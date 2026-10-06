अमेठी के राशन गोदाम में खराब फायर अलार्म, फटी बोरियां और बिखरा गेहूं देख डीएम ने लगाई फटकार
जिलाधिकारी शशांक चौधरी ने सोमवार को जामों स्थित भारतीय खाद्य निगम के पीईजी गोदाम का औचक निरीक्षण किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 6, 2026 at 11:22 AM IST
अमेठी : जिलाधिकारी शशांक चौधरी के औचक निरीक्षण में एफसीआई गोदाम में सुरक्षा और अनाज भंडारण व्यवस्था की पोल खुल गई. सोमवार को जामों स्थित भारतीय खाद्य निगम के गोदाम का औचक निरीक्षण में डीएम ने कई खामियां पकड़ीं. निरीक्षण के दौरान फायर अलार्म सिस्टम विद्युत आपूर्ति बाधित होने से बंद मिला. कई बोरियां फटी होने से गेहूं जमीन पर बिखरा मिला. इस पर डीएम ने कड़ी नाराजगी जताते हुए व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए.
जिलाधिकारी शशांक चौधरी ने निरीक्षण के दौरान गोदाम प्रभारी से खाद्यान्न के भंडारण एवं वितरण संबंधी जानकारी प्राप्त की. गोदाम प्रभारी ने बताया कि डिपो में वर्तमान में गेहूं एवं चावल का भंडारण किया गया है. जिलाधिकारी ने खाद्यान्न की गुणवत्ता, नमी की स्थिति तथा भंडारण संबंधी मानकों की जानकारी लेने के साथ खाद्यान्न की गुणवत्ता बनाए रखने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.
इस पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए निर्देश दिए कि गोदाम जैसी संवेदनशील इकाइयों में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था किसी भी परिस्थिति में बाधित नहीं होनी चाहिए. उन्होंने सोलर सिस्टम अथवा बैटरी बैकअप युक्त फायर अलार्म सिस्टम स्थापित कराने के निर्देश दिए. गोदाम में गेहूं बिखरे पाए जाने तथा बोरियां फटी होने पर भी कड़ी नाराजगी जाहिर की.
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