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अमेठी के राशन गोदाम में खराब फायर अलार्म, फटी बोरियां और बिखरा गेहूं देख डीएम ने लगाई फटकार

FCI गोदाम का निरीक्षण करते जिलाधिकारी शशांक चौधरी. ( Photo Credit : ETV Bharat )

अमेठी : जिलाधिकारी शशांक चौधरी के औचक निरीक्षण में एफसीआई गोदाम में सुरक्षा और अनाज भंडारण व्यवस्था की पोल खुल गई. सोमवार को जामों स्थित भारतीय खाद्य निगम के गोदाम का औचक निरीक्षण में डीएम ने कई खामियां पकड़ीं. निरीक्षण के दौरान फायर अलार्म सिस्टम विद्युत आपूर्ति बाधित होने से बंद मिला. कई बोरियां फटी होने से गेहूं जमीन पर बिखरा मिला. इस पर डीएम ने कड़ी नाराजगी जताते हुए व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए.

