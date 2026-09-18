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अमेठी के दोहरे हत्याकांड में 9 साल बाद फैसला, मां-बेटे की हत्या और लूट के 5 दोषियों को उम्रकैद

वर्ष 2017 में लूटपाट के दौरान मां-बेटे की हत्या कर दी गई थी.

मां-बेटे की हत्या में उम्रकैद.
मां-बेटे की हत्या में उम्रकैद. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 18, 2026 at 12:20 PM IST

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अमेठी : वर्ष 2017 में हुई मां-बेटे की हत्या और लूट के मामले में अदालत का नौ साल बाद फैसला आया है. रायबरेली के अपर जिला एवं सत्र न्यायालय प्रथम ने पांच दोषियों को धारा 396 के तहत आजीवन कारावास और एक लाख रुपये अर्थदंड तथा धारा 412 के तहत 10 वर्ष के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है.



पुलिस अधीक्षक अमेठी सरवणन टी. ने बताया कि अपराधियों के विरुद्ध न्यायालय में चल रहे अभियोगों में अप्रेशन कनविक्शन अभियान के अन्तर्गत चिन्हित अभियोग में अभियोजन अधिकारी एवं मानीटरिंग सेल की पैरवी से न्यायालय रायबरेली में मु0अ0सं0 614/2017 धारा 396/412 भादवि थाना मोहनगंज अमेठी के प्रकाश में आए 6 अभियुक्तगण में से 5 अभियुक्तगण ओम प्रकाश उर्फ जगदीश पुत्र लाल बहादुर, कल्लू उर्फ वीरेन्द्र पुत्र ओमप्रकाश उर्फ जगदीश, टिल्कू उर्फ समर बहादुर पुत्र लाले उर्फ रामफेर निवासीगण पूरे गढ़ी अलादीन मजरे भीखीपुर थाना मोहनगंज अमेठी, आशीष उर्फ नन्हा पुत्र इन्द्रपाल वनमानुष, मुकेश उर्फ अरविन्द पुत्र सर्वजीत निवासीगण असनी थाना महराजगंज जनपद रायबरेली को दोष सिद्ध कराने में सफलता प्राप्त हुई है.

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम द्वारा अभियुक्तों को 17 अक्टूबर को धारा 396 भादवि में आजीवन कारावास व एक लाख अर्थदण्ड व धारा 412 भादवि में 10 वर्ष का कठोर कारावास व 50 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है. अर्थदण्ड न अदा करने पर 1 वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा होगी. न्यायालय में विचारण के दौरान 1 अभियुक्त सुरेश उर्फ मनोज पुत्र शिवबहादुर वनमानुष निवासी अमरहा थाना डलमऊ जनपद रायबरेली की मृत्यु हो गई थी.




बता दें, वादी मुकदमा बब्बन पुत्र रामलाल निवासी पूरे रानी मजरे तिलोई थाना मोहनगंज अमेठी ने 24 मई 2017 को मुकदमा दर्ज कराया था. तहरीर में कहा गया कि अज्ञात बदमाशों द्वारा वादी की मां (श्यामा) व भाई (मदन) की हत्या कर दी गई और घर का सामान लूट ले गए. थानाध्यक्ष मोहनगंज शेखर सिंह ने विवेचना के दौरान निरीक्षण घटनास्थल व संकलित साक्ष्य के आधार पर विवेचना में धारा 396/412 भादवि में तरमीम कर प्रकाश में आए 6 अभियुक्तों की गिरफ्तारी करते हुए लूटे गए माल की बरामदगी की गई थी. सभी अभियुक्तों के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने के बाद आरोप पत्र न्यायालय दाखिल किया गया था.

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