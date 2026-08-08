ETV Bharat / state

आयुष्मान योजना में अमेठी ने मारी बाजी, उत्तर प्रदेश में पाया छठा स्थान, 67 हजार से ज्यादा लाभार्थियों का हुआ उपचार

अमेठी: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में अमेठी जिले ने कीर्तिमान स्थापित किया है. फैमिली कवरेज के मामले में जिले को प्रदेश में छठवां स्थान मिला है. अब तक जिले के 6759 मरीजों का निःशुल्क इलाज नमित अस्पतालों में कराया जा चुका है. जिस पर 97.29 करोड़ से अधिक का भुगतान किया गया है.

मुफ्त इलाज में अमेठी अव्वल!: अमेठी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी अमेठी डॉ. अंशुमान सिंह ने बताया कि योजना के अंतर्गत फैमिली कवरेज के मामले में अमेठी को प्रदेश में छठवां स्थान प्राप्त हुआ है. जो जनपद के लिए गौरव की बात है. उन्होंने बताया कि जनपद में अब तक 67,759 लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड के माध्यम से विभिन्न सूचीबद्ध अस्पतालों में निःशुल्क उपचार कराया जा चुका है. इन उपचारों के एवज में अस्पतालों को 97 करोड़ 29 लाख रुपये का भुगतान किया गया है. जिससे हजारों परिवारों को गंभीर बीमारियों के इलाज में आर्थिक राहत मिली है.