीं, बल्कि युवाओं में रक्षा निर्माण, तकनीकी नवाचार और अनुसंधान के प्रति रुचि जगाना है.
अमेठी स्थित आयुध निर्माणी परियोजना कैंपस में दो से तीन माह के ट्रेनिंग के दौरान छात्रों को हॉस्टल सुविधा 5 रुपये प्रतिदिन की दर से मिलेगी. हालांकि कोई स्टाइपेंड नहीं मिलेगा. रक्षा इकाई होने के कारण सुरक्षा व्यवस्था सख्त रहेगी. छात्रों के लिए गोपनीय क्षेत्रों में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा.
नोडल प्रधानाचार्य शिवाकांत द्विवेदी ने कहा कि यह समझौता छात्रों के लिए बेहद उपयोगी साबित होगा. इस समझौते के तहत छात्र आयुध निर्माणी परियोजना में 15 दिनों तक नई-नई टेक्नोलॉजी से रूबरू होंगे और किस तरह से काम होता है इसकी बारीकियों को समझेंगे, यह अमेठी जिले के लिए एक गौरव की बात है.
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